Должны ли международные компании, зарегистрированные в Швейцарии и имеющие здесь свои штаб-квартиры, работая на мировых рынках, соблюдать швейцарские политические и социальные стандарты, включая и основные права человека и гражданина?

(SRF-SWI)

В Швейцарии пройдет референдум по инициативе «О социально-ответственном бизнесе» (KonzernverantwortungsinitiativeВнешняя ссылка). В центре законопроекта находится в целом благое пожелание, точнее, требование: международные компании, зарегистрированные в Швейцарии и имеющие здесь свои штаб-квартиры, должны при работе на мировых рынках соблюдать швейцарские политические и социальные стандарты, включая и основные права человека и гражданина. Накануне парламентских дебатов на тему социально-ответственного бизнеса компании франкофонной Швейцарии потребовали иных подходов к данной проблеме.

Законодательная народная инициатива «О социально-ответственном бизнесе» (Konzernverantwortungsinitiative) пользуется у швейцарского избирателя значительной поддержкой. В этом можно убедиться, прогулявшись по улицам швейцарских городов: на многих окнах и балконах укреплены сейчас баннеры и плакаты с требованием поддержать на скором референдуме эту инициативу. Сторонники законопроекта с левого фланга давно критикуют политику Швейцарии в области формирования рамочных условий привлечения в страну иностранного бизнеса. Критики инициативы с правого фланга и из политического центра отвергают ее в качестве «популистской и вредной для экономики страны».

Понятно, что в лагере противников инициативы первую скрипку играют представители транснациональных компаний, корпораций и холдингов. Все они хотели бы торпедировать законопроект, вот только единства мнений среди них насчет того, каким образом можно было бы добиться этой цели, пока нет. Так, например, влиятельная организация швейцарских работодателей Economiesuisse вообще не желает дискутировать с инициантами, отвергая их проект с порога. Другие, не менее весомые и значимые организационные структуры бизнеса, отвергая законопроект, понимают, что так просто от проблемы бизнеса и элементарных социальных и политических стандартов отмахнуться нельзя.

Поэтому они требуют от парламента и правительства разработать свое контрпредложения к данной инициативе. Напомним, что в прошлом году большая палата швейцарского федерального парламента, Национальный совет, уже разрабатывала и представляла на рассмотрение такое предложение, но малая палата, Совет кантонов, отвергла его и проект отправился в мусорную корзину.

Тот же закон, вид сбоку

И вот сегодня или завтра Национальный совет должен решить, стоит ли все-таки вновь извлечь на свет отвергнутый вариант контрпредложения или нет. В пользу этого контрпредложения агитируют не только ведущие ритейлеры Швейцарии, сетевые супермаркеты Мигро и Кооп, но и многие предпринимательские и отраслевые промышленные объединения из западных, франкоязычных кантонов страны. Среди подписантов обращения Объединение западношвейцарских торговых сетей, Торгово-промышленная палата Женевы, Объединение транснациональных компаний региона Женевского озера, Объединение работодателей кантона Во, Швейцарское объединение компаний торгово-сырьевого профиля и морской логистики.

Вчера они обратились к парламентариям большой парламентской палаты с коллективным письмом, в котором содержится просьба не отказываться от проекта контрпредложения к законодательной инициативе «О социально-ответственном бизнесе» (Konzernverantwortungsinitiative), поскольку «требованиям этой инициативы необходимо противопоставить практически реализуемые и конструктивные предложения, объединяющие социальные и деловые интересы». В этом случае и в самом деле велика вероятность, что, как это часто в Швейцарии бывает, авторы инициативы отзовут свой проект, а контрпредложение парламента сможет сразу быть принято и оперативно реализовано в формате федерального закона.

По другую сторону баррикад столь же влиятельные ассоциации швейцарского бизнес-сообщества (Economiesuisse, Швейцарское банкирское объединение, Объединение предприятий швейцарской машиностроительной отрасли, а также Ассоциация швейцарских компаний химико-фармацевтического профиля) предупреждают парламентских сторонников контрпредложения, а за него выступают прежде всего депутаты от партий Либералов (FDP) и демохристиан (CVP), что негативные последствия для экономики будут иметь как сама инициатива, так и в равной степени возможное контрпредложение к ней.

«Оба законопроекта расстилают красную ковровую дорожку перед иностранными истцами, которые просто утопят швейцарский бизнес в море жалоб и исков, носящих характер обыкновенного шантажа. Мы уже не говорим о том, что сами авторы инициативы «О социально-ответственном бизнесе» не показывают ни малейшей готовности дебатировать на предмет предлагаемого альтернативного законопроекта». Напомним, что летом 2018 года Национальный совет большинством 121 против 73 выступил в пользу контрпредложения. В его центре находятся схожие идеи, разница состоит только в том, что парламент сократил список компаний, которые могут быть затронуты новым законодательством, а также сузил список видов ущерба, ответственность за которые может быть возложена на транснациональные корпорации, зарегистрированные в Швейцарии.





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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