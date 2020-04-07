Кто в Швейцарии получает больше — фармацевт-аптекарь или менеджер по логистике? Ассистент врача или главная медсестра? В 2020 году мы решили отдельно посмотреть на доходы тех, на чьих плечах лежит основная тяжесть преодоления беспрецедентного коронавирусного кризиса.

Как обычно, и в этом году тоже Министерство экономики, труда и занятости кантона ЦюрихВнешняя ссылка опубликовало почти 800-страничный обзорный сборник данных об оплате трудаВнешняя ссылка практически для всех существующих в стране профессий с использованием данных по всем регионам Швейцарии, всем отраслям и по всем основным стандартным трудовым соглашениям с прописанными в них тарифами оплаты труда.

Да, мы знаем, что индивидуальные ситуации могут отличаться, тем не менее, мы утверждаем, что приводимые ниже цифры довольно точно отражают состояние швейцарского рынка труда.

Здравоохранение

Главный врач больницы зарабатывает 13 000 швейцарских франков (13 440 долл. США, 1 миллион и 40 тыс. российских рублей или 351 тыс. украинских гривен) в месяц; главная медсестра и помощники врача получают по 7 555 швейцарских франков. Просто медсестра может рассчитывать на 5 600 франков и 3 955 франков ожидают в конце месяца помощников медсестер. Работники скорой помощи зарабатывают 6 500 франков, в то время как начинающие медсестры в домах престарелых получают 3 850 франков. Лаборант зарабатывает в месяц 4 575 франков. Не забудем, что в год в Швейцарии начисляется 13 зарплат (как правило).

(© Keystone / Gaetan Bally)

Фармацевтика

Фармацевт, занимающийся в Швейцарии разработкой новых медикаментов, зарабатывает 11 100 швейцарских франков. Провизоры в аптеках или магазинах парафармацевтических сопутствующих препаратов, не имеющих статус лекарств (Drogerie), начинают карьеру с 6 900 франков в месяц. Провизор-консультант с 15-летним опытом работы зарабатывает 8 500 швейцарских франков.

(Keystone / Ti-press / Pablo Gianinazzi)

Промышленно производство (рабочие специальности реального сектора экономики)

Такие специальности, как рабочий на производстве бумаги или мыла, как правило, начинают с 3 900 франков в месяц. С ростом стажа и опыта зарплата может достигать 6 000 – 7 000 швейцарских франков.

(Keystone / Urs Flueeler)

Розничная торговля

Пекарь с федеральным профессиональным дипломом зарабатывает 4 100 франков в месяц. Доход помощника сыродела - 4 975 швейцарских франков, в то время как главный сыродел получает 5 875 франков. Стартовая зарплата продавца в супермаркете составляет 4 000 швейцарских франков, за вечернюю, ночную и воскресную работу он получает надбавки.

(Keystone / Gaetan Bally)

Доставка и коммуникация

Почтовый работник начинает свою карьеру с 4 000 франков в месяц (1 франк = 80 рублей или 27 гривнам по состоянию на начало апреля 2020 года), в то время как руководители почтовых отделений и менеджеры по логистике получают 5 300 швейцарских франков в месяц. Дополнительно оплачиваются смены в ночь, работа в праздники и выходные. Стартовый тариф в частных компаниях по доставке почтовых отправлений составляет 3 500 швейцарских франков в месяц, велокурьер может рассчитывать 4 000 швейцарских франков. Для тех, кто работает в компаниях по предоставлению услуг мобильной связи, стартовая зарплата составляет 4 500 франков. Рабочие места в сфере IT-поддержки гарантируют в начале карьеры 4 800 в месяц и доходят примерно до 8 000 в месяц.

(Keystone / Christian Beutler)

СМИ

В первый год своей работы журналист, как правило, зарабатывают около 5 575 франков в месяц. Телевизионный продюсер получает 6 300 франков. Работник киоска, торгующего газетами, получает около 3 900 франков в месяц.

(Keystone/Ennio Leanza)

Уборка и утилизация отходов

Уборщики, работающие в зданиях федеральных органов исполнительной и законодательной власти, получают для начала 3 400 франков в месяц, максимальная сумма его дохода может составить 4 450 швейцарских франков. Работники городских инженерных служб, собирающие мусор, опорожняющие общественные мусорные ящики и собирающие частные отходы, зарабатывают для начала 3 900 швейцарских франков, менеджеры со стажем могут заработать более 7 000 франков.

(Keystone / Ennio Leanza )

Хотя швейцарские зарплаты могут показаться людям, не живущим в Швейцарии, очень высокими, важно помнить, что в этой стране также очень высока стоимость жизни. Например, швейцарцы только треть своего дохода только на аренду жилья. А каково это соотношение у вас? Расскажите нам о своей ситуации с доходами!

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Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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