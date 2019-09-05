В 2018 году в Швейцарии всего насчитывалось 248 банковских институтов с общим числом сотрудников порядка 90 тыс. человек. (Keystone / Martin Ruetschi)

Несмотря на ослабление деловой конъюнктуры на бирже и на введение ЦБ Швейцарии негативных процентов на депозиты 2018-й год швейцарская банковская индустрия завершила с позитивными ключевыми показателями финансовой деятельности и с общей годовой прибылью. Беспокоясь на предмет дальнейшего возможного падения мировой промышленной конъюнктуры и ухудшения политических рамочных условий, швейцарские банкиры, в целом, позитивно смотрят в завтрашний день, не опасаясь заметного сокращения рабочих мест в отрасли.

Банковский сектор Швейцарии испытывает заметный дискомфорт, источником которого является политика негативных процентов на депозиты, проводимая швейцарский Национальным (центральным) банком (Schweizerische Nationalbank — SNB). Напомним, что понизив степень привлекательности франка в качестве валюты-убежища ЦБ стремится не допустить дальнейшего удорожания швейцарской национальной валюты. С другой стороны, негативный процент значительно сокращает норму прибыли и сужает поле для маневров для остальных банков, которые вследствие этого сами вынуждены навязывать своим клиентам политику негативного процента.

По данным очередного «Банковского барометра» (Bankenbarometer 2019Внешняя ссылка), изданного «Швейцарским банкирским объединением» («Schweizerische Bankiervereinigung» — Swiss BankingВнешняя ссылка) в прошлом году банки страны заплатили негативных процентов на уровне в среднем 2 млрд франков. «Велик риск превращения в следующем году негативных процентов в нормальное состояние. А ведь такое положение способно серьёзно затормозить рост объемов инвестиций и, тем самым, негативно повлиять на перспективы рост экономики вообще и банковского сектора в частности», — предупреждает исполнительный директор Swiss Banking Август Бенц (August Benz).

(3) Grafico

Однако в остальном в 2018 году банковский сектор страны развивался вполне неплохо. Оперативная совокупная выручка всех лицензированных финансовых институтов страны выросла в прошлом году по сравнению с 2017 годом на 4,6% до 65,3 млрд франков, прибыль также выросла на 17,3% до 11,5 млрд франков. Это означает, что в целом банковский сектор вполне преодолел последствия мирового финансового кризиса 2008 года.

Общий объём активов, находящихся под управлением швейцарских финансовых институтов сократился на 4,8% до 6 943 млрд франков, что напрямую связано с сильным понижательным трендом, который был характерен для мирового рынка ценных бумаг в конце прошлого года. Из-за этого объем управляемых активов пережил сжатие на указанный показатель. Примерно одна треть этого сокращения пришлась на зарубежные рынки, на которых Швейцария, занимая 27% рынка услуг по управлению активами, все еще сохраняет глобальное лидерство.

(4) Grafico 2

Еще одна новация: окончательный переход в 2018 году Швейцарии на новые стандарты ОЭСР в области противодействия отмыванию и уклонению от налогов и обмена банковской и налоговой информацией с зарубежными органами фискального надзора. Всего в прошлом году Швейцария передала такую информацию властям 36-ти стран, в ближайшем будущем эта практика будет распространена еще на 37 государств мира.

Несмотря на достаточное количество негативных прогнозов в связи с завершением режима банковской тайны в части, касающейся счетов нерезидентов, в 2018 году какого-то особенного оттока клиентов с их капиталами зарегистрировано не было. Более того, в период с 2013 года по год 2018-й общий объем активов, находящихся под управлением швейцарских финансовых институтов за пределами Швейцарии, даже вырос с 1 970 млрд франков до 2 270 млрд. Только лишь на европейском рынке был зарегистрирован отток в районе 96 млрд, хотя в целом благодаря позитивному экономическому росту финансовые показатели тех, кто остался, последовательно улучшались.

(5) Grafico 3

Что касается текущего года, то здесь, по мнению Swiss Banking, следует опасаться некоторых не очень позитивных тенденций. Особенно экспертов объединения беспокоит замедление темпов роста экономики стран еврозоны, предстоящий Брексит и торговые разногласия между США и Китаем. Что касается ситуации с занятостью, то, после многих лет реструктуризации и сокращения числа рабочих мест, банкиры впервые стали более или менее уверенно смотреть в завтрашний день: почти две трети опрошенных финансовых институтов не ожидают до конца года каких-то потрясений, связанных с трудом и занятостью в финансовой отрасли.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!