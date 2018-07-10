Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 10:12 10.07.2018 - 10:12

Знаменитый Broken Chair — «Сломанный стул» — появился на площади Наций в 1997 году на три месяца и остался навсегда. Вначале он был посвящён борьбе с противопехотными минами и кассетными бомбами, а теперь он является символическим напоминанием о всех гражданских жертвах военных конфликтов, а также визитной карточкой «Международной Женевы». Автор проекта: скульптор Даниэль Берсе (Daniel Berset). Фото: Людмила Клот. (swissinfo.ch)

В парках и на бульварах современной части Женевы, где расположены многочисленные штаб-квартиры международных организаций, можно насчитать немало памятников, скульптур и прочих художественных объектов, совершенно не похожих на классические монументы в виде статуи с протянутой рукой. Порой выглядят они самой настоящей загадкой или ребусом, расшифровать которые не так-то и просто. Поэтому мы решили прогуляться по городу Кальвина с молодым женевским историком Яном Шубертом и узнать у него о скрытых смыслах и посланиях, заключённых в женевских монументах.

Можно спорить о том, насколько эти памятники эстетически привлекательны и удачно ли они вписываются в городскую среду. Ясно одно: за каждым таким объектом «монументальной пропаганды» стоит тот или иной сюжет мировой истории, чаще — трагический, но порой и не лишённый определённого комизма.

Недавно историки и искусствоведы Междисциплинарного исследовательского семинара при Женевском Университете организовали в рамках очередных «Европейских дней культурного наследия» уникальную экскурсию по местам, отмеченным в городе теми или иными памятниками или скульптурными композициями. Наш гид, историк и один из инициаторов проекта Ян Шуберт, рассказал нам много интересного и поучительного.

Артиллерийское орудие напротив «Русской миссии»

В 1980-х годах в Швейцарии антивоенное движение переживало кульминацию своей активности, причиной чего стало развёртывание в Западной Европе американских ракет Першинг-2. Происходило это в ответ на принятие Советским Союзом на вооружение новых ракетных систем, не подпадавших под действие ограничений, согласованных Москвой и Вашингтоном в отношении ракет средней дальности.

Размещение началось в Западной Германии в ноябре 1983 года и завершилось в конце 1985 года. Одновременно, в 1985 году в Женеве состоялись и исторические консультации М. Горбачёва и Р. Рейгана, ознаменовавшие конец холодной войны.

Нацеленное на «Русскую миссию» боевое орудие, пусть и с завязанным стволом, вряд ли способствовало бы укреплению международного взаимопонимания. Фото: Людмила Клот.

(swissinfo.ch)

В то время в немецкоязычном кантоне Аргау жил художник-пацифист по фамилии Бромбергер. Заразившись общим «антивоенным вирусом», он решил внести свой вклад в борьбу за мир. Выкупив у швейцарской армии списанное артиллерийское орудие, он преобразовал его в художественный объект с антивоенной символикой, завязав ствол в узел, повесив на него еще и колесо.

В 1983 году художник преподнёс свою работу в дар Конфедерации в надежде, что ее увидит самая широкая общественность. Традиция дарить стране произведения искусства была тогда еще довольно новой, и отказываться было не принято.

Орудие перебазировали в Женеву, где первым местом ее «парковки» стал казарменный плац в женевском квартале Верне. Но автор оказался настойчивым и постоянно донимал власти запросами, мол, «не понимаю, почему моё произведение до сих пор не установлено» на общедоступном месте.

Этот мрачный, грубый и тяжелый камень на женевском Проспекте Франции (Avenue de France) напоминает кладбищенскую стелу. Фото: Людмила Клот.

(swissinfo.ch)

Наконец, 13 лет спустя, в 1996 году, пушке нашли место напротив Дворца наций. С ней связан также и еще один исторический анекдот. Изначально ее намеревались установить в парке Ариана, но — вот досада! — как раз напротив через дорогу располагалось Постоянное представительство России при Европейском отделении ООН и других международных организациях.

Нацеленное на «Русскую миссию» боевое орудие, пусть и с завязанным стволом, вряд ли способствовало бы укреплению международного взаимопонимания. Поэтому пришлось искать для него иное место.

Трагическая память Сребреницы

Этот мрачный, грубый и тяжелый камень на женевском Проспекте Франции (Avenue de France) не случайно напоминает кладбищенскую стелу. На нем выбиты надписи: «Босния — Герцеговина 1992–1995» и «Сребреница 1995» в напоминание о жертвах Балканской войны. Каждый год 11 июля к нему возлагают цветы.

