Во время самоизоляции возникла новая мода: размещать в социальных сетях фото с выпечкой, с домашним хлебом или даже с макаронными изделиями, приготовленными собственными руками. (© Keystone / Christian Beutler)

Выпечка хлеба и сладостей в домашних условиях стала одним из самых популярных видов занятий для швейцарцев во времена домашней «самоизоляции». Спрос на муку взлетел до небес. Но на фабриках, которые снабжают Швейцарию мукой, производство в этот период парадоксальным образом сократилось. Почему?

В Швейцарии, несмотря на карантин, продуктов в магазинах хватает для всех, как и туалетной бумаги. Впрочем, покупательские привычки швейцарцев все же изменились: увеличился спрос на товары повседневного спроса и на продукты длительного пользования и снова актуальной стала тема стратегических запасов «социально важных видов продуктов питания». А также, совершенно неожиданно, гораздо более, чем обычно, стал востребован такой продукт, как мука. Почему?

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Разгадку можно найти, заглянув в социальные сети, где сейчас публикуется немало фотографий с домашним хлебом и «самолепной» пиццей, с разнообразной сладкой выпечкой или даже с самодельными макаронными изделиями. На карантине у жителей Швейцарии стало больше свободного времени: у одних — благодаря дистанционной работе, у других — из-за закрытия или сокращения бизнеса.

Так что многие, чтобы «убить время», предаются такому вкусному, хотя и не очень полезному для талии, увлечению, как готовка. Кроме того, совместное приготовление пищи является очень хорошим способом чем-то занять детей. Ну, а когда хлеб и пирожные удаются, то о своих успехах все спешат сразу же рассказать миру в сети Instagram. Прямое следствие — производство муки для домашнего пользования за последние недели резко возросло.

Это отмечают как Алессандро Фонтана (Alessandro Fontana), владелец мукомольной фабрики Mulino di Maroggia, так директор отдела по связям с общественностью швейцарской торговой сети Coop Марилена Байату (Marilena Baiatu). Всего в Швейцарии действует около сотни предприятий по производству муки, и логично было бы предположить, что они сейчас работают на полную мощность, дабы удовлетворить повышенный спрос.

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Ведь некоторые уже волнуются: а достаточно ли будет муки при таком спросе на следующие несколько недель или даже месяцев? Мы нашли ответ: как это ни парадоксально, многие мукомольные комбинаты сейчас не то что увеличили, а даже вынужденно сократили объемы производства, но при этом, еще один парадокс, муки в стране много, Швейцария надежно гарантирована от какого-либо мучного дефицита.

Производство муки сокращается

«В целом производство у нас сократилось на 25–30 процентов», — говорит владелец фабрики Mulino di MaroggiaВнешняя ссылка Алессандро Фонтана. «Обычно нашу муку покупают пекарни. Но рестораны и пиццерии сейчас закрыты, пекарни же сократили свою работу и выпекают только около половины того объема хлеба, что был до пандемии». Обычно эти корпоративные клиенты покупают муку, расфасованную в мешках по 25 кг. Однако на такие форматы фасовки спрос из-за карантина резко сократился.

«Мы наблюдаем резкий рост спроса на муку в упаковках по полкилограмма и по одному килограмму», — говорит А. Фонтана. По его словам, до кризиса сектор розничной торговли покупал всего лишь десятую часть всего мучного производства. «Сейчас же мы производим столько килограммовых упаковок муки в неделю, сколько обычно — за целый в месяц. И спрос на них все время растет».

На мукомольной фабрике SwissmillВнешняя ссылка, которая перемалывает до 1 000 тонн зернового хлеба в день и принадлежит крупнейшему швейцарскому ритейлеру Coop, мукомольные машины буквально раскалились. «Потребность в муке для домашнего использования, например, в килограммовых упаковках, значительно возросла. В марте спрос на муку в такой фасовке в магазинах Coop утроился.

Фабрика Swissmill провела реорганизацию и увеличила как производственные мощности, так и персонал. Короче говоря, наш бизнес отлично справляется с возросшим спросом», — рассказала нам Марилена Байату.

Кому отсыпать виртуальной муки?

