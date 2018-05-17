Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 12:35 17.05.2018 - 12:35

В Берне не хотят превращения Старого центра, культурного наследия ЮНЕСКО, из живой социальной среды в мёртвую «туристическую» зону.

(Keystone)

Постоянный рост количества предложений о ночёвках по линии Airbnb может стать для Старого Берна проблемой: мэр А. фон Граффенрид.

Только вчера в Берне на сайте Airbnb можно было найти более трёх сотен предложений по ночёвкам в «cozy bedrooms», а за весь предыдущий 2017 год число таких предложений, по сообщению городских властей, достигало 500. И все бы ничего, но большая их часть была сосредоточена в старом городе Берна, самом «лакомом» регионе точки зрения туристического бизнеса, если учесть, что старый город политического центра Швейцарии с 1983 года находится в списке Культурного наследия ЮНЕСКО.

Ещё 5-6 лет назад ничего подобного в городе не наблюдалось. Но времена изменились, цифровая революция качественно меняет все сферы жизни, в том числе и туризм. «Постоянный рост количества предложений о ночёвках по линии Airbnb в старом городе может стать для Берна проблемой». Такого мнения придерживается мэр Берна Алек фон Граффенрид (Alec von Graffenried). В связи с этим в городе были внесены соответствующие поправки в действующее законодательство, регулирующее реализацию проектов в области капитального строительства.

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В частности, новые положения исключают возможность покупки и перестройки инвесторами вторичного жилья с целью его последующей сдачи в краткосрочную аренду посредством электронных платформ поиска жилья, таких, как Airbnb. Закон обратной силы, правда, не имеет, отметил городской голова Берна, а потому все предложения, имеющиеся, в частности, на этом портале, останутся в силе.

Романтика Берна: цифровая революция качественно меняет все сферы жизни, в том числе и туризм.

(Keystone)

Сам портал Airbnb не видит в этих поправках никакой особенной проблемы. По словам Изабель Клот (Isabelle Klot), официального представителя сайта в Швейцарии, «запрета деятельности нашей платформы они не означают, речь идёт всего лишь о будущих ограничениях в смысле сдачи инвесторами в краткосрочную аренду вторичного жилья. Большинство предложений из Берна на нашем портале — это не инвесторы, а частные лица, так называемые „home sharer“, которые по своей личной инициативе просто предоставляют свое жилье гостям города. Мы чётко отличаем „home sharer“ от форм нечестной конкуренции на гостиничном рынке».

На практике, однако, отличить одно от другого очень сложно. По мнению городских властей, люди, сдающие в аренду через Airbnb или схожие платформы два и больше объектов, должны уже рассматриваться в качестве профессиональных коммерческих провайдеров в области услуг по размещению туристов. В городе Берн таких насчитывается около 50 человек, в распоряжении которых находится около 100 квартир, заявленных на сайте Airbnb.

И вот как раз внесённые в законодательство поправки и должны будут остановить распространение подобного рода предложений по районам Старого города, с учётом того, что всего только нескольких таких квартир достаточно, чтобы подтолкнуть рост арендной платы на квартиры в историческом центре. А это может привести к исходу отсюда «нормальных» жильцов и к превращению культурного наследия ЮНЕСКО из живой социальной среды в мёртвую «туристическую» зону, чего в городе очень бы не хотели. Одновременно в Берне подчёркивают, что ограничивать схожим образом деятельность Airbnb в других районах города никто не намерен.



Подготовил: Игорь Петров

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