Камень был установлен в 2010 году, незадолго до ареста генерала Ратко Младича, приговорённого позже Международным Судом в Гааге к пожизненному заключению. Инициатором проекта стала «Ассоциация боснийцев в Швейцарии», стране, принявшей у себя большое количество беженцев из бывшей Югославии.

Боснийцы хотели выбить на памятнике слово «геноцид», но городские власти отказали им в этом, поскольку в тот момент в разгаре были дебаты об установке в Женеве монумента в память геноцида армян (недавно он, наконец, нашёл себе в Женеве постоянное место). Власти же опасались, что прецедент с написанием слова «геноцид» на камне памяти жертв Сребреницы приведёт к эффекту «домино» и что на город обрушатся бесчисленные требования похожего содержания от других национальных общин.

Фреска 100-летнего художника

Громадная фреска работы швейцарского художника и графика Ханса Эрни (1909-2015) вот уже многие годы украшает парадный вход в здание Европейского отделения ООН. Ханс Эрни — это один из самых знаменитых, хотя и противоречивых, художников Швейцарии. Кроме того, он был настоящим патриархом, судьба отвела ему долгую и творчески насыщенную жизнь протяжённостью в 105 лет.

Эта фреска, со всеми ее птицами, лошадями, цветами и влюблёнными парами, характеризует Ханса Эрни как абсолютного оптимиста и идеалиста.

(Keystone)

Международной Женеве повезло в том смысле, что практически до конца своих дней Ханс Эрни жил и творил именно в этом городе. В 1990-х годах городские власти поручили ему разработать и реализовать художественный проект для Площади Наций. Эрни предложил свою идею, но площадь в то время реконструировалась, реализацию проекта отложили и вспомнили о нём только к 100-летию художника. Прекрасную многометровую фреску, сделанную по его эскизам, Женева в 2009 году установила в качестве подарка для ООН.

По словам Ханса Эрни, эта фреска, со всеми ее птицами, лошадями, цветами и влюблёнными парами, символизирует процессы, происходящие внутри ООН, что, несомненно, характеризует художника как абсолютного оптимиста и идеалиста. К сожалению, сегодня вдоль фрески по всей ее длине установлен, в целях безопасности, металлический барьер. Женевцы вспоминают, что еще в 1990-е годы можно было доехать на автомобиле до самого входа в ООН, зайти там в магазин дьюти-фри, купить бутылку вина и вернуться обратно в город.

Увы, сегодня это уже невозможно. Добавим в качестве утешения, что в Берне тоже есть, правда не фреска, а мозаикаВнешняя ссылка, созданная по эскизам Х. Эрни. Находится она в здании, в котором работает и редакция нашего портала. И если кто-то захочет полюбоваться на этот памятник искусства и истории — дайте знать, мы с удовольствием пригласим вас в гости, всё покажем и обо всём расскажем.

Белые камни Нельсона Манделы

Решение установить в Женеве памятник Манделе городские власти приняли сразу после смерти великого борца за свободу. Однако ввиду срочности заказа больших денег на него не нашлось, и конкурс на лучший проект провели среди студентов Женевской Высшей школы дизайна IHEID. Победителем оказался Леонар де Мюрал (Léonard de Mural), чья лаконичная и символичная композиция рассказывает о надежде и о силе человеческого духа.

Это и вскинутые в небо руки, и прутья тюремной решётки. Фото: Людмила Клот.

(swissinfo.ch)

Монумент в виде 12-ти вертикальных металлических труб 8-метровой высоты на площади в 4 кв. метра был в 2015 году установлен в парке Риго в двух шагах от Дворца Наций. Оригинальная композиция памятника содержит сразу несколько посланий: это и вскинутые в небо руки, и прутья тюремной решётки, ну а размеры площадки точно соответствует камере в тюрьме на острове Роббен, где Мандела провел в заключении 18 лет.

Белоснежные камни в основании памятника напоминают о том, как он испортил зрение себе зрения, работая в каменоломне и добывая ярко белый строительный камень. Назван был монумент словами Нельсона Манделы: «Hating only harms the hater» — «Ненависть вредит только самим ненавидящим». В 2017 году президент Барак Обама выбрал еще одну фразу Манделы для своего твита о событиях в Шарлоттсвилле: «Никто не рождается, ненавидя другого человека из-за его цвета кожи, происхождения или религии...». Этот пост стал самым цитируемым за всю историю существования сети Twitter.

