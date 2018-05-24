Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 11:34 24.05.2018 - 11:34

Петербургский Международный экономический Форум–2018 начал свою работу. (Кирилл Казачков)

В России начал работу Петербургский международный экономический форум. Он пройдёт с 24 по 26 мая. На него съехались представители свыше 140 стран. Делегацию Швейцарии на ПМЭФ-2018 возглавляет Государственный секретарь по международным финансовым вопросам Йорг Гассер (Jörg GasserВнешняя ссылка).

Как рассказал swissinfo советник посольства Швейцарии в России, глава отдела экономики, финансов и науки Альберто Грофф (Alberto Groff), Йорг Гассер выступит на двух дискуссионных панелях. Первая, под названием «Вызовы новой Экономики. Как меняется частный и государственный сектор», пройдёт 24 мая, вторая — «Экономический протекционизм и глобальные рынки» — 25 мая.

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Альберто Грофф подтвердил, что представители крупнейшего бизнеса Швейцарии также примут участие в форуме, среди них такие компании, как Nestle, Glencore plc, ABB Ltd и другие. Напомним, ABB — технологическая компания, которая широко представлена в российских регионах, она является одним из крупнейших инвесторов в экономику России.

«Петербургский международный экономический форумВнешняя ссылка является значительным мероприятием такого рода в России. Сюда приезжают как официальные лица, так и бизнес-лидеры, инвесторы, представители крупнейшего бизнеса. Этот форум отъединяет множество людей из мира финансов и, конечно, будет много дискуссий о перспективах экономического развития в мире. Участие в этом форуме очень интересно и полезно, особенно когда мы говорим о взаимодействии международных экономик», — завил Альберто Грофф.

В этом году в ПМЭФ традиционно примут участие иностранные лидеры. В Россию приедут премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон. XXII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году из-за Чемпионата мира по футболу проводится раньше обычного. Однако это никак не повлияло на повестку дня мероприятия.

Цифровизация и его производные

За два дня участникам предстоит посетить свыше ста панелей, где будут проводиться самые различные обсуждения от небольших частных проблем до глобальных, касающихся всех стран мира. В этом году особое внимание участников форума будет приковано к теме цифровизации экономики, это явление по сути должно стать новой точкой роста для глобальной экономики и помочь в разрешении мирового кризиса.

«Цифровая экономика», «Цифровое будущее в финансах», «Ставка на электронную торговлю», «Цифровизация как двигатель роста», «Цифровая реальность атомной отрасли» и даже «Киберспорт» — это далеко не все названия панелей, где присутствует слово «цифровой» и его производные. Эти понятия перестают быть абстрактными и обретают вполне конкретные очертания. Кроме того, предстоят обсуждения таких тем, как прорывные технологии в медицине, интернет-технологии в сельском хозяйстве. Ну, и, конечно же жизнь банковских активов.

Не обойдут стороной участники и такую тему как развитие человеческого капитала. По итогам мероприятий планируется подписание соглашений и протоколов о намерениях. Как стало известно корреспонденту swissinfo, 24 мая протокол о намерениях будет подписан между Первым Московским государственным медицинским Университетом имени И. М. Сеченова и швейцарской организацией «Швейцарско-Российский форум» (Swiss Russian Forum).

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