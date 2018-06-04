Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 11:00 04.06.2018 - 11:00

Учащийся швейцарской системы профессионального образования на Международном конгрессе «Занятость и профтехобразование» 2016-го года. (vpet-congress)

В Швейцарии скоро состоится представительный конгресс, посвящённый самым разным формам профессионально-технического образования и обучения. Участие в нем примут, кроме всех прочих, представители Сингапура, США и Мозамбика — трёх стран с очень разным подходом к организации системы производственного обучения. Чему они надеются научиться в Винтертуре? Об этом мы спросили их самих.

Страны эти и в самом деле очень разные. СингапурВнешняя ссылка с его минимальным уровнем безработицы на уровне 2% стремится расширять спектр возможностей и предложений в области профессионально-технического образования. МозамбикВнешняя ссылка же (безработица в 25%) рассматривает современные формы и практики организации обучения на производстве в качестве способа вырваться из порочного круга бедности и экономической стагнации и обеспечить молодому поколению возможность освоить необходимые прикладные профессиональные навыки, предоставив им необходимые рабочие места. В США безработица находится на уровне около 4%, при этом экономика испытывает очевидный дефицит квалифицированных рабочих рук.

Портал swissinfo.ch связался с представителями этих трёх стран, планирующими принять участие в работе 3-го Международного конгресса «Занятость и профтехобразование», который состоится в городе Винтертур (кантон Цюрих) с 6 по 8 июня 2018 года. Все как один они заявили, что хотят поближе познакомиться с особенностямиВнешняя ссылка функционирования принципа дуализма, Внешняя ссылкалежащего в основе швейцарской системы производственного обученияВнешняя ссылка без отрыва от получения среднего специального образования. Во многих странах к этой системе начали в последнее время присматриваться очень внимательно. Однако дадим и самим возможность высказаться.



Он Йе Кунг (Ong Ye Kung), министр образования, Сингапур



Господин министрВнешняя ссылка, который прекрасно знаком со швейцарской системой образования (он получил степень магистра делового администрирования в Институте развития менеджмента в Лозанне (Institute for Management Development / IMD) говорит, что выступать на этом конгрессе — большая честь для него. «Швейцария и Сингапур — это две маленькие страны, которые постоянно ищут шансы и ниши как у себя дома, так и по всему миру с тем, чтобы обеспечить приличный уровень жизни своим гражданам, придавая при этом огромное значение их личностному и профессиональному развитию.

Он Йе Кун (Ong Ye Kung), Сингапур.

(ZVG)

И хотя у нас одна и та же цель, но наши подходы и политика в области образования и развития талантов отличаются друг от друга в силу уникальных исторических и культурных особенностей обеих стран. Это обеспечивает нам возможность многому научиться друг у друга. С этой целью представители Сингапура, отвечающие за вопросы профориентации и образования, регулярно посещают Швейцарию, с тем чтобы лучше познакомиться с ее системой профессионального образования».

Как говорит господин Онг, его стране для начала необходимо изменить свой характер мышления и свой подход к проблеме профессионально-технического образования. Несмотря на определённый прогресс в Сингапуре все ещё не обойтись без государственных стимулов с тем, чтобы кампании не забывали о необходимости развивать систему обучения и переобучения своих сотрудников.

Среди государственных инициатив, на которые он ссылается в качестве примера и в реализацию которых активно вовлечены союзы и организации работодателей, стоит отметить образовательную программу Сингапурского института технического образования (Singapur Institute of Technical Education), по итогам которых выдаются специальные дипломыВнешняя ссылка, а также комплекс образовательных программ «SkillsFutureВнешняя ссылка», позволяющих получать образование без отрыва от производства.

«Наша цель — разработать систему разнообразных образовательных возможностей, в рамках которой наши юноши и девушки смогут воспользоваться широким спектром вариантов получения как университетского, вузовского, так и профессионально-технического образования, ориентированного на конкретные потребности рынка труда. Это позволит им в будущем формировать индивидуально настроенный, подходящий только себе лично, путь в профессию с использованием всех своих сильных сторон, а также получать помощь, необходимую для своего дальнейшего карьерного роста».

Катрин Кастеллос (Kathryn P. Castelloes), министр штата Северная Каролина по вопросам производственного обучения и профориентации молодёжи, куратор системы муниципальных (профессионально-технических) колледжей штата.



Катрин Кастеллос Внешняя ссылкакурирует программы производственного обучения в штате Северная Каролина, осуществляет мониторинг муниципальных образовательных программ на предмет их соответствия требованиям штата и федеральным стандартамВнешняя ссылка. Образовательная модель, реализованная в Северной Каролине на основе симбиоза производственного обучения с теоретическими занятиями в рамках школьной программы, охватывает самый широкий спектр профессий и ориентирована на самые разные возрастные категории, включая ветеранов, уволенных из рядов Вооружённых сил и ищущих себе новое применение в гражданской жизни.