Доктор Жюно и японские журавлики

Памятник доктору Марселю Жюно (Marcel Junod, 1904-1961) недалеко от входа в Музей керамики и стекла «Ариана» выглядит очень просто: большой камень, портрет и памятная табличка. Марсель Жюно возглавлял делегацию МККК в Хиросиме сразу после того, как город стал жертвой ядерной бомбардировки. Работая в одном из уцелевших госпиталей, он оставил потомкам потрясающие документальные свидетельства атомной катастрофы, и стал первым иностранным врачом, участвовавшим в оценке последствий ядерного взрыва и спасении выживших.

Федеральный министр Паскаль Кушпен (Pascal Couchepin) у памятника М. Жюно, 14 июля 2007 года.

(Keystone)

По словам Яна Шуберта, «за долгие годы Жюно превратился в этакого „святого“, едва ли не в одиночку вылечившего 30 тысяч пострадавших японцев тремя бинтами и двумя пузырьками йода». Почему же памятник ему установлен не перед входом в здание МККК? Не потому ли, что, если начать увековечивать здесь тысячи работников МККК, героически делавших свое дело по всему миру, у входа в штаб-квартиру Красного Креста очень скоро просто не останется ни одного свободного места?

Как бы там ни было, каждый год в августе к памятнику доктору М. Жюно обязательно приходят гости из Японии. Они украшают камень цветами и гирляндами из бумажных журавликов, печальным символом жертв радиации.

«Крылья Мира» на проспекте Мира

Легкие и элегантные металлические крылья работы Дины Мерав (Dina Merhav). Фото: Людмила Клот.

(swissinfo.ch)

Композиция «Крылья мира» украшает газон на правой стороне женевского Проспекта Мира (Avenue de la Paix). Легкие и элегантные металлические крылья стали подарком «швейцарскому народу от гражданских лиц, интернированных в трудовых лагерях Швейцарии во время Второй мировой войны».

Автором работы стала Дина Мерав (Dina Merhav), которая родилась в 1936 году в еврейской семье в Хорватии, в городе Винковци (Vinkovci). Во время Второй мировой войны она ребёнком жила с матерью в Женеве, пока ее отец находился в Германии в концлагере. Впоследствии, в 1949 году, художница эмигрировала в Израиль.

Символичен момент установки памятника — 1993 год. Как раз в этот самый момент разгорелся крупный международный скандал в связи с обнаружением на счетах в швейцарских банках финансовых активов, принадлежавшим жертвам Холокоста. В этом смысле сам факт установки памятника работы израильской художницы, спасшейся в Швейцарии, приобретает особенное символическое значение на фоне столь тяжёлого исторического опыта. Кроме того, Швейцарии куда приятнее, когда ей языком памятников говорят: «Спасибо за наше спасение», а не вопрошают: «Зачем вы тогда закрыли свои границы?»

Махатма Ганди не любит зимних холодов

К памятнику Махатме Ганди (1869-1948), установленному перед музеем «Ариана», ведет удобная, мощёная камнем, дорожка. Швейцария получила монумент в подарок от Индии в 2007 году по случаю 100-летнней годовщины с момента установления дипломатических отношений между Берном и Дели.

Интересно, что по всему миру установлено множество памятников Ганди, и чаще всего эти монументы эксплуатируют образ босоногого старика с посохом. При жизни этот аскет и сторонник ненасильственного сопротивления и в самом деле выглядел неважно, будучи очень худым и измождённым. Поэтому Женеве предложили три варианта на выбор: сидящая фигура со скрещёнными ногами, стоящая фигура и бюст. Власти выбрали первый вариант. В этом образе Ганди находится в мирном настроении и хорошей физической форме, чем-то даже напоминая Будду.

В холода постамент трескается, поэтому регулярно возникает необходимость в его дорогостоящем ремонте.

(Keystone)

Установлена фигура на очень дорогом мраморном постаменте, деньги на который были выделены их бюджета города. В холода постамент трескается, поэтому регулярно возникает необходимость в его дорогостоящем ремонте. Ко дню рождения Ганди 2 октября, объявленному ООН Международный днём ненасилия, памятник традиционно ремонтируют и чистят, потом к нему возлагают цветы. Кстати, периодически чинить приходится не только постамент, но и очки Ганди: время от времени у них ломаются дужки, и они превращаются в пенсне.

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