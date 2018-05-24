Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 11:00 24.05.2018 - 11:00

«The Jacobs Foundation» — один из крупнейших в стране благотворительных фондов с активами в размере 7 млрд. франков. Он занимается в основном поддержкой исследовательских проектов в области развития детей и молодежи. (Keystone)

В Швейцарии действует огромное количество благотворительных организаций, по уровню развитости традиций филантропии она — одна из наиболее продвинутых в мире стран. И число таких структур продолжает расти. Почему так происходит?

По данным за прошлый 2017 год всего здесь официально зарегистрировано более 13 тыс. новых благотворительных фондов и организаций. Суммарные активы всех структур такого рода достигают почти 100 млрд. швейцарских франков, что на 30% больше, чем еще в 2012 году. Об этом говорится в новом докладе межотраслевого и межрегионального Объединения благотворительных организаций Швейцарии «SwissFoundations».

В этом же документе можно узнать, что в 2017 году новый благотворительный фонд появлялся в Швейцарии почти каждый день и всего за этот период возникло 364 филантропических организации. Впрочем, создание благотворительного фонда ещё не гарантирует, что он просуществует долго. За прошлый год в Швейцарии закрылись 187 благотворительных фондов.

Ведущие швейцарские благотворительные фонды В организации «SwissFoundationsВнешняя ссылка» не делят национальные благотворительные фонды по их размеру или влиянию. Те, разумеется, ежегодно предоставляют властям всю необходимую налогово-финансовую информацию о себе, включая сведения о движении финансовых средств на своих счетах, но публично эти данные не обнародуется. Тем не менее, можно утверждать, что к наиболее крупным и влиятельным филантропическим и благотворительным фондам Швейцарии, принадлежат такие, как: — Fondation Beyeler (и одноименный знаменитый художественный музей) в Базеле; — Avina Foundation миллиардера-бизнесмена Штефана Шмидхайни (Stephan Schmidheiny), в основном поддерживающий проекты в странах Латинской Америки; — базельский фонд Fondation Botnar, реализующий по всему миру проекты в пользу нуждающихся детей; — Fondation Hans Wilsdorf в Женеве, находящийся в собственности часового бренда Rolex. Фонд поддерживает образовательные и творческие проекты часовщиков, а также организует инвестиции в проекты из сферы строительства, недвижимости, городского благоустройства, финансовую сферу. Детали его проектов общественности недоступны. — Jacobs Foundation в Цюрихе, финансирующий исследования и инновации на пользу образования и развития детей и подростков; — Фонд Ernst Göhner Stiftung в Цуге, куда обращаются лица, ищущие поддержки для своих проектов в сфере культуры, образования и защиты окружающей среды; — Fondation Leenaards, действует во франкоговорящей Швейцарии и поддерживает проекты развития региона Женевского озера в культурной, образовательной и социальной областях.

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Результаты работы этих и других фондов впечатляющи. Только за последнюю пятилетку лет общий объем финансовых активов в распоряжении швейцарских благотворительных организаций и филантропических фондов вырос на одну треть до 97,4 млрд. франков. Благодаря тому, что среди фондов есть очень крупные структуры, в среднестатистическом измерении активы каждого из них достигают в среднем 8,2 млн шв. Франков.

В реальности дело обстоит куда скромнее, но тоже неплохо: 80% фондов распоряжается менее чем 5 миллионами франков, и только оставшиеся 20% оперируют куда более крупными суммами. Важное дополнение: в доклад «SwissFoundations» не включены фонды, которые в основном существуют за счёт донорских пожертвований и краудфандингового сбора средств.

Частное богатство Швейцарии

Итак, чем же занимаются все эти фонды? Вот свежий пример: недавно швейцарская газета «Le Temps» рассказала о новом благотворительном фонде Opaline, чья цель — выращивать фруктовые деревья в кантоне Во, тем самым поддерживая устойчивую экосистему. Его создательница, бывший адвокат София де Мейер (Sofia de Meyer), теперь производит экологически чистые яблочный сок и лимонад.

Традиционными областями приложения и инвестиции средств для благотворительных организаций остаются культура и досуг. За ними следуют социальные проекты, образовательные проекты и научные исследования, здравоохранение и окружающая среда. Менее 5% швейцарских благотворительных фондов являются по своей природе религиозными. Около половины инвестируемых благотворительными фондами средств уходит за рубеж.

В последние годы в целом по миру, и в Швейцарии в частности, динамика развития ситуации в благотворительном секторе носит весьма позитивный характер, что обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, следует учитывать общий рост объёма частных состояний в мире. Во-вторых, Швейцария остаётся крупнейшим в мире финансовым центром, специализирующимся на доверительном управлении финансовыми активами, и часть этих активов, как иностранных, так и швейцарских, поступает в благотворительные фонды. В-третьих, в Швейцарии существуют давние традиции благотворительности и филантропии: соответствующие структуры играли роль институтов социального страхования задолго до складывания в стране современного социального государства.

