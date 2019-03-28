В 2018 году Великобритания находилась на 6-ом месте в списке важнейших торговых партнёров Швейцарии.

(Keystone)

Готовиться к худшему, но при этом надеяться на лучшее: таков лозунг швейцарского бизнеса в ситуации полной неопределённости в сфере порядка и последствий выхода Великобритании из Евросоюза. При этом терпение швейцарских «капитанов экономики» тоже не беспредельно: компании, поддерживающие особенно плотные деловые отношения с «туманным Альбионом», хотели бы как можно быстрее получить ясность на предмет средне- и долгосрочных перспектив.

Недавний опрос, проведённый консалтинговой компанией DeloitteВнешняя ссылка, показал, что швейцарская экономика и в самом деле начинает терять выдержку и все со все большим беспокойством посматривать через Пролив на британские берега. В опросе Deloitte приняли участие главы финансовых департаментов (CFO) более ста швейцарских компаний.

В целом уровень оптимизма у них заметно снизился по сравнению с результатами предыдущего опроса, проводившегося в сентябре 2018 года. Основными источниками беспокойства являются протекционизм и факторы геополитического свойства.

Торговые отношения

Великобритания относится к списку самых важных торговых партнёров Швейцарии. По состоянию на 2018 год Соединённое Королевство по объему швейцарского экспорта (8,8 млрд шв. франков) занимает в этом списке 6-ое место, а по импорту из Великобритании в Швейцарии Лондон уверенно занимает 8-ю позицию (7,7 млрд франков).

Туманность перспектив дальнейшего развития торгово-промышленных отношенийВнешняя ссылка двух стран, вызванная предстоящим Брекситом, является, на данный момент по версии Deloitte, основным источником беспокойств для швейцарских топ-менеджеров. Примерно 74% опрошенных показали, что испытывают в нынешней ситуации «озабоченность», тогда как данный показатель, выявленный предыдущим опросом, не превосходил 61%.

Примерно 81% опрошенных швейцарских промышленников исходит из того, что в ближайшие два года Великобритания окажется в ситуации промышленного спада. «Страх перед такой рецессией неожиданно оказался у швейцарских предпринимателей выраженным очень отчётливо. Многие исходят из того, что эта рецессия негативно затронет и швейцарскую экономику», — подчеркивает Майкл Грамп (Michael Grampp), главный экономист консалтинговой компании Deloitte.

Швейцарское объединение внешнеэкономического маркетинга Switzerland Global Enterprise (S-GEВнешняя ссылка) указывает со своей стороны: «Судить о том, каковы будут прямые и косвенные последствия Брексита для швейцарских и лихтенштейнских компаний, действующих за рубежом, следует исходя из того, как конкретно сложится процесс выхода Великобритании из ЕС. Важно учитывать, как будут перенастроены цепочки поставок и производственные процессы, как сложится развитие промышленной конъюнктуры на Островах, и как всё это, в конечном итоге, скажется на уровне спроса на швейцарские товары и услуги. Пока ещё ни на один из этих вопросов исчерпывающих ответов у нас нет».

Минимизация рисков и угроз

По имеющимся оценкам экономика Швейцарии в целом исходит сразу из нескольких сценариев развития внешнеэкономической ситуации в период после (жесткого или мягкого) Брексита. Цель — попытаться уже сейчас предвидеть возможные «узкие места» в области сотрудничества с поставщиками, в сфере наличия в распоряжении промышленности необходимых товаров и услуг, включая ситуацию с кадровыми ресурсами.

Так, например, крупнейший швейцарский и мировой пищевой концерн Nestlé сообщил порталу swissinfo.ch о том, что он «делает ставку на дальнейшее позитивное развитие традиционно тесных кооперационных связей с партнёрами в Великобритании и в ЕС в целом. Такого рода связи идут на пользу всем сторонам, особенно, что касается режима свободной торговли, в условиях которой эти связи развивались до последнего времени».

«Сценарий, в соответствии с которым Великобритания покинет ЕС неупорядоченно, без четких правил, является весьма значительным источником озабоченностей. Такой „жёсткий Брексит“ способен поставить пищевую промышленность перед лицом значительных рисков. Для нас очень важно обеспечить нашим потребителям в Великобритании и в других европейских странах свободный доступ к нашим продуктам питания и напиткам вне зависимости от того, как будет выглядеть окончательное политическое урегулирование (проблемы Брексита)», — указывает далее концерн Nestlé, на который в Великобритании трудятся почти 8 тыс. человек, разбросанных по 20-ти производственным площадкам.