Но так реагирует большой бизнес, а у мелких производителей ситуация обстоит по-другому. Чтобы частично компенсировать убытки в связи с карантином, мукомольный комбинат Maroggia, например, теперь прибегает к продажам через интернет. «На нашей онлайн-платформе мы регистрируем впечатляющий спрос», — говорит А. Фонтана.

«Только теперь мы смогли в полном объеме реализовать эту идею, возникшую у нас еще несколько лет назад. Тогда предложение покупать муку онлайн выглядело странно, потому что, мягко говоря, это ведь не самый популярный продукт для интернет-торговли. Теперь же я действительно могу заявить, что такого успеха еще пару месяцев назад мы даже не могли себе представить».

Кстати, пересылать муку в наше время несложно, поскольку на товары, в отличие от людей, до сих пор ограничения не налагались. «Посылки весом более десяти килограмм доставляются через партнерскую логистическую компанию. Те, что весят меньше, отправляются по почте, правда, она сейчас загружена, и это ведет к некоторым задержкам при доставке», — уточняет А. Фонтана. «Так что проблем с производством у нас нет, скорее, нам следует теперь говорить о трудностях с организацией онлайн-сбыта».

Мучные запасы и хитрости

В сырье для производства муки — хлебопекарном зерне, таком как пшеница, полба и рожь — недостатка нет. «У нас хватает запасов, потому что мы покупаем достаточно качественного сырья во время сбора урожая в июне и июле. Затем, на протяжении года, мы делаем дополнительные закупки по мере необходимости».

Компании Mulino di Maroggia требуется около 6 500 тонн сырья в год. «Кроме того, мука является частью обязательного Госрезерва, в который включены продукты питания, медикаменты и топливо. Швейцарская Конфедерация обязана иметь резерв хлебопекарного зерна на четыре месяца», — говорит А. Фонтана. В случае Mulino di Maroggia «1 000 тонн наших запасов теоретически находятся в распоряжении федерального центра».

Ритейлер Соор подтверждает, что «наших запасов муки в продаже хватит на очень долгое время. В определенные периоды времени могут иметь место короткие задержки и перебои в цепочке поставок отдельных продуктов в розничном секторе. Но в целом никакого недостатка продуктов у нас не было и нет», — говорит пресс-секретарь Соор М. Байату. Но что было бы, если бы коронавирусный кризис продлился дольше запланированного и, следовательно, Швейцарии пришлось бы распечатать свои неприкосновенные федеральные запасы?

На этот случай у Алессандро Фонтаны есть несколько профессиональных хитростей. «Мой дед всегда говорил мне, что во время войны муку не измельчали так хорошо, как сегодня», — припоминает он. «Поэтому достаточно начать производить муку грубого помола, чтобы сэкономить до 30% зерна. Но я должен признать: за всю мою долгую карьеру в этой отрасли я еще никогда не сталкивался ни с чем подобным», — говорит А. Фонтана.

Ну а тем, кто поспешил заполнить свои кладовые мукой, крупами и зерном, следует помнить, что федеральный центр имеет запас в 160 000 тонн обычной пшеницы и 23 000 тонн твердой пшеницы в виде госрезерва, а также большие запасы риса и сахара, не говоря уже о масле и кофе.

Яиц и масла не хватает Чтобы сделать пирожные, сладости, макаронное тесто и некоторые виды хлеба, нужны яйца и масло. Поэтому недавно впервые в швейцарских супермаркетах начала ощущаться нехватка масла. Федеральный совет (правительство) вмешался с целью разрешить ситуацию и обещал увеличить так называемую «тарифную квотуВнешняя ссылка» на ввоз импортного масла. Напомним, что Швейцария не входит в таможенное пространство Евросоюза, а потому на импорт целого ряда сельскохозяйственных продуктов в Швейцарии действуют квоты. Так, ввоз импортного сливочного масла ограничен 100 тоннами в год. Правительство поручило Федеральному ведомству сельского хозяйства следить за ситуацией. Аналогичная ситуация и с яйцами: швейцарцы, похоже, закупают яйца впрок! Вот почему правительство увеличило тарифную квоту и по этому виду продукции. Теперь в год в Швейцарию можно будет импортировать ровным счетом 17 288 тонн яиц. Так что любители побаловать себя выпечкой без масла или яиц не останутся.

Конец инфобокса



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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