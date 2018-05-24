Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 6:00 24.05.2018 - 06:00

Олимпийский стадион «Фишт» в городе Сочи (Адлер), построен в 2013 году к XXII зимним Олимпийским играм. (Keystone)

Представители швейцарских партий «Зелёных» и социал-демократов призывают бойкотировать ЧМ по футболу в России на политическом уровне. Парламентского большинства за собой это мнение не имеет.

Председатель партии швейцарских «Зелёных» Регула Рутц (Regula Rytz) придерживается твёрдых позиций: швейцарский федеральный президент Ален Берсе не должен ездить в Россию (на игры мирового футбольного кубка). Ока указывает на то, что политика российского президента Владимира Путина ставит под угрозу права человека, права меньшинств, а также права (политической) оппозиции.

«Нельзя все это (присутствием швейцарских политиков) легитимировать, нам требуется чёткая, в том числе и символическая, дистанция», — заявила Регула Рутц по информации швейцарской общественной телерадиокомпании SRF (по ссылке — оригинал материалаВнешняя ссылка).

Мнение Посетят ли швейцарские министры мундиаль в России? Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и газета «Der Bund» Даниэль Экманн, швейцарский журналист, бизнесмен, спортсмен: руководству Конфедерации не место в России, но бойкота мундиаля быть не должно.

Схожего мнения придерживается и депутат Национального совета (большой палаты федерального парламента) от партии социалистов Фабиан Молина (Fabian Molina). По его мнению, необходимо понимать, что «Владимир Путин будет использовать ЧМ в том числе и для своих пропагандистских инсценировок». Швейцария не должна быть (их) частью, — требует депутат.

Большинство против бойкота

Парламентского большинства за собой это мнение не имеет. Большинство парламентариев скептически относятся к бойкоту. Такой позиции, например, придерживается председатель парламентского комитета по внешней политике, депутат от партии демохристиан (CVP) Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter).

«Очень рада тому обстоятельству, что швейцарские футболисты принимают участие в играх чемпионата. И я рада также тому, что члены нашего правительства посетят эти игры. Спорт по природе своей играет роль моста между народами и было бы неверно бойкотировать (чемпионат) по политическим причинам», — подчёркивает она. По ее мнению «спорт следует жёстко отделять от политики».

Итак, поедет ли кто-то из членов Федерального совета, правительства Швейцарии, в Россию на ЧМ? В ответ на запрос новостной передачи швейцарского телевидения «Rundschau» Федеральная канцелярия (аппарат правительства и парламента) сообщила, что присутствие членов кабинета Швейцарии на игре, открывающей чемпионат, или на финальном матче, не предусмотрено. Не исключено, что члены правительства посетят в России матчи группового отборочного турнира с участием швейцарской сборной.

Популярный литератор требует бойкота

Но не только политики высказываются на тему футбола и бойкота. В пользу последнего выступает и живущий в Швейцарии писатель Михаил Шишкин. При помощи бойкота, по его мнению, демократические страны могли бы выступить в защиту своих ценностей. «Я придерживаюсь того мнения, что в данном случае необходим символический жест. Если мы этого жеста не сделаем, то это будет означать наше соучастие».

В Швейцарии М. Шишкин живёт уже более 20 лет. В России его книги пользуются устойчивой популярностью. Из-за своей критической по отношению к правительству страны позиции он уже четыре года как не был на родине. Самого президента Владимира Путина призывы к бойкоту особенно не трогают. По словам его официального представителя, «вопрос политического бойкота игр ЧМ его не интересует».

Светлана Журова, пятикратная чемпионка России по спринтерскому конькобежному многоборью, олимпийская чемпионка 2006 года на дистанции 500 метров, депутат Государственной Думы, уверена, что политический бойкот имеет и свои позитивные стороны, так как будет «меньше ограждений и проверок», а для простых российских и зарубежных болельщиков этот бойкот будет хорошим делом: «чем меньше випов, тем проще».

Два государства уже бойкотируют Пока официально о бойкоте заявили Великобритания и Ирландия. Эти страны не будут посылать в Россию на ЧМ высокопоставленных политиков. Причина — известный казус с отравлением отца и дочери Скрипаль. Тема бойкота может стать заметным вопросом и в Европарламенте: около 60-ти его депутатов в открытом письме призывают последовать примеру этих двух стран. Конец инфобокса



Перевод на русский и подготовка: Игорь Петров

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