Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 11:07 28.05.2018 - 11:07

Модернизированный стадион Лужники в Москве, на поле которого пройдет финал ЧМ-2018. (Keystone)

«Я желаю этой стране пережить свою «летнюю футбольную сказку». Хочу надеяться, что, говоря с гостями из западных стран, россияне поймут, что Запад им не враг и что к ним в Европе относятся с симпатией».

Ульрих Шмид, профессорВнешняя ссылка русской и советской истории Университета Санкт-Галлена, о том, чем живёт современное российское общество накануне ЧМ по футболу, о проблеме хулиганства на стадионах, о санкциях и о том, кто станет чемпионом мира в этом году.

Ульрих Шмид, вы — профессор русской и советской истории и общества в Университете Санкт-Галлена. Скажите же нам, существует ли русская душа на самом деле, или нет?

Ульрих Шмид (Ulrich Schmid): Русская душа — это изобретение Запада. Здесь всегда существовала традиция восхищения этакими особенно духовными людьми, живущими в России с душой, равновеликой бескрайним просторам этой страны. Однако Россия — это прежде всего старая европейская нация высокой культуры, оказавшей решающее влияние на формирование целых эпох, включая, например, авангард и модерн.

В нынешней же напряжённой политической ситуации там берет порой верх стратегия националистической по своему характеру самопрезентации, во многим являющейся отклонением (от традиций высокой европейской культуры). Кремль по всеуслышание утверждает, что Россия, мол, является уникальной цивилизацией, обладающей собственными не только интересами, но и ценностями.

Политика и спорт В Швейцарии призывают бойкотировать ЧМ Автор: Саманта Цаугг (Samantha Zaugg) и Маттиас Кробат (Matthias Krobath), SRF Представители швейцарских партий «Зелёных» и социал-демократов призывают бойкотировать ЧМ по футболу в России на политическом уровне.

Чем живут сегодня молодые россияне, что для них важно?

Ульрих Шмид (Ulrich Schmid): Российская молодёжь плотно «подсажена» на западную популярную культуру посредством социальных СМИ, кино и телевидения. Молодые люди в России и Западной Европе имеют схожие идеалы и мечты. Они все принадлежат к так называемому «Generation Y», то есть к поколению, желающему жить в более справедливом обществе и стремящемуся внести свой вклад в формирование такого общества.

Какова основная «головная боль» современного общества в России?

Ульрих Шмид (Ulrich Schmid): Главная проблема состоит в том, что российское общество стараниями Кремля введено в состояние постоянного осадного положения. В СМИ царит нервозная атмосфера. Государство контролирует все основные телеканалы. Гражданам внушают, что Запад враждебно настроен по отношению к России и что он не хочет позволить ей занять сильные позиции на мировой арене.

Насколько тяжелы для страны и людей последствия последних санкций, введённых, в том числе, и Европейским союзом?

Ульрих Шмид: Санкции не остаются без последствий, прежде всего те, что были недавно введены США. Экономическое положение страны, и без того непростое, осложняется тем самым в дополнительной степени. С другой стороны, Россия располагает огромным внутренним рынком и в своей новейшей истории она переживала куда худшие кризисы. Ясно также, что Запад своими санкциями неспособен повлиять на характер внешнеполитического курса Кремля.

Сменим тему, перейдём к спорту: какое положение занимает футбол в системе российских общественных ценностей?

Ульрих Шмид: По данным независимого Левада-института по состоянию на 2013 год 63% россиян вообще не интересовались футболом. То есть футбол, в отличие от Германии, Италии, Англии или Бразилии, не является здесь массовым феноменом. Это, как видно, связано ещё и с тем, что по результатам последних важных турниров российская национальная сборная не может похвастаться какими-то уж очень выдающимися результатами. Россия, скорее, страна хоккея с шайбой.

Давайте попробуем заглянуть в будущее: ЧМ по футболу станет все-таки полным успехом, прежде всего для Владимира Путина.

