Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 7:00 21.09.2018 - 07:00

Князь Сергей Михайлович Голицын (1843 - 1915). (Юлия Ильина)

Всем известен знаменитый Суворовский крест в ущелье Шолленен, расположенный в самом центре Швейцарских Альп. Это памятник «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова — Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году». А вот кто создал этот крест и когда это произошло, к сожалению, знают немногие.

В маленькой деревушке Андерматт, рядом с Суворовским крестом, кажется, что время остановилось с момента альпийского похода Суворова, а может быть и ещё раньше, когда эти места посещал немецкий поэт-романтик Иоганн Вольфганг фот Гёте. В Андерматте местный краеведческий музей Урсернской долины называют «Дом Суворова».

В нём хранятся исторические материалы о походе Суворова и о знаменитом памятнике у Чертова моста. У входа в музей висит мемориальная доска «25 сентября 1799 года здесь была ставка генералиссимуса Суворова». Вечером перед битвой у Чертова моста на втором этаже этого небольшого деревянного дома полководец, наклонившись над картой, обдумывал стратегию предстоящего сражения.

Удивительно, что в этом городке, где жизнь протекает спокойно и неторопливо, до сих пор жива «народная» память о А.В. Суворове, который стал для жителей Андерматта практически членом семьи. Во многом этом заслуга огромного памятника-креста, возвышающегося в ущелье над бурной рекой Рейс, куда последние 20 лет ежегодно в сентябре приезжают официальные представители Швейцарии и России, чтобы почтить память великого полководца.

Торжественная традиционная церемония у Суворовского креста в ущелье Шолленен, foto © Giulia Ilina

(Giulia Ilina)

В мясной лавке, принадлежащей бывшему мэру Андерматта Фердинанду Мухайму, выставлены современные фотографии кадетов-суворовцев и многочисленных гостей из России на фоне Суворовского креста в ущелье Шолленен — Фердинанд с конца 90-х годов XX века активно содействует проведению традиционных Суворовских дней. В соседней гостинице «Три короля & Почта» можно увидеть гравюры, старинные фото ущелья у Чертова моста.

Хозяин отеля Алекс Реннер рассказывает: «Мой прадед в 1898 году видел церемонию открытия Голицынского креста, у меня даже есть несколько фотографий». Алекс приносит из своего семейного архива уникальные фотографии открытия памятника и копии газет 1898 года. Черно-белые изображения русских и швейцарских военных, элегантно одетых господ и дам, двух священнослужителей с иконами, флагов, оркестра. Кажется, что вот-вот прозвучат над ущельем звуки праздничного марша.

Инициатива князя С.М. Голицына

Ровно 120-лет назад на свои средства и по своей инициативе, разумеется с одобрения Императора, князь Сергей Михайлович Голицын (1848-1915), представитель древнейшего и богатейшего российского рода, владелец домов, лесов и заводов, по нынешним понятиям настоящий олигарх, задался целью увековечить память генералиссимуса в Швейцарии. В конце 19 в. Россия готовилась к двум годовщинам: 100-летию швейцарского похода Суворова 1799 г. и 100-летию смерти знаменитого полководца (А.В. Суворов умер в 1800 г.). Князь Голицын решил внести свою лепту в эти общенародные российские праздники.

Cтраницы истории По следам Суворова в Швейцарии Автор: Игорь Петров при поддержке Надежды Капоне, Сен-Готард - Андерматт - Альтдорф - Муотаталь - Гларус Военные события 1799 года уходят все дальше в историю. Изданная недавно в Швейцарии новая книга дает возможность услышать живой голос 18-го века.

После долгого путешествия по Швейцарии он выбрал Чёртов мост в ущелье Шолленен, рядом с деревней Андерматт. Именно здесь произошла знаменитая битва суворовских войск с французами. Переговоры князя С.М. Голицына с федеральным правительством для получения разрешения на установление памятника были долгими и непростыми, так как для того, чтобы реализовать на территории иностранного государства огромный мемориал (12-метровый крест погибшим воинам), нужно было собрать множество различных согласований. Голицын, благо вырос в семье дипломатов, всё же добился выдачи всех необходимых документов и даже получил специальную расписку, согласно которой община Урсернской долины безвозмездно уступала России земельный участок для сооружения памятника.

Проект памятника создал петербургский архитектор Александр Николаевич Векшинский (1859-1908), профессор и действительный член Академии художеств. Контроль за строительными работами вёл уроженец Швейцарии инженер Рихард Чокке (Richard Zschokke, 1865 −1946). Выбор был не случаен — Р. Чокке лучше всех знал, как проводить сложные строительные работы на отвесных скальных склонах, так как сам он профессионально занимался возведением фортификационных укреплений на перевале Сен-Готард, а в дальнейшем руководил строительством железной дороги на вершину горы Юнгфрау.

Материалы 120-летней давности

Закончив строительство памятника, князь С.М. Голицын решил организовать торжества по случаю его открытия, ведь была проделана огромная работа! Открытие мемориала состоялось 26 сентября 1898 г. В 9 утра из Люцерна до станции Гошенен отбыл специальный поезд для всех русских соотечественников, желающих принять участие в празднествах. Вот как тот день описывал посланник в Швейцарии А. С. Ионин в донесении российскому министру иностранных дел В. Н. Ламздорфу.