Агрохимический концерн из Базеля Syngenta ответил на запрос портала swissinfo.ch в том смысле, что он продолжает надеяться на способность британской и европейской сторон все-таки договориться по модальностям упорядоченного осуществления выхода Соединённого Королевства из состава Европейского союза, с учетом того, что только при этих условиях компании получат возможность и дальше осуществлять столь важное кратко-, средне- и долгосрочное деловое планирование. «Мы уверены в том, что сможем преодолеть, в случае необходимости, даже последствия „жёсткого Брексита“, сделав все необходимое для защиты интересов двух тысяч наших коллег, работающих в Великобритании», — указывает концерн Syngenta.

Статья 50 Брексит и швейцарский франк: что сейчас происходит? Брексит становится реальностью. Как это событие влияет на Швейцарию? Подробнее в нашем материале. Автор: Мэтью Аллен (Matthew Allen), Вероника ДеВор (Veronica DeVore), Надежда Капоне, swissinfo Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Brexit and the Swiss franc: the story so far

Швейцарский банк Credit Suisse сообщает, что ведет в настоящее время «плотные консультации со всеми курирующими надзорными и контрольными органами, с акционерами и регуляторами с тем, чтобы очертить возможные подходы к решению (проблемы Брексита). В качестве альтернативных центров концентрации европейской деятельности банка сейчас рассматриваются такие города, как Мадрид, Франкфурт-на-Майне, Люксембург». При этом Лондон даже после Брексита все равно останется для этого швейцарского финансового института «важнейшей деловой площадкой».

Если всё «пойдёт не так»?

Многие швейцарские компании, однако, демонстрируют полное нежелание рассказывать о своих оперативных планах в связи с Брекситом. Нередко они дают понять, что спешно разрабатывают сейчас «экстренные сценарии» поведения, включая создание специальных дополнительных складских мощностей с целью хранения «про запас» продукции для нужд потребителей в Великобритании.

По другую сторону Ла-Манша сейчас реализуются, как видно, похожие меры. Многие члены британского кабинета уже неоднократно высказывали свои опасения на предмет возникновения трудностей в снабжении населения необходимыми медикаментами. Такого рода трудности могут оказать негативное влияние как на потребителей, так и на состояние швейцарской фармацевтической промышленности. Один из её лидеров, концерн Roche, указывает, что «сделает всё, чтобы пациенты и в Великобритании, и в других европейских странах на материке, и дальше имели доступ к медикаментам и новейшим образцам продукции от нашей компании».

По собственной информации концерна он уже примерно оценил, какое количество самых необходимых медикаментов необходимо ему будет иметь на складах в случае, если процесс Брексита будет развиваться по самому негативному сценарию. Компания также принимает участие в запущенной британским правительством программе экстренного снабжения потребителей необходимыми медикаментами (Medicines Supply Contingency Planning ProgrammeВнешняя ссылка).

Похожие меры предосторожности планируетВнешняя ссылка и Nestlé, заранее разрабатывая временные программы преодоления возможных визовых, таможенных, сертификационных проблем, а также алгоритмы решения вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности, в том числе в сфере получения допусков для продукции категории «Био». В целом же Nestlé уверен в том, что Брексит, произошедший по сценарию «No Deal», нанесёт заметный ущерб всей европейской пищевой промышленности, прежде всего из-за введения дополнительных таможенных сборов, которые обернутся как для поставщиков и предприятий розничной торговли, так и для потребителей повышением цен.

Часы и шоколад

В такой ситуации очень хорошо все-таки получить и несколько позитивных новостей. Так, по сообщению агентства Bloomberg в феврале 2019 года объем поставок швейцарских часов в Великобританию вырос на 58%. Все основания для оптимизма имеет и швейцарский производитель шоколада премиального ценового сегмента Lindt & Sprüngli. По информации швейцарского новостного агентства Keystone-SDA «за прошлый год, несмотря на мрачное политическое положение, поставки этой компании на рынок Великобритании выросли на 11,3%».





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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