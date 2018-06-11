Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 8:33 11.06.2018 - 08:33

Микроавтобус в цветах швейцарского флага будет передвижным консульским пунктом.

(Фото предоставлено пресс-службой посольства Швейцарии в России)

Швейцарское посольство организует летучий консульский отдел — так неформально назвали сотрудники посольства Конфедерации в Москве микроавтобус, который будет направлен в те города, где швейцарская сборная будет играть в групповом турнире: 17 июня — в Ростов на Дону, 22 июня — в Калининград и 27 июня — в Нижний Новгород.

Микроавтобус в цветах швейцарского флага (красно-белый) и с изображением футбольного мяча будет передвижным консульским пунктом, на базе которрого швейцарским гражданам смогут оказать консульскую поддержку прямо на месте в том случае, если у них — прежде всего у болельщиков — возникнут вопросы, касающиеся виз, потери документов или появятся какие-то другие проблемы.

Состав мобильного консульства относительно скромен: 2—3 консульских сотрудника и руководитель. Размещаться этот автобус будет в заранее определенном месте, выбранном вместе с администрациями соответсвующих городов. По информации Swissinfo генконсул и его сотрудники выезжали в эти города на стадии подготовки к ЧМ, встречались с местными властями, а также знакомились с региональными представителями МИД России, с которыми будет поддерживаться постоянная связь.

Swissinfo рассказали, что посольство контактирует с ассоциацией швейцарских болельщиков, и по этим каналам будет распространяться информация об автобусе и местах его размещения в дни проведения Чемпионата мира. Граждане Швейцарии, приезжающие в Россию на игры самостоятельно, смогут дополнительно узнать о консульской поддержке, обратившись в Посольство, в том числе заглянув на его сайт. Посольство также выпустило специальную памятку для приезжающихВнешняя ссылка на Чемпионат, где указаны все нужные контакты посольства и консульства. Кроме того, в памятке размещены ссылки на крупные компании такси, карты местности и на гугл-переводчик.

Кто посетит Россию во время ЧМ?

По информации Swissinfo, на время проведения ЧМ сборная Швейцарии в качестве города базирования выбрала Тольятти. Спортсмены специально предпочли небольшой город, чтобы у них была возможность сосредоточиться на подготовке к играм.

Сразу видно, в каких городах и когда сыграет сборная Швейцарии на групповом этапе. (Фото предоставлено пресс-службой посольства Швейцарии в России)

Поддержать швейцарских спортсменов в Россию приедут высокопоставленные гости из Швейцарии. На первый матч Швейцарии — против Бразилии — 17 июня в Ростов-на Дону планирует приехать президент Конфедерации Ален Берсе. На матче Швейцария — Сербия 22 июня в Калининграде планирует присутствовать министр обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Ги Пармелен.

Не исключено, что 27 июня на матч против Коста-Рики в Нижнем Новгороде также приедут и другие члены Федерального Совета Швейцарии. Как рассказали в посольстве Швейцарии, сотрудники интересуются Чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в России, конечно, не только по долгу службы. В посольстве много любителей футбола, и все они во главе с послом Ивом Россье хотят поддержать национальную сборную и будут активно болеть за швейцарских футболистов.

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