Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 10:00 01.06.2018 - 10:00

Ванни Бьянкони (слева) и переводчик Петр Епифанов представляют новую книгу швейцарского поэта в петербургском магазине «Свои книги». (Вольфганг Лернер )

Известный швейцарский поэт, переводчик, лауреат Шиллеровской премии, основатель журнала поэтического перевода Specimen и международного фестиваля литературы и перевода «Babel» Ванни Бьянкони (Vanni Bianconi) отправился в тур по трём российским городам, чтобы поговорить о поэзии и представить свой новый сборник «Избранное. Тот, кто есть ты» (перевод с итальянского Петра Епифанова), увидевший свет заботами издательства «Русский импульс». Гастроли швейцарского поэта начнутся в Санкт-Петербурге, продолжатся в Москве и завершатся выступлением на Платоновском фестивале.

Кому сейчас нужны стихи, это, как говорится, большой вопрос. Но пока в мире существуют такие люди, как Ванни Бьянкони, оплакивать судьбу поэтов и поэзии всё-таки преждевременно. Выходец из кантона Тичино, он пишет на итальянском и английском языках, и, будучи по рождению гражданином Конфедерации, живёт между двумя странами — Швейцарией и Англией.

Ванни Бьянкони, наследственный поэт.

(Анна Матвеева)

Ванни Бьянкони, если можно так сказать, наследственный поэт, продолжатель семейной традиции — его родной дед Джованни Бьянкони был достаточно известным автором стихов, сложенных на тичинском диалекте (здесь подробности о «малых» языках Швейцарии), а также художником, чьи работы можно увидеть в музее города Лугано.

Ванни, названный, как думается, именно в честь своего знаменитого деда, не пытался в точности копировать его судьбу и жизненный путь — общей у них, помимо крови и любви к родному языку, стала преданность поэзии. А всё остальное внук сделал по-своему. Дед не переставал восхищаться красотой родного пейзажа, внук ещё совсем юным отправился в авантюрное путешествие с нелегалами, пытающимися перейти границу Мексики и США.

Дед предпочитал воспевать в стихах любимый кантон, внук чувствовал — и чувствует — свою принадлежность всему миру. Ванни изучал филологию в Миланском университете, потом уехал в Лондон, чтобы посещать лекции жившего тогда в английской столице нью-йоркского поэта Майкла Донахи (Michael Donaghy, 1954 — 2004) и нобелевского лауреата по литературе 1992 года Дерека Уолкотта (Derek Alton Walcott, 1930 — 2017).

В 2003 году была опубликована первая большая стихотворная подборка Бьянкони «Роща умерших», позднее появился поэтический сборник «Час первый» (2009), за которую поэт получил премию Шиллера. Книга «Шаг человека» (2016) была включена в короткий список международного конкурса «European Poet of Freedom Award». Сравнительно недавно вышла книга прозы Бьянкони с любопытным заглавием «Лондон как второй язык» (2016), а в самом начале 2018 года в России появился самый большой переводной сборник поэта — «Избранное. Тот, кто есть ты».

Отдельные стихотворения и поэмы В. Бьянкони были переведены на английский, польский, арабский и многие другие языки, а сам он известен ещё и как переводчик англоязычной литературы, причём не только поэтической. Среди авторов, которых Бьянкони переводил на итальянский, есть такие имена, как Сомерсет Моэм, Уильям Фолкнер, У.Х. Оден, Шеймас Хини, Эрих Фромм.

Поэт и гражданин мира

В своём творчестве Ванни Бьянкони нередко обращается к актуальным темам — у него есть стихотворения и поэмы, посвящённые трагедии в Беслане («Первое сентября 2004 года»), войне в Югославии («Город без осады»), терактам в Париже («День по часам. 7 января»).

Как сказал русский переводчик Бьянкони Пётр Епифанов, «особенность поэзии Бьянкони на „актуальные темы“ видится в том, что она человечна: автор не принимает позу пророка или судьи, не смотрит с птичьего полета, не выносит исторические и моральные вердикты, но просто как человек, как современник, встаёт лицом к лицу и вровень с событиями и действующими лицами. При этом он, как человек западный, не переходит границу между собой и теми, о ком пишет, всегда оставаясь сочувствующим наблюдателем».

(Анна Матвеева)

В России Бьянкони не впервые — два с лишним года назад он участвовал в работе московского поэтического фестиваля «Живое слово», а теперь приехал специально для знакомства со своими российскими читателями. На встрече в петербургском книжном магазине «Свои книги» гостя расспрашивали о фестивале поэзии и перевода «Babel», ежегодно проходящем в Беллинцоне — Ванни не только основатель, но и куратор, «двигатель» этого фестиваля.

По мнению переводчика книги, участвующего во всех встречах русского тура, в Петербурге «очень был хорош обмен мнениями о языке произведений Бродского, переведённых на английский автором или изначально написанных им на английском. Ванни Бьянкони тогда отметил, что, не будучи носителем английского от рождения, он искренне считает поэтическую речь Бродского обогащением английского языка и восхищён ритмикой и звуковым строем многих его стихотворений.

Он сам, живя в Лондоне уже почти десять лет, считает себя принадлежащим к многомиллионной общности не англичан, но лондонцев, жителей космополитического города, с их многообразными культурными корнями, привносящих в их общее достояние что-то от своих способов мышления и речи. В этом же ключе он рассматривает и „английского Бродского“, чувствуя тем большую связь и близость с его личностью и судьбой».

Конечно же, всех интересовали впечатления швейцарского поэта о современной России, но Ванни Бьянкони предпочёл бы сначала глубже ее узнать. Он охотнее говорит о другом. Для Ванни Россия — прежде всего, мир почитаемых и любимых им поэтов — Ахматовой, Мандельштама и, особенно, Бродского. Мир сюжетов и героев Достоевского и Чехова, чьи черты он угадывает и в нынешних русских. Кроме того — или, наоборот, ещё прежде того — огромный, необозримый простор, широчайший горизонт, которого не хватает поэту в родных альпийских долинах. Океан на суше, само зрелище которого дарит ему восхищение, вдохновение, волю к жизни и действию.

Детская улыбка

После презентации книги Ванни Бьянкони, его подруга Симоне и переводчик Пётр Епифанов решили поужинать в одном из кафе-баров Васильевского острова. Недалеко от них сидела симпатичная компания из четырёх человек, которые в своём разговоре от Бродского перешли к Блоку, а потом принялись шумно и горячо обсуждать поступки героев «Войны и мира» и автора, заставившего Наташу повести себя так-то, князя Андрея умереть в такой-то момент, и так далее.

Надо было видеть детскую улыбку Бьянкони, когда ему в самых общих чертах пересказали содержание разговора. А потом, во время прогулки, он, встав на середине Троицкого моста, долго не мог налюбоваться просторной панорамой Невы в удивительном свечении белой ночи. Возможно, что в этих двух сценах и воплощалась для него Россия.

Следующая встреча Ванни Бьянкони с российскими читателями состоится 4 июня в Москве — в Библиотеке Иностранной литературы (ул. Николоямская, 1, начало в 19-00) после чего поэт и его переводчик отправятся в Воронеж, где 7 июня представят новую книгу в рамках Платоновского фестиваля искусств (Арт-центр Дом губернатора, начало в 15-30). Тур Ванни Бьянкони организован при поддержке Швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция».

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