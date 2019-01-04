Договор о свободной торговле между США и Швейцарией может принести небывалые барыши и швейцарским виноделам.

(Keystone/ ALESSANDRO DELLA VALLE)

В последние годы спрос на качественную сельскохозяйственную продукцию заметно вырос как в США, так и в Швейцарии. Именно поэтому заключение Договора о свободной торговле между Берном и Вашингтоном могло бы стать очень интересной и многообещающей перспективой в том числе и для швейцарских фермеров. Такого мнения придерживается Чрезвычайный и Полномочный посол США в Швейцарии Эдвард Макмаллен. Мяч, однако, указывает дипломат, находится сейчас на швейцарской половине поля.

Нельзя сказать, что над проблемой заключения Договора о свободной торговле между Берном и Вашингтоном довлеет какое-то проклятие, но каждый раз, на каждом этапе, регулярно возникает некая сложность, которая сбивает всех с толку. И так продолжается уже почти все последние десять лет. Ну, а как иначе еще можно расценивать всё это, особенно с учетом последней, пока, главы всей этой истории?

Экономика и жизнь Какова повестка дня нового министра экономики Швейцарии? Сегодня официально первый рабочий день нового министра экономики Швейцарии Ги Пармелена. Пресса страны заглянула в его рабочий календарь. Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 10:33

Напомним, что в декабре 2018 года теперь уже бывший министр экономики Швейцарии Иоганн Шнайдер-Амманн (Johann Schneider-Ammann) пытался во время своего визита в Вашингтон добиться встречи с главой Торгового представительства США (United States Trade Representative — Управление представителя США на торговых переговорах) Робертом Лайтхайзером (Robert Lighthizer). Именно эта структура занимается разработкой Торгового законодательства США, составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений, а также общей координацией внешнеторговой политики.

Сама по себе встреча в этом ведомстве состоялась, но разговаривать со швейцарцем пришёл не сам Р. Лайтхайзер, а его первый зам. В Берне многие восприняли такое снижение уровня консультаций в качестве афронта. В итоге И. Шнайдер-Амман вернулся домой, не добившись существенного прорыва в деле запуска официальных торговых переговоров между двумя странами.

Посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Эдвард Макмаллен (Edward McMullenВнешняя ссылка), разумеется, попытался сгладить волны, указав, что ни о каком «афронте» речи идти не может, равно как и о каком-то осознанно пренебрежительном отношении к швейцарскому министру. Посол Макмаллен вообще был почти уверен, что Торговое представительство США «и вовсе отменит встречу с Шнайдером-Амманом», поскольку сам Роберт Лайтхайзер вынужден был в авральном режиме заниматься последними торговыми сложностями в рамках отношений с Китаем. «Так что уже один только факт, что эта встреча прошла, показывает, что отношения со Швейцарией для нас имеют особый приоритет», — указал посол США в интервью порталу swissinfo.ch.

Страх лишиться дотаций

Теперь решение вопроса будущих параметров торговых отношений Швейцарии с США легло на плечи преемника И. Шнайдера-Аммана на должности министра экономики Ги Пармелена (Guy Parmelin). Профессиональный виноградарь, он вхож в те самые влиятельные круги сельхозпроизводителей, которые, как считается, еще в 2006 году и «похоронили» первые попытки заключить Соглашение о свободной торговле с Соединёнными Штатами. Посол Макмаллен, однако, предлагает смотреть вперёд.

Эдвард Макмаллен (Edward McMullen), посол США в Швейцарии.

(ELIZABETH SHER)

Он рад возможности поработать над этим документом в партнёрстве с профессиональным аграрием. Более того, «если однажды дело дойдёт до переговоров о заключении такого соглашения, то очень ценно будет иметь в качестве партнёра того, кто способен „достучаться“ до самых жёстких и неуступчивых противников открытия швейцарского аграрного рынка». Говоря так, посол, разумеется, имел в виду членство Ги Пармелена в Швейцарской народной партии (SVP).

Посол Э. Макмаллен считает, что в последние годы спрос на качественную сельскохозяйственную продукцию заметно вырос как в США, так и в Швейцарии. И именно поэтому заключение Договора о свободной торговле между Берном и Вашингтоном могло бы стать очень интересной и многообещающей перспективой в том числе и для швейцарских фермеров. «Фермеры Швейцарии смогли бы неплохо заработать на поставках в США», — утверждает он, ссылаясь на зарегистрированное в США повышение спроса на такие традиционные швейцарские продукты, как сыр и вино.

При этом Э. Макмаллен хорошо осведомлён о настроениях в швейцарском крестьянстве. Он лично знаком со многими фермерами, которые жёстко выступают против свободной торговли с США, «опасаясь неизбежных изменений к худшему», среди которых на первом месте находится перспектива лишиться права получать прямые дотации из федерального бюджета.

Сырам из Швейцарии найдётся место

Когда в октябре 2018 года Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш (Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch), глава швейцарского Государственного секретариата по вопросам экономики (SECO), готовилась отправиться в США с целью обсуждения перспектив заключения швейцарско-американского соглашения о свободной торговле, она специально заявила прессе, что абсолютная либерализация режима торговли сельхозпродукцией между США и Швейцарией является для швейцарского аграрного сектора абсолютно «неприемлемой».

Однако посол Э. Макмаллен говорит, что швейцарские аграрии вполне в состоянии рассмотреть «лес, который скрывается за деревьями», ведь «сельское хозяйство — это лишь один небольшой компонент потенциально возможного соглашения о свободе торговли, которое также затронет такие секторы, как фармацевтика, да и в целом все отрасли швейцарской экономики, ориентированные на экспорт».

