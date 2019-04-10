Все «тризанки и тризанцы», как называют себя сотрудники, являются компаньонами фирмы. (Trisa AG)

Более чем в 60 странах на всех континентах люди чистят зубы щетками фирмы «Триза» (Trisa Ag). Руководство компании считает, что причина ее успеха – это передовые сотрудники с предпринимательской философией.

А Вы в своей фирме считаетесь только сотрудником или еще и компаньоном? Вы участвуете в результатах деятельности предприятия? Чувствует ли Ваш шеф себя ответственным за то, чтобы Вы работаете с энтузиазмом?

Коллектив семейного предприятия «Триза», которое находится в городке Тринген (кантон Люцерн), насчитывает 1100 сотрудников. Каждый из них может ответить на эти вопросы только утвердительно. И не с недавнего времени, а с 60-х годов прошлого столетия. «Коллектив, который собрался вокруг моего отца, заложил в то время основу новой философии фирмы», – говорит руководитель фирмы Адриан Пфеннигер (Adrian Pfenniger). Эта философия актуальна и по сей день.

Адриан Пфеннигер, руководитель фирмы Trisa. (Trisa AG)

На сайте фирмыВнешняя ссылка приведены слова отца-основателя фирмы, Эрнста Пфеннигера (Ernst Pfenniger), сказанные им в 1964 году: «Я верю в Бога и во все хорошее, что есть в человеке. А задача предпринимателя – сделать так, чтобы человек получал от работы радость».

Однако эти высокие ценности в то время понимали далеко не все. «В духе того времени отдельные лица хотели верить, что за подобной политикой предпринимателя скрываются коммунистические настроения, поэтому его прозвали "коммунист из Зуренталя" (регион в кантоне Люцерн, где находится фирма Триза)», – рассказывает А. Пфеннигер.

Но подобные вещи никоим образом не входили в намерения его отца, он просто руководствовался здравым смыслом. «Собственно говоря, это было убеждение в том, что у людей, которые являются частью какого-либо сообщества, развивается совсем другое отношение к их общему делу. Успеха достигает тот, кто работает и создает что-либо с энтузиазмом». И сам Адриан Пфеннигер, теперешний руководитель семейного предприятия, которое существует уже 132 года, тоже в этом убежден. «На все 100 процентов», – подтверждает он.

Все в одной лодке

Сотрудники должны получать от работы радость – эти слова фирма «Триза» не только объявила своей главной целью, но и сделала повседневной задачей.

Площадка для семейных предприятий В настоящее время Швейцария является наилучшей площадкой для семейных предприятий. Такой вывод сделал известный германский «Фонд семейных предприятий» (Stiftung Familienunternehmen) по результатам рейтингаВнешняя ссылка. 99% предприятий в Швейцарии - это малые и средние предприятия. И почти 90% из них, а всего их приблизительно 320 000, находятся в семейной собственности. Конец инфобокса

«Один из наиважнейших мотивирующих факторов – это доверять сотрудникам интересные задания. Решающую роль играет также психологический климат: личное общение в коллективе, дискуссионная культура, пример которой показывает и руководство фирмы».

Сюда относятся также совместное обсуждение и участие в принятии решений, а также долевое участие в результатах хозяйственной деятельности фирмы. Все это вызывает у людей чувство сопричастности; они воспринимают все так, будто находятся в одной лодке.

Поэтому все «тризанки и тризанцы», как называют себя сами сотрудники, считаются компаньонами. Они являются акционерами своего предприятия и участвуют в подведении итогов его хозяйственной деятельности. Их представители составляют половину членов Совета управляющих.

Избрание этой части правления происходит на демократической основе. В первом туре выборов каждый сотрудник может предлагать любого кандидата. Перед решающим вторым туром четверых или пятерых сотрудников, набравших большинство голосов, спрашивают, хотят ли они предоставить «свою кандидатуру на обсуждение на общем собрании».

Работа и капитал равноценны

Состав правления образуется на паритетной основе: трое - это члены семьи, и еще трое - представители коллектива. «За этим стоит мысль о том, что работа ничего не может сделать без капитала и наоборот», – отмечает А. Пфеннигер. Среди сотрудников фирмы, выполняющих обязанности членов правления в настоящее время, один из отдела кадров и двое, мужчина и женщина, менеджеры среднего звена.

К мнениям, исходящим не от членов семьи, в руководящем органе не только прислушиваются и принимают их всерьез, но порой претворяют в жизнь даже решения с далеко идущими последствиями.

