Швейцария и в 2020 году будет чувствовать себя вполне даже хорошо. Страна останется богатой, уровень безработицы будет низким, а угроза возникновения кризиса — маловероятной. Такое благополучие, разумеется, налагает на страну определенные обязательства. В новом году перед Швейцарией и ее обществом остро встанут вопросы политической ответственности и деловой прозрачности.

1-я часть нашего прогноза на будущий 2020 год посвящена экономике. Во 2-й части акцент мы сделаем на политике.



Швейцарский мотор работает без перебоев Конец инфобокса

В условиях туманных перспектив развития мировой экономики Швейцария и в 2020 году будет удерживать передовые позиции. Эксперты Государственного секретариата Швейцарии по делам экономики (Staatssekretariat für Wirtschaft, SECOВнешняя ссылка, структурное подразделение Минэкономики) ожидают «в целом динамики экономического развития, в основных своих чертах идентичной той, что мы видели в 2019 году». В новом году по их прогнозам рост промышленности Швейцарии сможет достичь 1,7%, безработица останется на уровне в 2,5%, что равнозначно полной занятости, показатель инфляции составит 0,1%.

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Фармацевтической индустрии в очередной раз придется взять на себя роль мотора всего швейцарского экспорта. Рост численности населения Земли, его старение, а также растущий общий уровень жизни подстегивают во всем мире спрос на инновационные медикаменты и методы терапии с лейблом Swiss made — «сделано в Швейцарии». Уже одно это гарантирует отрасли абсолютный иммунитет в условиях торговых войн и геополитических рисков. Сегодня каждый второй франк, заработанный швейцарскими фирмами за рубежом, заработан именно сектором здравоохранения.

Турбулентность в банковском и часовом секторах

Как повезло концернам Roche, Novartis, Actelion и прочим, и как не повезло другим флагманам швейцарской экономики. Часовая индустрия страны продолжит терпеть убытки из-за волнений в Гонконге, который остаётся для неё главным рынком сбыта на Дальнем Востоке. Дополнительным ударом по традиционной часовой индустрии уже стал рост популярности и объемов производства «умных» часов, конкурирующих с обычными часами как раз в умеренном ценовом сегменте. Так что экспорт часов из Швейцарии продолжит сокращаться.

Что касается швейцарского банковского сектора, то он, после долгой и болезненной фазы реструктуризации, начавшейся сразу после окончания мирового финансового кризиса в 2010 году и растянувшейся буквально по сей день, вновь сумел обрести утраченную былую стабильность, прежде всего благодаря мерам по снижению объемов рисковых и «токсичных» активов на балансе у банков и реализации предписания регулятора в смысле увеличения доли собственного капитала в общем акционерном капитале банков.

Вопреки низким, а то и отрицательным процентам по депозитам, из-за чего норма прибыли продолжает неуклонно сжиматься, швейцарские банкиры снова начали уверенно смотреть в завтрашний день. По всей вероятности, эта тенденция сохранится и в 2020 году. Еще одним приоритетом остаётся ведение переговоров с США о заключении многострадального соглашения о свободной торговле. Принимая во внимание труднопредсказуемую внешнюю политику Д. Трампа и китайско-американские торговые споры, прогнозы тут делать сложно.

Тем не менее, швейцарские дипломаты сохраняют убеждённость в том, что шансы в скором времени начать-таки переговоры с вашингтонской администрацией существует и что нулю они не равны, с учетом того, что правительство Дональда Трампа настроено по отношению к Швейцарии куда более дружелюбно, нежели предыдущие кабинеты Б. Обамы и Дж. Буша-мл.



Среди шейхов и сильных мира сего Конец инфобокса

Швейцария получила приглашение принять участие в саммите «Большой Двадцатки» на уровне глав государств и правительств. Саммит состоится в ноябре 2020 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. В подобной встрече в таком статусе и на таком уровне она будет участвовать впервые.

