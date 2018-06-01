Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 11:23 01.06.2018 - 11:23

Организовав инсценировку, в результате которой мировое общественное мнение невольно стало сообщником спецслужб, украинское руководство перешагнуло красную линию.

(Keystone)

Инсценированное «убийство» российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось не трагедией, но фарсом. Таково мнение авторитетной швейцарской газеты «NZZВнешняя ссылка». Этой операцией украинские спецслужбы сделали мировое общественное мнение своим сообщником. Киев переступил через красную линию, утратил значительную часть доверия, и сам дал в руки России необходимые аргументы.

Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось не трагедией, но фарсом, операцией украинских спецслужб. «Вот уже несколько дней политики и комментаторы спорят о том, насколько даже спецслужбам позволены такого рода «операции прикрытия», — пишет комментатор швейцарской газеты «Нойе Цюрхер Цайтунг» «NZZ» Иво Мийнссен (Ivo Mijnssen).

«Ясно, что обман и дезинформация противника в интересах национальной безопасности являются частью рабочего инструментария рыцарей плаща и кинжала. Украина находится в состоянии войны с Россией, могущественным противником, применяющим точно такие же методы без оглядки на возможные урон и потери. В таком конфликте обе стороны оказываются с руками, замаранными по самые локти. И если СБУ и в самом деле, как она утверждает, смогла предотвратить убийство агентами ФСБ примерно трех десятков граждан Украины, то это был бы успех».

Проблема только, указывает газета дальше, состоит в слове «если». «Перепроверить информацию СБУ едва ли сейчас возможно — что понятно, учитывая специфику работы спецслужб, оперирующих в серой зоне между реальным и воображаемым. Организовав инсценировку, в результате которой мировое общественное мнение невольно стало сообщником спецслужб, украинское руководство перешагнуло красную линию. Репутации Киева нанесён значительный урон. И если сейчас даже уже сообщения о гибели людей становятся «фейковыми новостями», то в будущем любые подобные сообщения из Украины будут рассматриваться и анализироваться особенно критически».

Быть выше

Как указывает далее швейцарское издание, «спецслужбы Украины и так в прошлом уже оказывались довольно ненадёжным источником информации. Например, они распространяли пропагандистски раздутые цифры по количеству иностранных наёмников на востоке Украины. Весьма сомнительна их роль в деле об убийстве независимого журналистка Павла Шеремета. Это дело остаётся нерасследованным, хотя у журналистов есть информация о том, что СБУ сыграла в этом убийстве активную роль».

Такого рода недоверие является ядом для Украины, страны, «степень международной поддержки которой и без того в последние годы постоянно сокращается по причине отсутствующих реформ и регресса в области развития демократии. Европейское будущее, за которое сражались украинцы на Майдане, находится от них сейчас далеко, как никогда», — подчёркивает обозреватель «NZZ».

Он недоумевает, «почему правительство в Киеве не просчитало всех последствий, ведь теперь Москва, которой даже не понадобилось выступать с опровержениями, всегда и при каждом удобном случае будет указывать на дело Бабченко. Для российской пропаганды распространение слухов и фейков стало эффективным методом подрыва восточноевропейской стабильности. Украина же должна быть выше всего этого — именно потому, что на хочет однажды стать частью Европы в качестве демократического государства», — резюмирует газета.

Напоминаем нашим читатателям, что обзор прессы не является скрытой трансляцией мнения редакции, которая не обязана разделять выводы комментаторов и СМИ. Обзоры прессы служат исключительно делу отражения настроений, имеющихся в прессе и обществе Швейцарии. Конец инфобокса

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