«Многие состояния в Швейцарии передаются по наследству, и так было всегда. Но сейчас качественно меняется сама структура такого явления, как наследование. В частности, произошёл возрастной сдвиг: если раньше «всё нажитое непосильным трудом» своим 40-летним наследникам оставляли 60-70-летние владельцы активов, то сегодня средний возраст таких владельцев перевалил за 90, а их наследникам, как правило, уже больше 60-ти. В этом возрасте их материальные дела давно и благополучно улажены, и они начинают размышлять, чего бы такого хорошего и общественно полезного сделать с унаследованными средствами», — говорит Георг фон Шнурбайн (Georg von Schnurbein), директор «Центра изучения проблем и истории филантропии» при Университете Базеля (Center for Philanthropy Studies / CEPS der Universität BaselВнешняя ссылка).

Он отметил, что сейчас меняется также роль как государства, так и гражданского общества. «Сегодня, особенно в Европе, люди понимают, что одно только государство не в состоянии решить все наши проблемы, поэтому они в большей степени склонны участвовать в реализации проектов образовательного и социального характера», — прокомментировал он. По информации из доклада «SwissFoundations» факт роста объёмов средств, инвестируемых в благотворительность, связан и с тем, что многочисленные социальные учреждения, такие, как дома престарелых или музеи, также часто меняют свою юридическую форму и преобразуются в фонды социально-благотворительной направленности.

Наконец, быстрому развитию благотворительности в Швейцарии способствует стабильная, прозрачная и предсказуемая политическая и правовая системы Швейцарии, каковые имеют даже большее значение, нежели собственно преимущества налогового законодательства страны. «В Швейцарии фонд создать не легко, а очень легко. Правила, касающиеся формулирования целей фондов, а также отчётность, очень просты», — говорит Георг фон Шнурбайн. И это при том, что «в США благотворительные фонды получают налоговый вычет в размере 40%, а здесь это всего лишь 20%». И все равно, росту числа фондов в Конфедерации это не мешает. Свою роль играет и «позитивное отношение жителей Швейцарии к благотворительности в целом», — напоминает Клаудия Женье (Claudia Genier), заместитель руководителя организации «SwissFoundations».

Где процветает благотворительность?

Большинство новых благотворительных фондов в прошлом 2017 году были созданы в кантонах Цюрих (57), за ним следуют Женева (55) и Цуг (47). В Цуге, в частности, был параллельно отмечен ещё и бум создания так называемых крипто-фондов, связанных с появлением технологии «блокчейн». «Структуры, поддерживающие эту технологию, в Швейцарии находят для себя фактически идеальные рамочные условия», — пояснил Георг фон Шнурбайн. «Здесь все довольно либерально, хотя в ближайшие годы, рано или поздно, в Швейцарии наступит-таки больший порядок в области регулирования деятельности таких компаний. Но пока то, что есть, вполне похоже на «Дикий Запад», и многие, поэтому, спешат «ковать блокчейн, пока горячо».

Кантоном с наибольшим числом благотворительных фондов на душу населения (45,3 на 10 000 жителей) остаётся кантон Базель-городской, традиционно считавшийся колыбелью швейцарской филантропии, в основном в области искусства и культуры. В общей сложности зарегистрированные здесь филантропические фонды имеют в своём распоряжении около 17 млрд. швейцарских франков. В Женеве и других регионах Женевского озера за последние 5-10 лет возник также ряд фондов благотворительной и филантропической направленности, главным образом, благодаря влиянию Международной Женевы и работающим здесь финансовым учреждениям. «На этой планете есть всего несколько мест со столь высокой концентрацией специалистов во всех сферах такой небольшой области, как филантропия», — говорит Клаудия Женье, имея в виду профессиональную благотворительность.

В сентябре прошлого года Женевский университет в сотрудничестве с благотворительными фондами банка Ломбард Одье и Эдмонда де Ротшильда открыл Центр благотворительности с целью поощрять научные исследования и преподавательскую деятельность. Лозаннская бизнес-школа IMD и Университет Санкт-Галлена также недавно присоединились к исследованиям в этой области. В 2018 году Центр изучения филантропии в Базельском университете и Центр юридической поддержки фондов при Цюрихском университете отмечают свое десятилетие. В настоящее время в Европе насчитывается более 20 подобных исследовательских центров филантропии.



Частная благотворительность в поддержку развития Итоги исследования, проведённого недавно Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в связи с вопросами частной филантропии в целях развития, показали, что размер средней благотворительной инвестиции в проекты по развитию достигают в год 7,8 млрд. долларов. Данный результат был получен на основе информации, поступившей от более 130-ти крупнейших частных благотворительных фондов со всего мира. Швейцарские фонды период между 2013 и 2015 годами предоставили на эти цели около 572 млн. франков. Хотя почти три четверти средств были получены из фондов, базирующихся в Соединённых Штатах — один только «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» (BMGF) выделил примерно половину от упомянутых 7,8 млрд — заметны в этой сфере и другие страны: Великобритания дала 7% от этих миллиардов, Нидерланды 5%, Швейцария, ОАЭ и Канада по 2%. По словам Г. фон Шнурбайна, из денег, «потраченных фондом BMGF, почти 1 млрд был проведён именно через швейцарские финансовые институты, и только потом распределён по проектам по всему миру. Около одной трети от ежегодных инвестиций BMGF проходит через такие организации или агентства, расположенные в Швейцарии, как Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и малярией, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)». Конец инфобокса



Перевод с английского языка и адаптация: Людмила Клот, swissinfo.ch

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