А как быть с конкуренцией между швейцарскими экспортёрами сыра и теми американскими фермерами, которые в некоторых регионах США производят аналогичную продукцию, а иногда даже и с похожими названиями? Не задавят ли заокеанские фермеры швейцарцев просто своей массой?

В ответ посол США напоминает, что в прошлом в рамках обсуждения возможных форматов соглашения о свободной торговле никаких проблем, связанных с защитой продукции, продвигаемой на рынке в качестве товара с гарантией региона происхождения, зарегистрировано не было. Да и вообще, в конечном итоге на рынке США найдётся место и американским, и швейцарским сырам.

Американская еда на швейцарских тарелках

Президент могущественной Швейцарской ассоциации сельхозпроизводителей (Schweizerischer Bauernverband) Маркус Риттер (Markus Ritter) с такой точкой зрения не согласен. В своём недавнем интервью газете Basler Zeitung он заявил, что «в Швейцарии более высокие по сравнению с США стандарты и ожидания в таких сферах, как защита прав животных, экологические требования и степень распространения генноизмененной продукции. И если в рамках соглашения о свободной торговле в Швейцарию хлынут импортные американские продукты, то тогда соблюдение этих стандартов окажется под большим вопросом».

А вот с этим уже не согласен и сам Э. Макмаллен. «В лице Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (англ. Food and Drug Administration, FDA) в Штатах действует структура, степень влиятельности которой швейцарцы себе даже представить не в состоянии. Американцы уж точно не едят продукты, которые наносят ущерб их собственному здоровью».

Американский посол говорит, что, на самом деле, если швейцарцы чем и обеспокоены, то не в связи с качеством и безопасностью американских продуктов питания, а с вопросом о том, когда и в каком объёме на рынок Швейцарии поступит, например, говядина из США. «При этом швейцарским производителям мяса нечего бояться. У них есть стабильный рынок, потребители их хорошо знают. И я не думаю, что его частичное открытие для некоторого количества американской говядины, или какой-нибудь другой продукции, вызовет здесь сколько-нибудь серьёзную полемику».

Сигналы Трампа сбивают с толку

Позиция американского президента Дональда Трампа по вопросу таможенных тарифов противоречиваВнешняя ссылка и до конца пока не ясна. С одной стороны в марте 2018 года он ввёл повышенные пошлины на импорт стали и алюминия, с другой стороны в июне того же года он заявил на саммите Большой семёрки, что «никаких тарифов и барьеров быть не должно». Так как все-таки? Есть тарифы или их нет?

История «Братские» республики Швейцария и США Соединенные Штаты Америки имеют со Швейцарией гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Наш предвыборный исторический обзор. Автор: Игорь Петров

Посол Э. Макмаллен уточняет, что большинство вопросов о тарифах «касаются преимущественно отношений с Китаем. Швейцария никогда не находилась в числе стран, у которой в рамках торговых отношений с США наблюдался бы профицит баланса. У нас никогда не было проблем со Швейцарией». А между тем в июле 2018 года как раз из-за введённых Трампом тарифов на сталь и алюминий Швейцария запустила в рамках ВТО арбитражный процессВнешняя ссылка с опорой на ДоговорённостьВнешняя ссылка о правилах и процедурах разрешения споров, действующую во Всемирной торговой организации.

Для Швейцарии этот вопрос оказался немаловажным, ведь только за прошлый 2018 год она экспортировала в США продукции сталелитейной промышленности на сумму в 80 млн швейцарских франков. В начале декабря месяца 2018 года ВТО объявила, что жалобу Швейцарии на США рассмотрит специальная комиссия. Берн также подал заявку на освобождение от необходимости уплачивать эти таможенные пошлины, однако позитивного ответа он так и не получил, заявка была отвергнута.

И уже в качестве большого успеха следует рассматривать тот факт, что некоторым компаниям, занимающимся импортом швейцарской стали в США, удалось добиться освобождения от уплаты административных сборов. Это освобождение, правда, действует только в отношении определённых видов такой продукции. Посол же Э. Макмаллен говорит, что, в конечном счёте, «сталь и алюминий не являются ведущими отраслями промышленности в Швейцарии, а потому такого рода тарифные вопросы не будут играть существенной роли в рамках будущего соглашения о свободной торговле между двумя странами».



Нужна позитивная динамика

Летом 2018 года Эдвин Фёлнер (Edwin Feulner), бывший президент консервативного американского аналитического центра The Heritage Foundation, указалВнешняя ссылка, что «пришло время заключить соглашение о свободной торговле со Швейцарией» и «чем скорее, тем лучше». Швейцарско-американская Торгово-промышленная палатаВнешняя ссылка поддержала его мнение, заявив: «Нам сейчас необходимо соглашение о свободной торговле между Швейцарией и США!»

Малая палата швейцарского федерального парламента, Совет кантонов, проголосовала 6 декабря 2018 года за то, чтобы поручить правительству Швейцарии, Федеральному совету, «начать движение в сторону заключения с США соглашения о свободной торговле или, по крайней мере, преференциального торгового соглашения».

Но пока посол Э. Макмаллен не видит необходимости в спешке. «Если швейцарцы намерены начать диалог и консультации, то мы готовы вступить в переговорный процесс, причём в комфортном для них темпе. Мяч находится на швейцарской половине поля. Но мы очень хотим начать уже этот диалог и ввести-таки мяч в игру. Что касается нас, то мы все уже стоим у кромки поля и активно разминаемся».



Русскоязычная версия материала: Нина Шулякова, swissinfo.ch

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