Многие выпускники швейцарских вузов из «третьих стран» (не входящих в ЕС и ЕАСТ) хотели бы, получив диплом, работать в Швейцарии. Однако найти здесь работу всего за шесть месяцев с момента окончания учёбы не так-то просто. (© Keystone / Gaetan Bally)

Швейцарский диплом — это сильный козырь для любого, кто делает первые шаги в международной карьере. И в принципе швейцарской экономике самой пригодились бы иностранные специалисты со швейцарским образованием. Однако на пути у выпускников, не являющихся гражданами стран Евросоюза или ЕАСТ, встают строгие и сложные миграционные правила и барьеры. Запланированные поправки в законодательство должны устранить такого рода препятствия.

Каждый желающий учиться в Швейцарии и не обладающий паспортом стран ЕС/ЕАСТ должен приготовится к значительным тратам времени и денег уже только для того, чтобы получить хотя бы доступ к вступительным испытаниям выбранного вуза. А ведь наряду с подтверждением о допуске к ним будущий студент должен будет заранее получить соответствующую въездную визу, а по прибытию в Конфедерацию он обязан будет оформить в том кантоне, на территории которого он планирует остановиться с целью обучения, вид на жительство (как правило категории «B» (буква латинская) и без права на полноценную занятость).

Неиспользованный потенциал

Тот же, кому посчастливилось преодолеть все эти препятствия, сможет получить от обучения в швейцарских вузах с их великолепной международной репутацией немалую выгоду и «бонус на будущее». Напомним, что ведь почти во всех действительно авторитетных международных рейтингахВнешняя ссылка высшие школы и университеты Конфедерации регулярно занимают самые высокие позиции. Наличие швейцарского диплома — это действительно сильный козырь для любого, кто делает первые шаги в международной карьере.

Мало кто, правда, знает, что выпускники с дипломами по так называемым предметам группы MINT («математика, информатика, естественнонаучные и технические дисциплины») и в самой Швейцарии были бы востребованными специалистами. Были бы! Однако этого не происходит. По данным швейцарского межотраслевого объединения работодателей Economiesuisse, после получения диплома только 10-15% выпускников с паспортами стран, не входящих в ЕС/ЕАСТ, остаются в Швейцарии и находят себе нишу на здешнем рынке труда.

Основная причина возникновения такой ситуации — миграционные ограничения, действующие в отношении специалистов из так называемых «третьих стран», в то время как бывшие студенты, подпадающие под действие соглашения о свободе перемещения и расселения, подписанного между Берном и Брюсселем, подобного рода препятствий перед собой не имеют. Установленные в соответствии со швейцарским миграционным законодательством квоты (численные ограничения) на выдачу видов на жительство гражданам «третьих стран» таких выпускников не затрагивают.

Существенным «камнем преткновения» выступает также и слишком непродолжительный срок, до истечения которого иностранцы из «третьих стран», закончив учёбу, должны найти себе рабочее место и начать профессиональную карьеру. «В то время как выпускники университетов в других странах могут искать себе работу в течение трех последующих лет, в Швейцарии у них есть на это максимум шесть месяцев, и то для того, чтобы это „время пошло“, они должны подать властям ходатайство соответствующего образца», — критически указывают в Economiesuisse. Не найдя работу за полгода, вчерашний выпускник вынужден покинуть Швейцарию, увозя с собой весь накопленный здесь потенциал и опыт.

Проблемы с поиском работы

Кен Цай (Ken Tsay) из Тайваня вполне мог бы, после получения в Цюрихской ВТШ (ETH Zürich) степени магистра в области методики создания программ-драйверов на основе технологии «Common Simulation EngineВнешняя ссылка» («модуль общего ядра симуляции»), применяемых для создания кинематических (изображённых на экране компьютера) моделей станков и прочей сложной техники, начать работать в частной швейцарской компании. Но его ходатайство с просьбой о выдаче вида на жительство с разрешением на работу было властями отклонено. Об этом он рассказал порталу SWI swissinfo.ch. «Из-за проблем с разрешением на работу в Швейцарии я отправился в Германию, которая по отношению к таким экспатам, как я, оказалась куда более лояльной».

