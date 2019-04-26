Выпуск на рынок первой партии препарата AgroShelf+ планируется уже к 2021-му году. (swissinfo.ch)

Надземные салатные культуры (CombagroupВнешняя ссылка), роботы на солнечной энергии, умеющие выпалывать сорняки (EcorobotixВнешняя ссылка), способы и технологии оценки степени воздействия производства продуктов питания на окружающую среду (BeelongВнешняя ссылка), а также беспилотники (без них — никуда!), способные с высоты птичьего полета сканировать и оценивать состояние сельскохозяйственных угодий (GamayaВнешняя ссылка): не только модные гаджеты, роботы и дроны, компьютеры и лимузины на электричестве — швейцарские инновационные стартапы все активнее и успешнее открывают для себя агрономию и агротехнику.

Число инновационных стартапов, активно занимающихся разработкой новых сельскохозяйственных и агропродовольственных технологий в Швейцарии в последнее время переживает заметный рост. Все эти «молодые, но ранние» компании возникают и развиваются под эгидой «швейцарской стартап-долины», сложившейся вокруг федеральных технологических институтов Цюриха и Лозанны (ETH и EPFL). Не отстаёт и крупный бизнес, который очень заинтересован в новейших, прорывных разработках в области питания и производства продовольственных товаров.

Активно в разработках таких технологий участвует Научно-исследовательский центр швейцарского пищевого гиганта Nestlé. Государственные органы так же поддерживают эту новую «зелёную волну». Понятно, что на фоне огромного количества фирм и структур, занимающихся в Швейцарии беспилотниками, биотехнологиями, фармацевтикой и разработками в области здравоохранения, данная «деловая экосистема» пока все еще находится в зачаточной фазе. Швейцарское сельское хозяйство является дотационной сферой, до последних лет правительство не отказывало фермерам ни в чём, так что мотивация к переходу на инновационные рельсы у крестьян отсутствовала.

Однако теперь на наших глазах ситуация начинает меняться кардинально. «Эти стартапы работают в очень разных областях, поэтому между нами почти нет конкуренции. Наоборот, люди, активно работающие в этой сфере, склонны скорее поддерживать друг друга и не отказывать коллегам в помощи», — говорит Ольга Дюбе, основатель одного из таких стартапов под названием AgroSustainВнешняя ссылка. В центре разработок, предлагаемых этой компанией, находится проблема… гнили, врага номер номер один уже собранной клубники, бананов или картофеля, как и других овощей и фруктов, которые мы так ценим на нашем столе.

С бабушкиного огорода в Лозанну

Интерес к агрономии Ольга Дюбе открыла в себе еще в детстве, в России, проводя много времени на бабушкином огороде. «Проблематика консервирования и хранения продуктов питания заинтересовала меня еще тогда, прочно осев в сознании, что, вероятно, в какой-то степени повлияло на выбор направления моей учёбы», — говорит предпринимательница.

Так почему же вчера купленная свежая клубника сегодня покрывается плесенью и оказывается непригодной к употреблению? Основной причиной как неприятной плесени, так и вообще многих заболеваний растений являются так называемые патогенные грибки. Вот как об этом рассказывает сама предприниматель (на англ. языке):

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Ежегодно по всему миру патогенные грибки наносят сельскому хозяйству убытки на сумму по меньшей мере в 200 миллиардов франков. Фермеры — не единственные, кто страдает от этого бедствия: серая гниль, которой так опасаются многие, нередко проявляется уже после сбора урожая, превращая урожай в отходы и лишая оптовиков и розничных продавцов фруктов и овощей прибыли на сумму около 60 млрд франков.

В Швейцарии в области производства продуктов питания действуют строгие экологические и технические нормы. Так, здесь не разрешается обрабатывать уже снятую с поля сельскохозяйственную продукцию синтетическими пестицидами и прочими схожими средствами. В Швейцарии, да и по всему миру, пестициды во все большей степени превращаются в «изгоев», прежде всего, из-за их вредного воздействия на организм людей и на окружающую среду. С другой стороны, бороться с гнилью как-то все-таки надо. И именно в этой сфере компания, основанная Ольга Дюбе, и предлагает технологии, которые в перспективе способны полностью поменять всю ситуацию на рынке свежих овощей и фруктов.

Война плесени и грибкам!

«На одну треть свежесобранные овощи и фрукты не доходят до стола потребителя именно из-за плесени. Особенно остро эта проблема стоит в развивающихся странах, где хранение и транспортировка продуктов питания не всегда хорошо организованы», — рассказывает 28-летняя Ольга Дюбе (Olga Dubey), основательница стартапа со штаб-квартирой в кантоне Во. Цель компании: избавить мир от вредных микроорганизмов, которые, при этом, несмотря на свои микроскопические масштабы, наносят астрономический по своим размерам вред. Добиться этой цели компания собирается за счет инновационного продукта под названием AgroShelf+, препарата, способного останавливать размножение патогенных грибков и тем самым продлять срок годности многих сортов фруктов и овощей.

«Я люблю чистую науку, но больше всего меня всегда привлекала идея делать что-то конкретно полезное для людей»

Ольга Дюбе

Конец цитаты

В основе препарата находится молекула с ярко выраженными противогрибковыми свойствами. Открыла эту молекулу сама Ольга в ходе работы над своей диссертацией в Лозаннском университете. «Преимущество этой естественным образом существующей в растениях молекулы состоит в том, что она может быть экстрагирована в результате процесса органического синтеза. Таким образом мы предлагаем эффективное, экономичное и естественное средство борьбы с гнилью, которое является убедительной альтернативой существовавшим до сих пор чисто химическим способам борьбы с гнилью», — говорит она.

