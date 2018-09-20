Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 11:00 20.09.2018 - 11:00

Геополитика, экономика и логистика сыграли ключевую роль в строительстве нового химического завода Sika в Алматы. Его площадь — свыше 2 500 квадратных метров.

(swissinfo.ch)

В 2016 году швейцарский концерн Sika инвестировал в строительство современного химического завода в Алматы. «Свежие» финансовые вливания позволили в течение трех лет перенести старое производство из центра города на новую индустриальную площадку.

Таким образом крупнейший мировой производитель строительных материалов закрепил парадигму своего развития в Центральной Азии, в основе которой — извлечение максимальной выгоды от удобного местоположения Казахстана на маршруте транспортировки грузов между Европой и Китаем.

Гео-экономика как магнит для инвестиций

Новый этап жизни швейцарской компании в центрально-азиатской республике обусловлен тремя факторами. Первый из них — геополитический: в 2015 году Казахстан вступил в Евразийский экономический союз, обозначив вектор своего внешнеполитического сотрудничества на других участников объединения — Россию, Беларусь, Армению и Кыргызстан. Это событие поспособствовало изменению бизнес-модели предприятия и смене его вышестоящего кураторства из Турции на Россию. Другой фактор, благодаря которому у швейцарского предприятия открылось «второе дыхание», — быстрый темп экономического развития республики.

Александр Смирнов, генеральный директор «Sika Казахстан».

(swissinfo.ch)

«Такие страны, как Казахстан, относят к категории „emerging markets“, то есть рисковых развивающихся рынков», — рассказывает Александр Смирнов, генеральный директор Sika Казахстан, который до своего последнего назначения проработал 8 лет на руководящих должностях швейцарской компании в России. «Здесь экономика развивается очень динамично. Например, если в Европе строительный рынок растёт на несколько процентов в год, что считается хорошим показателем, то в Казахстане рост по отдельным сегментам может достигать 10-15 процентов и выше. Как видите, разница существенная».

Алматы неслучайно выбран головной организацией Sika для строительства нового завода. Этот мегаполис — основной финансовый донор республики: каждый третий тенге поступает в национальный бюджет именно отсюда. Валовой региональный продукт южной столицы Казахстана составляет 8 триллионов 500 миллиардов тенге (примерно — 24,285 млрд. франков). Эта цифра превышает совокупный объем ВВП трех стран СНГ: Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

«Учитывая темпы развития города, нам было необходимо увеличить свои производственные мощности. А сделать это без расширения завода и замены старого оборудования на новое, было бы невозможно. Тем более, что по обновлённому законодательству города, крупные производства не могут находиться в центре мегаполиса. Поэтому мы решили построить фабрику вблизи Алматы, в индустриальном районе», — уточняет А. Смирнов.

Новый Шёлковый путь: швейцарский аспект

О третьей причине возведения строительной фабрики в Алматы стоит рассказать отдельно. Ключевыми факторами роста города аналитики называют не только движение капитала, но и его географическое положение. Алматы служит транзитным перекрёстком для различных транспортных сообщений. Через мегаполис проходит международный авто-коридор «Западная Европа — Западный Китай». А в 300 километрах от него находится самая перспективная в масштабах Центральной Азии точка Нового Шёлкового пути — специальная экономическая зона «Khorgos — Gateway». Она служит входными воротами для товарного потока, идущего из Ляньюнгана — исходного пункта этой дороги, — в Европу.

Швейцарская компания выходит на Великий шелковый путь Автор: Олег Болдырев Теперь значимые центры торговли на Великом Шелковом пути соединены в виртуальном мире - благодаря швейцарской компании.

А. Смирнов отмечает, что «логистика продолжает оставаться довольно дорогой. Иногда она усложняется сезонностью — некоторые товары должны идти в рефрижераторах. В Казахстане, особенно в его северных областях, очень долгая и продолжительная зима, поэтому у нас пока не получается поставить грузовики на эту дорогу из Москвы до Пекина. Мы используем услуги транспортных компаний, которые оставляют желать лучшего».

«Стройка века», как еще называют Новый Шёлковый путь, интересен европейским компаниям в первую очередь тем, что эта магистраль сокращает доставку грузов из Китая в Европу и обратно в 3,5 раза. Для сравнения: если по морскому пути товар идет 45 дней, по Транссибирской магистрали — 15 дней, то по международному транспортному авто-коридору — около 10. По ожиданиям экспертов, первый серьёзный результат от транснационального коридора Европа и Китай ощутят уже в 2020 году, когда товарооборот между ними увеличится с 500 до 800 млрд долларов.

«Этот проект интересен европейским компаниям, в том числе нам, и по другим причинам. Для возведения дорожного полотна на казахстанском участке трассы, а это 2 787 километров, необходимо огромное количество качественных материалов, которые выдержат суровые погодные условия резко континентального климата Казахстана. Поэтому мы с гордостью можем сказать, что на некоторых отрезках этой автомагистрали, использовали наши добавки в бетон», — говорит генеральный директор Sika Казахстан.

«Эффект джакузи»

Итак, геополитика, экономика и логистика сыграли ключевую роль в строительстве нового химического завода в Алматы. Его площадь — свыше 2 500 квадратных метров. На этой территории располагается 2 производственных линии по выпуску сухих строительных смесей и добавок в бетон. Кроме того, здесь же установлен комплекс по изготовлению сырьевых компонентов.

«В одну смену мы можем производить до 25 тонн сухих строительных смесей и до 15 тонн жидких добавок в бетон. Кстати, недавно мы запустили еще две аналогичные производственные площадки, которые находятся в Астане и в Атырау». А. Смирнов уверен, что «все вместе они могут производить десятки тысяч тонн добавок в год. Учитывая, что добавка составляет лишь незначительную часть от общего объёма бетонной смеси, иногда менее одного процента, наши производства могли бы обеспечить практически все основные потребности строительной отрасли Казахстана».

Сотрудники компании Sika Казахстан. (swissinfo.ch)

В ближайшее время концерн Sika намерен в несколько раз увеличить свою долю на казахстанском рынке: если по добавкам в бетон сейчас она составляет около 10 процентов, то к 2019-2020 году этот показатель должен вырасти как минимум до 30 процентов. Это рекордное значение за всю историю концерна на территории Казахстана. И достичь его удастся, в том числе, за счет участия швейцарцев в реализации крупных проектов в Астане, например, в возведении линии легко-рельсового транспорта (LRT).

В конце 2017 года в компании приняли решение о выходе на рынок Кыргызстана. Сегодня маркетологи концерна изучают его структуру, анализируют продукцию конкурентов и их участие в крупных инфраструктурных проектах. Если масштабирование бизнеса пройдет успешно, то это станет хорошим прецедентом для освоения других рынков Центральной Азии.

«Может быть, вы слышали о так называемом „эффекте ксерокса“ или „эффекте джакузи“ (когда имя фирмы-производителя становится названием товара — прим.ред.). Например, в Турции никто не говорит „дайте мне добавку в бетон“. Там говорят „принесите мне Sika“. Таким образом, название нашего концерна становится именем нарицательным. Мне бы очень хотелось, чтобы „эффект Sika“ затронул и Центральную Азию. Конечно, к этому времени мы планируем войти как минимум в ТОП-3 крупнейших производителей строительных материалов в центрально-азиатских республиках», — резюмирует генеральный директор Sika Казахстан.

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