Кен Цай — не единственный выпускник швейцарского вуза, который, будучи гражданином одной из «третьих стран», был вынужден покинуть Швейцарию. Об этом нам, опираясь на результаты своего собственного экспертного исследования «Интеграция иностранных выпускников на швейцарском рынке трудаВнешняя ссылка», рассказывает Анник Ломбар (Annique Lombard) из Университета города Невшатель. «Граждане „третьих стран“ гораздо чаще сталкиваются с проблемами при поиске работы в Швейцарии», — говорит она.

Анник Ломбар (Annique Lombard).

(Université de Neuchâtel)

«Ведь когда вы заканчиваете учебу, то у вас исчезает основание для пребывания в стране, и, соответственно, прекращает действие выданный вам ранее, как студенту, вид на жительство. Вам нужно теперь подавать новое ходатайство на выдачу нового разрешения на пребывание, при этом, опять же, у вас должно быть какое-то уже иное основание, то есть причина нахождения в Швейцарии. Таким основанием может быть поиск работы. В соответствии с действующим швейцарским законодательством на этом основании вы имеете право подать запрос на предоставление вам вида на жительство на срок максимум в шесть месяцев».

Нехватка информации

К сожалению, на официальных сайтах кантональных правительств практическую информацию на этот счет отыскать очень непросто. «Нехватка информации и непонятно как проходящий процесс подачи заявки могут побудить выпускника покинуть Швейцарию и начать искать более привлекательные предложения в других странах», — говорит А. Ломбар. Полгода, выделенные на поиск работы — это очень немного, особенно, если сравнивать с Европой, где выходцам из «третьих стран» разрешено искать работу в среднем на протяжении срока от 9 до 18 месяцев.

Ариэль Фахраи (Arielle Fakhraee) из Филадельфии (США) нашла, после получения степени магистра естественных наук в Цюрихской ВТШ, вакансию в университетской «спин-компании», однако стоило ей поменять работу, как сразу же начались проблемы с получением (возобновлением) разрешения на работу. Вот что она рассказывает:

Критическая позиция объединения Economiesuisse в отношении чрезмерных миграционных ограничений для профессионалов и специалистов из «третьих стран» находит поддержку и в швейцарском парламенте. Недавно обе его палаты, большая, Национальный совет, и малая, Совет кантонов, одобрили депутатскую инициативу Внешняя ссылкас предложением не распространять квоты на выдачу видов на жительство на выпускников швейцарских вузов из «третьих стран», получивших диплом по дефицитной в стране специальности, с тем чтобы те сразу могли начинать спокойно работать в отрасли, где наблюдается острый недостаток квалифицированных кадров.

«Плюс в резюме»



Решение принято, и теперь правительство Швейцарии, Федеральный совет, должно подготовить соответствующую поправку к действующему миграционному законодательству, после чего, считает Анник Ломбар, работодателям станет выгоднее нанимать на работу квалифицированных выпускников – выходцев из «третьих стран». Пока же компании обязаны направлять властям в отношении каждого такого специалиста отдельное ходатайство с обоснованием, почему на это место они не могут найти никого из Швейцарии или стран ЕС/ЕАСТ. Но даже если власти сочтут такое обоснование убедительным, разрешение на работу может и не быть выданным, в случае, если окажутся выбранными все выделенные на данный год квоты.

Разумеется, работодатели только приветствовали бы освобождение от такого административно-бюрократического бремени, особенно если учитывать, что такие отучившиеся в Швейцарии иностранцы не находились бы в ситуации прямой конкуренции с такими же иностранцами из третьих стран, но не учившимися в Конфедерации и напрямую рекрутируемыми из-за границы. «Хотя следует отметить, что у выпускников швейцарских вузов уже есть опыт работы в Швейцарии, они говорят хотя бы на одном национальном языке страны, а это, так или иначе, но уже большой „плюс“ в резюме», — объясняет А. Ломбар.