«Сегодня по всему миру растет и укрепляется стремление перейти к более здоровому и экологичному образу жизни. Я убеждена, что, обладая достаточным опытом, знаниями и правильными технологиями, мы сможем найти ответы на все самые сложные вопросы и проблемы, причем найти их не в лаборатории, а в природе», — говорит она.

Команда стартапа AgroSustain. (startupticker.ch)

«Я люблю чистую науку, но больше всего меня всегда привлекала идея делать что-то конкретно полезное для людей. После моего открытия я решила покинуть лабораторию, чтобы начать разработку этого нового продукта и создать свою собственную компанию», — рассказывает Ольга Дюбе на английском языке с русским акцентом. И так, отучившись в Лозанне на факультете молекулярной биологии, эта молодая женщина, которой тогда едва исполнилось 26 лет, основала, вместе со своим мужем Сильвеном Дюбе (Sylvain Dubey), доктором биологических наук, который отвечает за технологическое развитие, и Жаном-Паскалем Арибо (Jean-Pascal Aribot), коммерческим директором, стартап AgroSustain.

«Компания не продаётся»

В конце прошлого 2018 года фирма AgroSustain, на которую сейчас уже работают девять человек, смогла привлечь первое финансированиеВнешняя ссылка в размере одного миллиона франков. Сейчас компания планирует организовать новый раунд привлечения средств с целью подготовить к выпуску на рынок первую партию препарата AgroShelf+. Сделать это планируется уже к 2021-му году. Еще один источник средств для развития стартапа: льготные кредиты и денежные премии от структур, активно поддерживающих инновации и заинтересованных в такого рода продукции.

Не надо, наверное, отдельно указывать и на то, что у ведущих игроков сельскохозяйственной отрасли разработки Ольги Дюбе вызывают огромный интерес. На данном этапе — пока на условиях максимальной секретности — у стартапа уже налажены партнерские отношения с крупнейшими швейцарскими и зарубежными оптовиками в области торговли овощами и фруктами. Разумеется, нет недостатка и в предложениях продать компанию. Ольга давно могла бы уже обеспечить себе безбедную жизнь на многие годы вперёд. Но...

«Компания AgroSustain не продается, а вот в чём мы действительно заинтересованы, так это в разного рода сотрудничестве и в кооперационных связах, которые способствовали бы широкому распространению и применению нашей продукции», — говорит молодая предпринимательница, включенная недавно в ежегодно организуемый журналом Forbes рейтинг 30-ти наиболее успешных предпринимателей в возрасте до 30-ти лет в категории «Наука и здравоохранение».

Не остаются равнодушными к потенциалу AgroSustain и швейцарские государственные структуры. Так, недавно стартап подписал соглашение с Высшей школой виноделия и виноградарства (Ecole d’Ingénieurs de ChanginsВнешняя ссылка) в г. Нион, на базе которой работет один из семи филиалов Швейцарского национального фонда AgroscopeВнешняя ссылка, государственной структуры, специализирующейся на исследованиях и разработках в области агрономии и сельского хозяйства.

Взаимовыгодный характер

«Такого рода сотрудничество мы смогли наладить впервые. И оно оказалось очень тесным, поскольку мы и работаем считай в одном здании, да и вообще стремимся в партнёрстве с частной инициативой объединять и концентрировать наши ноу хау в как можно большей степени», — говорит Катя Жиндро (Katia Gindro), руководитель Лаборатории микологии и биотехнологии при Школе виноградарстваВнешняя ссылка. Такой тип партнерства, очень ценимый обеими сторонами, вполне сможет в ближайшие годы качественно расширить масштабы, с учетом своего взаимовыгодного характера.

Ольга Дюбе (слева) и Катя Жиндро (Katia Gindro), руководитель Лаборатории микологии и биотехнологии в Высшей школе виноделия и виноградарства. «В партнёрстве с частной инициативой мы стремимся объединять и концентрировать наши ноу хау в как можно большей степени». (swissinfo.ch)

В самом деле, компания AgroSustain получает доступ к самым передовым экспертным знаниям в области сельскохозяйственных исследований и к оптимально развитой и качественной инфраструктуре. Имеются в виду лаборатории, теплицы и сельскохозяйственные угодья, что позволяет проводить, а это очень важно, масштабные полевые испытания. Государственные эксперты, со своей стороны, видят в этом сотрудничестве формат, который позволяет наладить контакты с частным бизнесом, работающим и инвестирующим в агротехническую сферу.

А если такое сотрудничество ещё и полностью соответствует целям, намеченным в государственном плане мероприятийВнешняя ссылка по снижению рисков, связанных с применением в сельском хозяйстве химических средств и удобрений — то тем лучше. «В будущем нам предстоит научиться обходиться без синтетических пестицидов и фунгицидов. Это особенно касается препарата Travacid, используемого сейчас для борьбы с грибковыми заболеваниями растений, включая и „серую гниль“ (Botrytis cinerea), особенно опасную для виноградарей. Работа, проделанная AgroSustain в этом отношении, очень важна и может найти применение в других секторах сельского хозяйства», — резюмирует Катя Жиндро.

С автором этой статьи можно связаться через Twitter: @samueljabergВнешняя ссылка





Русскоязычную версию материала подготовили Людмила Клот, Игорь Петров.

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