«Милостивый государь, граф Владимир Николаевич! Как я уже имел честь телеграфировать Вашему сиятельству, открытие памятника у Чертова моста произошло третьего дня при торжественной обстановке и великолепной погоде, дозволившей почти целому населению кантона Ури собраться на наше торжество. Всюду разбросанные группы людей живописно оживляли скалы, утёсы, новый мост и дорогу над пропастью, ведущую в Андерматт по противоположному берегу реки Рейс, угрюмую и грандиозную природу этого ущелья, наполненного шумом и рокотом водопада, через который сто лет тому назад под градом пуль в разгаре снежной метели пробиралась армия Суворова и брала приступом огромные, отвесные, почти непреодолимые скалы! Весь штаб гарнизона Готардских укреплений участвовал в нашем празднике. Наши военные депутации оказались дружески, и, под конец, совершенно искренне и без малейшей тени принуждённости окружёнными швейцарскими собратьями по оружию».

Кадеты московского музыкального училища у модели Суворовского креста в парке-музее «Швейцария в Миниатюре», г. Мелиде, кантон Тичино. (© Giulia Ilina )

Швейцарская пресса от 22 октября 1898 г. писала о празднике следующее: «...Наконец-то душа фельдмаршала Суворова может примириться с неблагодарностью, которая постигла великого героя после его многочисленных побед. За все свои победы, вскоре после завоевания неприступных гор Швейцарии осенью ему было присвоено звание генералиссимуса русской армии, но полководец сразу же впал в имперскую немилость и, скорбя о такой несправедливости, умер в мае следующего года».

Швейцарский военный журналист отмечал, что на церемонии «парил дух примирения», когда православный священник из Женевы отпраздновал похоронную мессу и были возложены к подножью памятника серебряные венки от российских военных. Один из этих венков, а именно от Фанагорийского полка, ныне хранится в Крестовоздвиженском соборе в Женеве. После исполнения гимна России и Швейцарии князь С.М. Голицын произнёс речь, в которой поблагодарил за подаренный швейцарской армии бронзовый лавровый венок, установленный у подножья креста, «трогательное свидетельство памяти и симпатии».

Открытие памятника «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова — Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году» в 1898 году, фото из коллекции ©Государственного мемориального музея А. В. Суворова. (Picasa)

От имени Федерального совета (правительства) Швейцарии выступил дивизионный полковник Готардской дивизии Хейнрих Виктор фон Сегессер (1843-1900 гг.). После поздравлений и наилучших пожеланий он сказал: «Мы счастливы, что этот крест над могилой русских воинов, столь драгоценный для всякого солдата, воздвигнут теперь среди укреплений Готарда, предназначенных для того, чтобы обеспечить нашу независимость. Русские могут быть уверены, что мы свято будем охранять этот крест и что никто не нарушит его святыни, ибо никто уже более не перейдёт через Готард».

Непредсказуемые пути истории

Никто даже не мог предположить в тот ясный солнечный сентябрьский день у подножья Суворовского креста в Альпах, что всего лишь через 20 лет история России трагически изменится. Царская семья будет варварски расстреляна, имения князя Голицына (Кузьминки и Дубровицы) разрушены, церкви и колокольни взорваны, фабрики — национализированы, а в московском особняке Голицыных на Волхонке (бывший Голицынский музей) расположится Коммунистическая академия.

Инженер Рихард Чокке, инженер-проектировщик Суворовского креста.

(SWI)

К счастью, князь не застал этих перемен, он умер в Лозанне в 1915 г. и завещал, чтобы на его могиле установили надгробный крест, такой же, как и суворовский крест в ущелье Шолленен. Этот последний памятник князю Голицыну бережно хранится на территории Храма Святой Варвары в Веве. Но вернёмся в эпоху рубежа 19 и 20 вв. Открытие памятника Суворову в Альпах положило начало растущему интересу в России к швейцарскому Суворовскому походу 1799 г.

В конце 19 в. барон В.П. Энгельгардт, почитатель А.В. Суворова, собрал уникальный архив фотографий тех мест в Швейцарии, где проходила русская армия в 1799 г. В 1900 г. в Санкт-Петербурге открылся мемориальный Суворовский музей. В 20 веке Суворовский крест не представлял особого интереса для советского правительства, так как являлся произведением, напрямую связанным с «религиозной тематикой». Этот огромный монумент, высеченный из камня, обрёл новую жизнь после крушения Советского Союза. В конце 90-х гг. XIX в. началась реставрация памятника и с 1998 г возобновились торжественные мероприятия.

В 2018 году парк-музей «Швейцария в миниатюре» и швейцарский Фонд Kodra Swiss Foundation посвятили две выставки князю С.М. Голицыну, с целью рассказать о его меценатской и благотворительной деятельности, ведь помимо создания креста князь оказывал помощь при строительстве православных церквей за рубежом и до последних дней жизни был попечителем Голицынской больницы в Москве. Вообще до революции благотворительность была важной частью общественной жизни богатых россиян. Но, представьте себе только, у Суворовского памятника нет никакого упоминания о князе С.М. Голицине. Осталась лишь память потомков.

О выставке, посвящённой Князю С.М. Голицыну Выставка «Князь С.М. Голицын (1843-1915). Благотворитель и меценат» состоится в Музее «Швейцария в миниатюреВнешняя ссылка» и в Фонде Kodra Swiss FoundationВнешняя ссылка с 17 сентября по 08 октября 2018 года. Экспозиция, организованная при содействии Государственного мемориального музея А. В. Суворова и Краеведческого музея Урсернской долины, познакомит посетителей с историей создания в ущелье Шолленен монумента «Суворовский крест», расскажет о российско-швейцарских отношениях конца 19 века, о жизни и деятельности князя С. М. Голицына. Посетители получат возможность увидеть уникальные фотоматериалы по тематике выставки с историческими пояснениями. В состав выставки вошли также литографии художника Алекса Долля из серии «По суворовским местам Швейцарии». Петербургская художница Соня Шичкова специально для выставки создала портреты А.В. Суворова и князя С.М.Голицына.

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