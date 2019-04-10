Некоторые в Швейцарии опасаются, что рост излучения волн от антенн 5G негативно повлияет на здоровье.

(Keystone)

Связисты обещают покрыть Швейцарию сверхбыстрым интернетом на 90% до конца года. В ответ в трех кантонах уже решили отложить переход на мобильную связь пятого поколения 5G – до результатов независимого отчета о ее безопасности.

Крупнейший швейцарский оператор связи Swisscom заявил о своих планах к концу 2019 года охватить 90% территории Швейцарии мобильной связью пятого поколения 5G. Об этом сообщил директор Swisscom Урс Шеппи (Urs Schaeppi) на пресс-конференции. Компания использует сети и оборудование от шведской телекоммуникационной компанией Ericsson. Начиная с мая, Swisscom выпустит в продажу и первые модели смартфонов 5G, это будут телефоны от Samsung и Huawei.

Швейцарии эту новость встретили с неожиданным скепсисом. Так, в кантонах Во и Невшатель парламенты, по инициативе партии Зеленых, проголосовали за приостановку выдач разрешений на новые мобильные антенны 5G до тех пор, пока не будет готов правительственный отчет об их безопасности.

А сегодня стало известно, что к стану воздержавшихся присоединился и кантон Женева, чти депутаты потребовали введения моратория для установления сетей 5G на территории кантона. «Нам говорят, что для этого используется практически та же частота, что и для 4G. Но 5G будет служить для того, чтобы связывать гаджеты друг с другом. Окружающая среда будет более насыщена магнитными волнами, а никто пока не знает, насколько их накопление вредно для здоровья», – заявил депутат Христианско-демократической партии (CVP/PDC) Бертран Бухс (Bertrand Buchs). Также здесь хотят узнать, какое влияние окажет интернет пятого поколения на животный мир.

Интересно, что женевские депутаты потребовали при этом данных отчета Международной организации здравоохранения, тогда как их коллегам из кантона Во будет достаточно отчета минздрава Швейцарии.

Мобильная связь пятого поколения 5G вызывает в стране разногласия: с одной стороны, она важна для экономического развития, но существуют также и опасения, что это приведет к росту излучения от антенн. В результате проекты сооружения таких антенн сталкиваются с сопротивлением, осуществляемым через подачу петиций и политические вмешательства.

На прошлой неделе компания Sunrise, еще один крупный мобильный оператор, запустила услугу по покрытию 5G в 150 муниципалитетах Швейцарии. Третий крупнейший оператор Швейцарии Salt также инвестирует громадные суммы в покрытие страны антеннами 5G.

Беспроводная технология связи пятого поколения обеспечивает гораздо более высокую скорость передачи данных для мобильной связи, чем предыдущие поколения: до 10 гигабит в секунду, чего достаточно для быстрой загрузки фильма высокого разрешения за считанные секунды, до 100 раз быстрее, чем при использовании технологии 4G.







Подготовила: Людмила Клот.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!