Катрин Кастелос (Kathryn P. Castelloes).

(ZVG)

В настоящее время в штате существует более 600 фирмВнешняя ссылка, выплачивающих своим стажёрам из числа школьников нормальный заработок при том понимании, что после завершения обучения они придут на работу в «свою» фирму. Правительство Северной Каролины реализует программу стимулирующих мер, с тем чтобы увеличить число таких компаний. С конгресса в Швейцарии Катрин Кастеллос надеется привезти перспективные идеи и передовые практические наработки.

«Я также хотела бы побольше узнать о тех практических подходах, которые потенциально можно было бы использовать и у нас в штате для того, чтобы создать в рамках системы образования как можно больше программ обучения на производстве», — говорит она. Такие компании, как, например, фирма «Daetwyler», специализирующаяся на точном машиностроении, уже сейчас организует в Северной Каролине производственные стажировки по швейцарской модели.

«Компания запустила программу производственного обучения ещё в 1995 году и сегодня на принадлежит числу национальных лидеров. Швейцарская модель рассматривается у нас в качестве образца для подражания. Она привлекает к себе всё больше внимания, и по мере того, как всё больше компаний берут её на вооружение, популярность её растёт», - отмечает К. Кастеллос. На конгрессе в Винтертуре также выступит Министр образования США Бетси Девос (Betsy DeVos). Она наверняка расскажет о перспективах программы производственного обучения и специализированного профессионально-технического образования, на реализацию которой администрация Президента Трампа выделила недавно несколько миллионов долларов.

Мзикази Нтули (Mzikazi Ntuli), куратор программ образовательных грантов, эксперт по развитию образовательных проектов неправительственной организации ADPP, Мозамбик

«Что касается социально-экономического развития, то проблема роста безработицы и недостаточной занятости молодёжи является одним из приоритетных вопросов, вызывающих серьёзную озабоченность у правительств большинства африканских стран. Но без качественных навыков, напрямую связанных с профессиональным опытом, молодёжь и более старшие возрастные категории просто не смогут найти себе на рынке работу, которая гарантировала бы им достойный доход», — говорит М. Нтули.

Мзикази Нтули (Mzikazi Ntuli), Мозамбик.

(ZVG)

Система производственного обучения в ее стране развита ещё слабо, больше всего шансов на трудоустройство предлагает частный сектор экономики, а также сектор таких неправительственных организаций, как ADPP. Поэтому в настоящее время в Мозамбике реализуется фундаментальная реформаВнешняя ссылка всей системы профессионально-технического обучения.

По словам М. Нтули, в итоге в стране должен возникнуть сектор профтехобразования, ориентированной на потребности рынка. Этот сектор должен предоставить людям возможности в плане повышения их профессиональной квалификации с учётом рыночного спроса на соответствующие кадры. Сейчас же, по данным правительства, почти 80% людей, имеющих в стране работу, не имеет даже начального образования. В Швейцарии она намерена познакомить участников конгресса с «особым африканским опытом успеха».

Особое внимание она уделит двум проектам, поддерживаемым НКО ADPP и нацеленным на расширение возможностей трудоустройства, а также на поддержку малого и среднего предпринимательства с упором на потребности женщин и молодёжи Мозамбика. Кроме того, она также надеется познакомиться с опытом индивидуальной оптимизации и совершенствования программ профессионально-технического образования. «В Африке мы только начинаем внедрять новые технологии в систему профессионального обучения и образования. Я хочу узнать, как это работает, намерена выяснить, какие факторы могут стать ключом к успеху».

*Все интервью проводились по электронной почте.



Международный конгресс «Занятость и профтехобразование» (VPET 18) Портал SWI swissinfo.ch является партнёром 3-го Международного конгресса «Занятость и профтехобразование» (3. Internationaler Berufsbildungskongress / VPET 18Внешняя ссылка), который состоится в г. Винтертур с 6 по 8 июня 2018 года. Ожидается, что в нём примут участие около 425 гостей из 80-ти стран мира, представляющие сферы промышленности, политики и образования. Цель конгресса: «Откровенное обсуждение проблем современного профтехобразования и трудоустройства, обмен передовым опытом и лучшими практиками». Конгресс пройдет под девизом «Skills for Employability and Careers» («Профессиональная квалификация для лучших перспектив занятости и успешной карьеры»), в его центре будут находиться вызовы и угрозы, с которыми в настоящее время сталкивается профессиональное образование в непростых условиях процесса структурной перестройки швейцарской и мировой экономики. Среди прочих тем на конгрессе будут обсуждаться перспективы перехода сферы образования на цифровые технологии, особенности режима «непрерывного образования», а также совершенствование существующих образовательных программ. В работе конгресса примут участие молодые люди, уже прошедшие профессиональное обучение без отрыва от производства. О своём опыте они расскажут на территории специально построенного «Города мастеров» (Skills Village). Конец инфобокса



Перевод на русский и адаптация: Нина Шулякова, swissinfo.ch

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