Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 8:00 25.05.2018 - 08:00

Городок Ла-Нёввиль на Бильском озере — одна из постоянных площадок фестиваля АртДиалог. (Keystone)

В среду 23 мая открылся 7-й фестиваль культур АртДиалог. По традиции он проводится на площадках различных городов, расположенных на берегах Бильского озера. Как всегда, в программе выступления музыкантов, представителей визуальных видов искусства, а также молодых талантов. Кроме того, в этом году есть одно важное изменение.

С момента проведения в 2012 году первого фестиваля его организаторы Светлана и Дмитрий Васильевы стремятся подчеркнуть, что это праздник трёх искусств — музыки, визуальных видов (живопись, фотография, танец) и виноделия. «Искусство — это самый короткий путь к взаимопониманию людей» — таков девиз фестиваля.

Начнется он в Биле вернисажем «Черное и Белое: все оттенки черно-белого» («Schwarz-weiss: schwarz-weiss in allen Schattierungen»), в рамках которого будут выставлены работы швейцарских художников, среди которых такие заметные фигуры, как Ханс Йорг Бахманн (Hans Jörg BachmanВнешняя ссылкаn) и Урс Диккерхоф (Urs DickerhofВнешняя ссылка), чьи работы, к слову, хранятся в Государственных музеях Берлина (Staatliche Museen zu Berlin) и Художественном музее Берна (Kunstmuseum Bern). Кроме того, Урс Диккерхоф был долгое время директором Школы искусства и дизайна в Биле (Bieler Schule für Gestaltung), с которой сотрудничает фестиваль АртДиалог.

Особая атмосфера

Слева направо: Дмитрий Васильев, дуэт «Zisman|Fulgido», Светлана Васильева

(ArtDialog)

Как и в предыдущие годы, все площадки фестиваля расположились в городах в регионе Бильского озера у подножия Юрских гор на западе кантона Берн. Один из городков, Ла-Нёввиль, находится на границе с франкоязычным кантоном Невшатель и имеет особую атмосферу.

«Это как фрагмент Лазурного берега на Бильском озере», — говорит Светлана Васильева, арт-директор фестиваля. Не в последнюю очередь из-за этого здесь 26 мая пройдет концерт фламенко «Les passions du juglarflamenco».

Эта музыка полна самых экстремальных эмоций, переходящих от грусти к радости. Страсть, слезы цыган, смешанные с андалузским фольклором, являются основой этого вида искусства.

В целом же, фламенко — это разговор о чувствах и переживаниях между тремя артистами: певцом, гитаристом, танцором. Такое единство танца, музыки и ритма находится в полной гармонии с концепцией фестиваля АртДиалог. Этот концерт можно посмотреть также и в Биле — сегодня вечером в зале Residenz au Lac.

Фортепианный цикл

В Ла-Нёввиль фестиваль вернется еще и 27 мая, когда там пройдет концерт и дегустация: в этом году АртДиалог предлагает попробовать аргентинское вино, а для того, чтобы объединить вкус и звук, был приглашён аргентинский дуэт «Zisman|FulgidoВнешняя ссылка», который представит свою программу «Soul Tango Invasion!».



Борис Березовский (ArtDialog)

Что касается новшеств, то главным из них является изменение формата фестиваля — в этом году он пройдёт в двух частях. Летняя сессия состоится с 23 мая по 9 июня, осенняя сессия — с 3 по 9 октября. Это не только новшество, но и выход фестиваля на новый уровень. Ведь в октябре в Биль приедут одни из лучших пианистов современности — Аркадий ВолодосьВнешняя ссылка (концерт 3 октября) и Борис БерезовскийВнешняя ссылка (9 октября), именно поэтому эта часть фестиваля получила названия World Stars.

Между двумя этими значительными событиями состоится выступление Варвары КутузовойВнешняя ссылка, талантливой 14-летней пианистки, которая уже завоевывала гран-при на различных международных конкурсах. Ее концерт пройдет под девизом World Stars of the future. Объясняя нововведение, Светлана Васильева говорит, что в этом году «хотелось не просто показать все виды искусства, но и выделить один из них. Это удалось благодаря фортепианному циклу».

Инвестировать в культуру

У арт-директора фестиваля swissinfo также спросил, с какими трудностями приходится сталкиваться организаторам. Как оказалось, основная проблема — даже в благополучной Швейцарии — это поиск денег. «У Биля имидж города без средств, что играет отрицательную роль, и власти очень вяло участвует в нашем финансировании», — объясняет С. Васильева.

Кроме того, о Биле часто говорят как о «нетуристическом городе, но никто не меняет ситуацию», — продолжает она. «Исторически сложилось, что искусство — это привилегия аристократии, а в Биле нет и не было меценатов, фондов. Политика часовых гигантов, расположенных здесь, заключается в том, что они поддерживают только спортивные и массовые мероприятия.

Представьте, ни в одном зале города нет концертного рояля! Пока политики и бизнесмены не поймут, что для улучшения имиджа Биля наряду со стадионами нужно инвестировать и в культуру и что для этого необходим такой фестиваль, как наш, проблемы финансирования скорее всего останутся».

Познакомиться с программой фестиваля и купить билеты можно здесь.Внешняя ссылка

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