Выращивание спаржи особенно распространено в кантоне Санкт-Галлен на востоке Швейцарии. Фото: 1 апреля 2020 года. (Keystone / Gian Ehrenzeller)

Швейцарским фермерам приходится импровизировать. В ситуации коронавирусного карантина они не могут, как обычно, приглашать на уборку урожая сезонных гастарбайтеров из стран Восточной и Западной Европы (Румыния, Польша, Португалия). Найти сейчас достаточное количество рабочих рук, способных помочь с уборкой урожая, очень непросто. Приходится искать и находить воистину «творческие решения».

Мы на ферме «Jucker» в Рафце (Rafz), небольшом городке, расположенном к северу от Цюриха на самой границе с Германией. Спаржа созревает и только и ждет привычных рук гастарбайтеров, однако в этом году иностранные сезонные рабочие рискуют стать в Швейцарии весьма дефицитным активом.

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«Многие из них все еще сидят у себя по домам, ожидая открытия границ», — говорит Надин Глор (Nadine Gloor), руководитель отдела маркетинга фермерского хозяйства, на полях которого работают обычно до 150 человек. Они либо сажают или убирают спаржу и тыкву, либо трудятся в магазинах свежих продуктов, принадлежащих ферме, либо же обслуживают гостей в двух ресторанах на территории подворья. Многие из них регулярно приезжают сюда в качестве сезонных рабочих. Однако карантин изменил ситуацию кардинально.

Сельское хозяйство Швейцарии в значительной степени зависит от иностранных рабочих рук. В основном речь идет о гастарбайтерах из Восточной Европы (Румыния, Польша, Болгария) или из стран Западной Европы (Португалия). По статистике Федерального ведомства миграции (SEMВнешняя ссылка) в прошлом 2019 году в сельском и лесном хозяйстве Швейцарии было занято чуть более 18 000 сезонных рабочих из-за рубежа. Обычно в это время на ферме «Jucker» трудятся уже по меньшей мере 80 человек из Польши и Румынии, они собирают спаржу и клубнику.

Однако в результате коронавирусного кризиса границы по всей Европе, в том числе и между Швейцарией и ее соседями, оказались закрыты, что фактически сделало обычную легальную трудовую миграцию невозможной. Но даже если бы эти люди смогли как-то добраться до Швейцарии, все равно, особенного толка от них было бы, потому что, приехав сюда, они тут же сели бы на двухнедельный карантин, а вернувшись домой, они точно на такой же карантин сели бы у себя дома, например, в Португалии, где жесткие противовирусные меры действуют с 20 марта 2020 года. Но ферме «Jucker», можно сказать, повезло.



Как говорит Надин Глор, многие сезонные рабочие успели попасть в Швейцарию еще до фактического закрытия границ. Кроме того, на призыв помочь с уборкой урожая начали откликаться и многие швейцарцы. Соответствующая информация была размещена как на сайте фермыВнешняя ссылка, так и на сайте, специально созданном швейцарскими производителями фруктов и овощей для найма работников в сотрудничестве с рекрутинговым онлайн-агентством «CoopleВнешняя ссылка», специализирующемся на подборе временного персонала для работы в сферах гастрономии, гражданской авиации, «ивент-менеджмента» (организация массовых зрелищных мероприятий) и в других секторах экономики, включая сельское хозяйство.

Непрестижная работа

По официальным данным общенациональный экономический «локдаун» уже вызвал всплеск безработицы и массовый переход на укороченный рабочий график. Затронутой этими мерами (насколько они разумны — Швейцарии еще предстоят жесткие дебаты на этот счет) оказалась четверть всего швейцарского населения, занятого на производстве. Казалось бы, вот вам буквально под боком на полях находится урожай, и его некому собирать. Однако сельскохозяйственная работа в стране не престижна.

«Работать тут надо руками, труд монотонный и нетворческий, оплачивается по швейцарским меркам плохо (14,50 шв. франков в час). Трудиться нужно в любую погоду, под солнцем и под дождем. Кроме того, для уборки спаржи нужна особенная сноровка, убрать спаржу, не попортив нежные коренья не так-то просто, поэтому мы просто не можем брать всех и каждого, кто подал соответствующую заявку», — говорит Надин Глор.

«Мы ожидаем, что в этой исключительной ситуации федеральное правительство примет необходимые меры по субсидированию заработной платы в сельском хозяйстве в соответствии с рыночными условиями. Это позволило бы занять около 315 000 человек, попавших в настоящее время в режим укороченного трудового графика», — говорит Виктор Калабро (Viktor Calabrò), президент компании Coople.

«Нехватки рук не будет»

Этот вариант, в самом деле, вполне реален, с учетом того, что на швейцарских фермах, равно как и на других функционирующих предприятиях Швейцарии, действуют и должны выполняться все специальные меры по охране здоровья, включая социальное дистанцирование и регулярное мытье рук. «Но если карантин будет продолжаться и дальше, то тогда фермерам придется искать другой подход к решению проблем, связанных с организацией сбора урожая», — говорит Лоик Барде (Loïc Bardet), глава ассоциации «AgoraВнешняя ссылка», объединяющей фермеров франкоязычной Швейцарии.

Уточним, что это высказывание он сделал еще до принятого 8-го апреля швейцарским правительством решения о продлении карантина, по крайней мере, до 26 апреля 2020 года. При этом федеральные власти говорят, что продовольственное снабжение страны останется в норме, никаких дефицитов и перебоев. «Не думаю, что страну ожидает серьёзная нехватка сезонных сельскохозяйственных рабочих. Пока слишком рано говорить о том, как реально будет развиваться ситуация».

В этом убеждена Флори Марион (Florie Marion), пресс-секретарь Федерального ведомства по делам сельского хозяйства (Bundesamt für Landwirtschaft BLWВнешняя ссылка, подразделение Минэкономики WBF), указав на то, что правительство «запустило процесс реализации целого ряда мер по оказанию помощи промышленности страны, в том числе и сельскому хозяйству. Среди них и либерализация миграционно-визовой политики: так, швейцарские временные рабочие визы для сезонных рабочих теперь могут выдаваться на срок до шести месяцев, а не только максимально на три месяца, как раньше».





Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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