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Один их главных вопросов саммита: налогообложение транснациональных корпораций. Предполагается, что в будущем они будут облагаться налогами прежде всего в тех странах, где они продают свои товары или услуги, независимо от того, присутствуют ли они там физически или нет. Такого рода смена парадигмы имеет воистину историческое значение, ведь в результате должен быть создан мировой налоговый режим, который заставит, наконец, таких гигантов, как Google или Amazon, раскошелиться по-настоящему.

Данный проект предусматривает также введение во всем мире минимально допустимой ставки налогообложения для ТНК, с тем чтобы у тех не было стимулов прятать свою прибыль в офшорах. Швейцария, как и некоторые другие страны, выступает против этой реформы, поскольку в случае ее реализации Берн недосчитается налоговых поступлений на сумму по меньшей мере в 5 млрд франков в год. Приглашению на саммит рады отнюдь не все: неправительственные и правозащитные организации относятся к нему критически, заявляя, что при помощи саммита саудовский режим, регулярно нарушающий права человека, хочет подправить свой международный имидж, значительно пострадавший после убийства журналиста Джамаля Хашогги.



Угроза кризиса незначительна, но она существует Конец инфобокса

Каковы риски, с которыми может столкнуться Швейцария в новом году? Эксперты, в частности, давно уже предупреждают об опасности «перегрева» рынка недвижимости в Европе и Швейцарии. Низкие, а то и отрицательные проценты по депозитам толкают инвесторов вкладываться прежде всего в недвижимость. В Швейцарии особенно рискуют в этом смысле густонаселенные городские агломерации и сельские регионы: там инвестировать в недвижимость было особенно выгодно, и поэтому на рынке сейчас жилья больше, чем требуется.

В результате уже сейчас многие готовые дома и новые квартиры стоят пустыми. Один из экспертов рассказал в интервью порталу SWI swissinfo.ch, что скоро в сельской местности такой «пустостой» может приобрести структурно-устойчивый характер. Такая ситуация возникает там и тогда, где и когда спрос на новое жилье стабильно и долго отстает от предложения, что зачастую происходит в регионах со слабой или «односторонне развитой» экономикой.

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В такой «взрывоопасной» ситуации достаточно одной искры — и пузырь лопнет очень громко. Такая опасность может возникнуть, к примеру, при смене Центробанком своего курса в монетарно-финансовой сфере и/ или в результате повышения процентных ставок, в результате чего из-за удорожания денег многие владельцы ипотечных кредитов больше не смогут обслуживать свои обязательства перед банками.

Есть и другой сценарий: мировая экономика может оказаться в ситуации рецессии, которая совпадет с возможным сокращением объемов трудовой миграции в Швейцарию из стран ЕС вследствие окончательно испорченных отношений с Евросоюзом. А это в самом деле может произойти в случае, если на референдуме в мае 2020 года народ Швейцарии решит денонсировать режим свободного передвижения трудовых кадров, существующий сейчас между Швейцарией и Европой.

Если оглянуться назад, то можно увидеть, что цены на недвижимость регулярно обрушиваются практически каждые 20 лет. Последний кризис на рынке недвижимости в Швейцарии произошел в начале 1990-х годов. Эксперты уже давно предупреждают об опасности нового «пузыря». Тем самым вопрос заключается не в том, должен ли он лопнуть? Вопрос состоит в том, когда это произойдет и к каким последствиям это приведет? И если в 2020 году кризис на рынке недвижимости действительно наступит, то затронет он прежде всего сельскую местность.

Допустимо ли делать деньги на экспорте вооружений? Конец инфобокса

Швейцария является одним из ведущих в мире производителей и экспортёров вооружений и товаров двойного назначения. В соответствии с действующим законодательством Швейцарии запрещено поддерживать военно-техническое сотрудничество со странами, в которых идут вооруженные конфликты. Сейчас в Швейцарии обсуждается народная законодательная инициатива «Für ein Verbot der Finanzierung von KriegsmaterialproduzentenВнешняя ссылка» («В пользу запрета инвестирования в предприятия, производящие военную технику и товары двойного назначения»).

