Кто в Швейцарии получает больше — фармацевт-аптекарь или менеджер по логистике? Ассистент врача или главная медсестра? В 2020 году мы решили отдельно посмотреть на доходы тех, на чьих плечах лежит основная тяжесть преодоления беспрецедентного коронавирусного кризиса.
Да, мы знаем, что индивидуальные ситуации могут отличаться, тем не менее, мы утверждаем, что приводимые ниже цифры довольно точно отражают состояние швейцарского рынка труда.
Здравоохранение
Фармацевтика
Промышленно производство (рабочие специальности реального сектора экономики)
Розничная торговля
Доставка и коммуникация
СМИ
Уборка и утилизация отходов
Хотя швейцарские зарплаты могут показаться людям, не живущим в Швейцарии, очень высокими, важно помнить, что в этой стране также очень высока стоимость жизни. Например, швейцарцы только треть своего дохода только на аренду жилья. А каково это соотношение у вас? Расскажите нам о своей ситуации с доходами!
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