Ульрих Шмид: Мировой кубок, разумеется, является персональным проектом Путина, работающим на его престиж. Да и вообще, следует отметить, что любая страна устраивает такие мировые или европейские турниры исключительно из символических соображений, с тем, чтобы продвинуть свой позитивный имидж в глазах международной общественности. Россия в этом смысле каким-то исключением не является.

Расизм и хулиганство на российских стадионах являются повседневным явлением. Удалось ли как-то накануне ЧМ справиться с проблемой хулиганов?

Мнение Посетят ли швейцарские министры мундиаль в России? Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и газета «Der Bund» Даниэль Экманн, швейцарский журналист, бизнесмен, спортсмен: руководству Конфедерации не место в России, но бойкота мундиаля быть не должно.

Ульрих Шмид: Так называемые хулиганы в каждой стране являются группой, выступающей в качестве источника серьёзных проблем. Разумеется, есть фанаты, которые, в соответствии со своим изначальным призванием болеют за спорт, но есть и маргинальные группы, ориентированные на готовность к постоянному насилию.

В последние годы можно было отчётливо наблюдать за тем, как Кремль последовательно выискивал и продвигал в обществе тех, кто потенциально был бы готов поддержать его патриотический курс. К числу таких лиц и структур относится и клуб байкеров «Ночные волки». Раньше они принадлежали к культурному подполью, но сейчас они открыто поддерживают националистические и клерикальные идеалы Кремля.

Нечто похожее происходит и в футбольной сфере. Однако следует учитывать, что патриотические фанаты образуют группу, которую очень трудно контролировать. Кремль должен очень быть здесь внимательным, чтобы дело не дошло до каких-то контрпродуктивных последствий. Поэтому исхожу из того, что ЧМ пройдет в условиях массированного привлечения потенциала правоохранительных органов.

Гомосексуальность в футболе — это все ещё строго табуированная тема, а уж в России и подавно!

Ульрих Шмид: В соответствии с законом от 2013 года в России запрещено заниматься общественной пропагандой гомосексуализма. Цель — защитить, якобы, подрастающее поколение от «нетрадиционных» форм сексуальности. Однако уже во время Зимних игр в Сочи стало ясно, что от этого явления никуда не деться. Поэтому в период Олимпиады в России придерживались старой доброй тактики умолчания, мол, о чём не говорим, того и нет в природе. Думаю, что точно такой же метод будет применён и во время Чемпионата мира. От игроков и гостей с Запада, однако, ожидается, что они не будут открыто тематизировать проблемы, связанные с гомосексуализмом.

Чего бы Вы сами пожелали России?

Ульрих Шмид: Я желаю этой стране пережить свою «летнюю футбольную сказку», и ещё я бы хотел, чтобы Чемпионат мира стал вкладом в разрядку политической напряжённости. Хочу надеяться, что, контактируя с гостями из западных стран, россияне поймут, что Запад им не враг, и что к ним в Европе относятся с симпатией. В идеале этот чемпионат мог бы сыграть ту же роль, что и знаменитый Фестиваль молодёжи и студентов 1957 года. В период его проведения политически непримиримые идеологии на некоторое время перестали играть какую-либо роль; между людьми с обеих сторон железного занавеса возникли тесные контакты.

Давайте сделаем ставки: как далеко пройдет Россия в играх, и кто станет чемпионом мира на этот раз?

Ульрих Шмид: Если Сборная сможет выйти из группового турнира, то, скорее всего, ее соперниками станут Испания или Португалия. Это непростые команды, одолеть их будет сложно. Ну а в остальном я могу только повторить старую шутку английского игрока и футбольного комментатора Гари Линекера, который сказал однажды, что «футбол — это игра, в которой 22 парня на протяжении 90 минут катают мяч, а побеждают всегда немцы».

Оригинал интервью на немецком языке был опубликован в газете «St. Galler Tagblatt», прочитать его можно по ссылкеВнешняя ссылка, перевод сделан с любезного разрешения газеты. Конец инфобокса



Перевод на русский: Игорь Петров

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