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В центре этого законопроекта находится требование запретить швейцарскому Национальному (центральному) банку (SNB), пенсионным и благотворительным фондам вкладывать свои средства в предприятия, которые более пяти процентов своего оборота обеспечивают за счет производства военных материалов. Авторы инициативы убеждены, что граждане Швейцарии больше не желают, чтобы их деньги инвестировались вопреки их этическим убеждениям. Осталось теперь только спросить самих граждан.

Под инициативой в самые кратчайшие сроки было собрано более 130 тыс. подписей, тем не менее, ближе к сроку голосования она неизбежно столкнётся с очень серьезным противником. Промышленные отраслевые союзы и ассоциации, а также федеральное правительство, уже сейчас настоятельно рекомендуют отклонить её, поскольку она «не ведет к желаемой цели» и не носит конструктивного характера, а её одобрение может оказать негативное воздействие на экономику страны, ослабив позиции Швейцарии в качестве ведущего мирового финансового и промышленного центра.

Имеет ли право бизнес покупать политику? Конец инфобокса

Швейцария — чемпион мира по части прямой демократии. Однако в последнее время во всех соответствующих международных рейтингах она неуклонно и все дальше откатывается с первых позиций. И на то есть свои причины: в стране, как говорят многие эксперты, не хватает гласности и прозрачности в сфере взаимоотношений политики и бизнеса, да и в целом финансирование партий и политических кампаний все еще находится здесь под завесой секретности.

Не то чтобы тут таскали туда-сюда пресловутые «коробки из-под ксерокса», но факт остается фактом: среди 47-ми государств, входящих в Совет Европы, лишь Швейцария не имеет Федерального Закона «О порядке и условиях финансирования партий и политических кампаний, а также предвыборных кампаний и референдумов». Соответствующие предписания и нормы, разработанные «Группой государств Совета Европы по борьбе с коррупцией» (GRECO), Швейцария не признаёт, из-за чего в свой адрес она от этой структуры постоянно получает напоминания и предупреждения.

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Однако уже в конце 2020 ситуация может измениться, если только народ одобрит соответствующую законодательную инициативу. Проект инициативы содержит подробные правила, определяющие порядок раскрытия партиями и политическими комитетами источников их финансирования. Инициатива также предлагает запретить получение анонимных денежных пожертвований, а за нарушения она предусматривает введение штрафных санкций.

Но даже если эта инициатива и будет отклонена, что вполне вероятно, по-старому вопрос финансирования партий в Швейцарии решаться уже в любом случае не будет. Специальные профильные Подготовительные комиссии палат парламента сейчас разрабатывают контрпредложение к инициативе. Обычно в Швейцарии такие предложения содержат те же идеи, но в значительно смягчённом варианте.

Швейцарцы обяжут бизнес соблюдать права человека? Конец инфобокса

Швейцарские концерны за рубежом обязаны соблюдать швейцарские социальные и правозащитные стандарты. Таково требование законодательной инициативы «О социальной ответственности бизнеса» («KonzernverantwortungsinitiativeВнешняя ссылка»), референдум по которой в Швейцарии может пройти уже в 2020 году. Контрпроект к этой инициативе правительство Швейцарии (Федеральный совет) разрабатывать не стало, указывая, что сама идея регулирования, в какой бы то ни было форме, зарубежной деятельности швейцарского бизнеса является контрпродуктивной, угрожая рабочим местам в самой Швейцарии.

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Особенно негативно в Швейцарии воспринимается содержащаяся в инициативе идея ввести норму об ответственности концернов и об их обязанности возмещать причинённый ими ущерб. Иными словами компании, базирующиеся в Швейцарии, будут обязаны нести гражданско-правовую ответственность за нарушения прав человека или за экологический ущерб, причиненный за рубежом ими самими, или их дочерними компаниями.

Критики говорят, что тем самым транснациональные корпорации станут «дойными коровами» для разного рода НПО и НКО, а по Швейцарии как глобальному промышленному и деловому центру будет нанесён мощный удар. Сторонники инициативы утверждают, что в современном мире принцип неделимости прав человека и экологических норм давно пора сделать универсальным законом и моральным императивом, в том числе и в мире бизнеса.



Перевод с немецкого: Юлия Немченко.

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