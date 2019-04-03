Здесь, на юго-западе Мадагаскара в регионе города Тулиара (Toliara), не хватает пока инфраструктуры, которая позволяла бы хранить рыбу в охлаждённом виде, поэтому улов приходится вялить на солнце.

(Weconnex)

Швейцарская гуманитарная помощь и помощь развитию находится на пороге качественных перемен: по мнению группы экспертов, консультирующей швейцарское правительство, эта помощь должна в большей степени ориентироваться на рыночные критерии и рыночную логику отношений поставщика услуг и их потребителя. Новые модели оказания такой помощи уже разрабатываются в Швейцарии, например, в Санкт-Галлене и, например, для Мадагаскара.

Жители региона Юго-Западного Мадагаскара живут за счет рыбной ловли. Объединяясь в кооперативы, они ведут совместный промысел, затем складируют выловленную рыбу в холодильных камерах, а позже поставляют ее на рынок. Логистические решения и рефрижераторную технику разрабатывает для них швейцарская компания WeconnexВнешняя ссылка из кантона Санкт-Галлен. Основателем этой компании является экономист Ларс Вилли (Lars Willi).

С его точки зрения гуманитарная помощь, оказываемая на основании рыночных критериев, должна выглядеть именно так: необходимо создавать с теми, кому ты хочешь помочь, совместные предприятия, беря на себя свою долю рыночных рисков. «Мы участвуем в генерировании прибыли, но куда важнее, что тем самым мы создаём на местах успешно действующие устойчивые экономические структуры. И это тоже наша прибыль. Но если вдруг исчезнет рыба, то тогда конец настанет и нашей истории успеха», — говорит он.

«Прежняя модель гуманитарной помощи, построенная на принципах пожертвования, не обладает необходимой степенью устойчивости и живучести. От нее пора отказаться (в пользу моделей с опорой на рыночную логику)», — убежден он, нарушая, тем самым, одно из самых старых табу, запрещавших заниматься бизнесом с беднейшими странами мира. Но насколько такой запрет отвечает требованиям нашего времени?

«Заниматься бизнесом с такими странами не только можно, но и нужно», — говорит Ларс Вилли. «Для нас экономические критерии являются первоочередной и приоритетной основой успеха в этом регионе мира. Стремясь мыслить и строить наш бизнес на основе принципов устойчивого развития, мы обязаны использовать, в том числе, и природный потенциал. Это означает, что охрана окружающей среды превращается для нас в условие коммерческого успеха. И точно так же, то есть столь же бережно и рачительно, мы должны обходиться с социальным капиталом».

Самых бедных (жителей планеты), мы должны рассматривать в качестве клиентов нашей помощи развитию. Филипп Эрни, ЦентрВнешняя ссылка ответственного бизнеса и устойчивого развития Конец цитаты

Что касается конкретно данного региона МадагаскараВнешняя ссылка, то здесь гуманитарная помощь, перестроенная на основе новых рыночных принципов, уже признана успешным примером такого нового подхода. Здесь работают уже пять рыболовецких кооперативов, обеспечивающих средствами к существованию в общей сложности 12 тыс. человек.

Группа экспертов пробует новые подходы

Переход к новой философии оказания гуманитарной помощи и помощи развитию с недавних пор активно занимается и швейцарское правительство (Федеральный совет). По поручению министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса с этой целью была создана специальная работая группа экспертов. Членом этой группы является и Филипп Эрни (Philipp Aerni), директор Центра ответственного бизнеса и устойчивого развития (Zentrum für Unternehmensverantwortung und NachhaltigkeitВнешняя ссылка) при Университете Цюриха.

По его мнению, если гуманитарная помощь хочет прочно встать на рельсы устойчивого развития, то тогда она должна радикально пересмотреть всю философию, лежащую в ее основе. «Этих людей, то есть самых бедных (жителей планеты), мы должны рассматривать в качестве клиентов нашей помощи развитию. Именно беднейшие (страны) должны самостоятельно определять свои приоритеты, предъявляя спрос на соответствующие услуги, которые бы отвечали самым насущным потребностям именно данного региона». Таким приоритетом, например, может стать поддержка промысловых кооперативов и инвестиции в рефрижераторную технику и логистику.

Упомянутая рабочая группа экспертов в настоящее время подвергает такой подход всесторонней проверке, в частности, здесь не должно быть противоречий и расхождений с целями ООН по устойчивому развитию. До начала лета группа издаст «Белую книгу» со своими рекомендациями.



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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