Возможны ли стажировки?

С точки зрения EconomiesuisseВнешняя ссылка в этом случае исчезла бы ещё и другая сложность: сейчас, как информирует данное объединения, студентам не разрешается проходить производственную практику с целью приобретения первого опыта работы, а это абсурд. «Возможности пройти стажировку или практику у них нет ни во время учебы, ни в течение шестимесячного срока, отведенного им на поиск работы», — указывает это ведущее экономическое объединение Швейцарии.

Может быть это и так, но в Швейцарии все, как всегда, зависит от кантона, и по крайней мере в кантоне Цюрих, как утверждает местное миграционное ведомство, ответственное за оформление разрешений на работу, выдача «разрешения на прохождение стажировки возможно, если только соответствующий университет подтвердит, что речь идет об обязательной практике, которая является неотъемлемой частью соответствующей образовательной программы».

В свою очередь Цюрихская ВТШ (ETH Zürich) указывает в ответ на запрос портала SWI swissinfo, что «в рамках некоторых программ обучения практика является обязательным элементом, в других только рекомендованным, что позволяет „не разбрасываться“, не терять время и быстро начинать профессиональную карьеру». Поэтому, наш совет: если вы хотите не просто выучиться в Швейцарии и получить диплом, но еще и найти тут работу, то вопрос о возможностях прохождения стажировки или практики неплохо было бы прояснить заранее, ещё во время учебы.

Романтические основания

«Работа, безусловно, является наиболее важным основанием получения вида на жительство», — говорит Анник Ломбар. Однако не меньший вес имеют и социальные связи — близость к родственникам, друзья, перспектива создания семьи. «Во время учебы студенты часто устанавливают отношения, которые позже способны сыграть в их жизни или карьере очень важную роль, включая и романтические связи. В таких случаях очень важно учитывать наличие двух человек с двумя карьерными перспективами, а также не упускать из виду проблему как можно более эффективного совмещения работы и семейной жизни».

«Брак и зарегистрированные в Швейцарии партнерские отношения могут качественно повлиять на миграционный и правовой статус, став еще одним, наряду с работой, „основанием для пребывания в Швейцарии“, позволяющим добиваться получения вида на жительство с разрешением на работу, особенно, если выходец из „третьей страны“ заключает брак с гражданином или гражданкой Швейцарии», — напоминает А. Ломбар.

Слишком много бюрократии Если гражданин из страны, не входящей в ЕС и ЕАСТ, например, абитуриент с паспортом бывшей советской республики, хочет учиться в Швейцарии, ему следует приготовиться к бюрократическому супермарафону. Ему предстоит заполнить кипу заявлений и формуляровВнешняя ссылка и оформить гору документов, начиная с подробной биографии, продолжая мотивационным письмом и убедительным подтверждением о наличии у него финансовой состоятельности и качественного жилья в Швейцарии. У вас есть в Швейцарии богатый родственник, готовый взять на себя все возможные и невозможные расходы? Или Ваш папа олигарх? Тогда у Вас нет проблем. Нет родственника и папы-банкира? Тогда абитуриент обязан приложить выписку со своего счета, на котором должна находиться порой очень солидная сумма. К примеру, кантон Цюрих требует, чтобы на счету у заявителя была 21 тыс. франков, причем непременно в швейцарском банке. Иммиграционные формальности (визовые документы, вид на жительство) решаются на кантональном уровне, то есть в том кантоне, где студент желал бы поселиться с целью обучения. Высшая техническая школа Цюриха (ETH Zürich), один из ведущих вузов страны, например, заранее идет навстречу иностранным студентам и помогает им ориентироваться в бюрократических трудностях, опубликовав онлайнВнешняя ссылка памятку и образцы заполнения документов (на немецком языке). Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовила Надежда Капоне.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!