Даже в Камбодже Trisa рекламирует свою продукцию - используя для этого изображение швейцарских гор.

(Trisa AG)

Вот пример: в 1980-е годы один из представителей коллектива в правлении выступил против решения семьи продать здание, принадлежавшее основателю фирмы. Совет правления рассмотрел этот вопрос повторно, а годы спустя был очень благодарен за это. «Мы считаем, что у наших сотрудников точно такой же предпринимательский взгляд на вещи», – говорит руководитель фирмы.

Экономические результаты деятельности компании показывают, что руководитель прав. В настоящее время продукцию фирмы - главным образом для ухода за полостью рта – можно встретить в 60 странах на всех континентах. Большую часть годового оборота в 223 миллиона франков (данные на 2017 год) дают зубные щетки, из которых 250 миллионов штук производят в Трингене.

96% из этого числа идет на экспорт. Наряду с Европой и Америкой крупнейшими рынками являются Китай, Индия и Юго-Восточная Азия. Кроме того, основные территории сбыта находятся на Среднем Востоке, начиная от Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов до Северной Африки. Продукция фирмы «Триза» продается и в России. А вот в Японии ее нельзя больше купить.

Во всем мире реклама продукции фирмы использует классический швейцарский имидж с горным ландшафтом, который подтверждает происхождение фирмы и ее связь с чистотой и свежестью. «Этот сюжет пользуется успехом во всех мировых культурах», - подчеркивает руководитель фирмы.

От ремонта щетки до контроля при помощи робота

«В самом начале существования фирмы в год производилось 5000 зубных щеток, и все вручную», – говорит Адриан Пфеннигер, который знает это от предков. «Если со временем щетина выпадала, владельцы присылали щетки обратно в Тринген на ремонт».

Прошло больше ста лет, а фирма «Триза» все еще производит свою продукцию исключительно в Швейцарии. Вопреки сильному франку и высоким зарплатам «тризанки и тризанцы» делают ставку именно на свою промышленную площадку. На пользу им и близость к местным университетам.

Робот может проверить эффективность новых товаров.

(Trisa AG)

Одним из самых актуальных проектов является разработанный при содействии Бернского университета метод контроля при помощи робота. С помощью имитационного прибора на слепке человеческих зубов измеряется, сколько опасного зубного налета можно удалить, используя тот или иной продукт и сделав определенное количество чистящих движений.

Благодаря этому прибору можно отделять зерна от плевел. «Этот прибор позволит очень быстро дать оценку той или иной новой разработке, насколько она интересна и стоит ли продолжать над ней работать».

Уход за полостью рта находится в Швейцарии на очень высоком уровне, и не в последнюю очередь благодаря университетам, занимающим во всем мире лидирующие позиции в данной сфере. Пользу от сотрудничества получают как университеты, так и частное предприятие. «Обе стороны вносят свое ноу-хау и заинтересованы в том, чтобы внедрить эту разработку в жизнь», – говорит Пфеннигер.

Атмосфера доверия

За всю свою 132-летнюю историю фирма «Триза» ни разу не была замешана ни в одном скандале. Средства массовой информации сообщали об образцовом предприятии из кантона Люцерн только хорошее.

«Естественно, у нас были как хорошие, так и плохие времена. Была более удачная или менее удачная продукция». И особую культуру фирмы руководитель тоже не хочет слишком превозносить, но он убежден, что хороших показателей сейчас можно достичь только в коллективе: «Заинтересованные компаньоны – это богатый капитал для предприятия, которое хочет быть успешным. А для этого нужна атмосфера доверия и увлеченности своим делом. Если это так, то вместе можно многого добиться. В соответствии с этим убеждением мы в "Тризе" и живем, и так мы хотим поступать и в будущем».



В центре внимания - человек В местный бюджет общины Тринген, где расположена фирма «Триза», только за последние десять лет ею было внесено 250 миллионов франков, подтверждает президент коммуны Рене Буоб (Rene Buob). От этого получила выгоду и сама фирма. Значительное число ее сотрудников живет в этой общине. Кроме того, фирма предоставляет большое количество привлекательных мест для обучения разным профессиям. Но сотрудники ценят прежде всего то, что на фирме в центре внимания находится человек. Об этом президент общины Рене Буоб знает из разговоров с ними. «Они идентифицируют себя с фирмой и называют себя одной семьей», – говорит он. Конец инфобокса







Перевод с немецкого: Юлия Немченко

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