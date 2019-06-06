Восстановить примерный внешний облик римлянина, жившего около 1 300 лет назад, было поручено шведскому археологу Оскару Нильсону (Oscar Nilsson).

(Oscar Nilsson)

Познакомьтесь, это Аделазий Эльбахус. Он жил в северной Швейцарии примерно 1300 лет назад, несколько столетий спустя после заката Римской империи. Кем он был и что он может рассказать нам о жизни в раннем швейцарском средневековье?

«Аделазий был молодым человеком в возрасте примерно 20-ти лет, который жил в 700 году н.э.», — объясняет Анджела Куммер (Angela Kummer), директор Культурно-исторического музея города Гренхен (Kultur-Historische Museum GrenchenВнешняя ссылка). Именно здесь выставлены до 9 июня и останки древнего римлянина, и реконструкция его внешнего вида.

«Он был потомком тех, кто заселял этот регион в 7 веке, как раз в период активной миграции сюда, на центральное швейцарское плато, германских племён. Мы очень мало знаем об этой эпохе. У нас нет почти никаких письменных источников — люди тогда ещё ничего не записывали — поэтому-то мы в поисках письменных источников вынуждены обращаться к тому, что есть, то есть надписям на захоронениях, «считывать» информацию со скелетов и вообще с человеческих останков, которые мы находим регулярно на территориях древних некрополей».

Захоронение Аделазия Эльбахуса оказалось довольно хорошо сохранившимся местом погребения, контуры которого были обведены защитной каменной стеной. Оно было одной из 47 древних могил, открытых и раскопанных в 2014 году в городе Гренхен, кантон Золотурн, на северо-западе Швейцарии.

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«Поскольку он был похоронен в „дорогой“ могиле, обнесенной стеной, то умерший, вероятно, принадлежал к состоятельному сословию», — говорит А. Куммер. «Что интересно, у него были прекрасно сохранившиеся зубы! А ведь в то время люди очень часто ели блюда из твердых сортов круп — каша была основным видом питания — и качество помола крупы не всегда было таким уж хорошим, поэтому на зубах такая еда, как правило, отражалась очень негативно. А вот зубы Аделазия были просто по тем меркам прекрасными, без зубного налета, челюсти были без разрушенных или отсутствующих зубов, пусть даже следы износа заметны и на них тоже».

«Рост у него тоже был относительно немаленький — 173 сантиметра это, по тем временам, очень хороший показатель», — подчеркивает А. Куммер. «Это еще один признак того, что у него было обеспеченное детство с достаточным количеством качественной пищи, необходимой для полноценного развития. И всё это мы смогли выяснить только на основании анализа костных останков. Захватывающе, не правда ли»!

Реконструкция лица

Тем не менее, что-то в его жизни пошло «не так» и он умер возрасте примерно 20-ти лет, тогда как средняя продолжительность жизни в те времена достигала 30-40 лет. Что произошло? «Мы считаем, что о насильственной смерти речи тут, скорее всего, вести не следует, скорее его убила какая-то инфекция, тем более, что в его костях были обнаружены следы инфекционного заболевания, а продолжалась болезнь довольно долгое время. Возможно также, что он умер от воспаления легких, в любом случае это произошло не на поле битвы», — предполагает А. Куммер.

Череп Аделазия, на основании которого был восстановлен его внешний облик.

(Kantonsarchäologie Solothurn)

Восстановить примерный внешний облик римлянина, жившего около 1 300 лет назад, было поручено шведскому археологу Оскару Нильсону (Oscar NilssonВнешняя ссылка), специалисту в области антропологической реконструкции внешнего вида на краниологической основе. Этот метод является прикладным методом антропологии, позволяющим по внешним данным черепа, по его рельефу и структуре реконструировать портретное лицо (то есть облик) человека, которому этот череп принадлежал.

«У большинства людей в создании при мысли о древних людях возникают образы косматых и неопрятных неандертальцев», — говорит А. Куммер. «В какой-то степени, в самом деле, тогдашние парикмахерские предпочтения явно отличались от нынешних мод, хотя сегодня, как мы знаем, бороды опять в моде! Поэтому-то Оскар Нильссон «постриг и побрил» нашего римлянина, и вы можете видеть его ярко выраженные скулы и даже расщелину на подбородке. Появись он на улице сегодня, никто бы на него такого и внимания не обратил!»

Могила Аделазия.

(Kantonsarchäologie Solothurn)

Приятный сюрприз

Курирует этот проект Мириам Вулльшлегер (Mirjam Wullschleger), член кантонального археологического комитетаВнешняя ссылка. Именно она и выбрала Аделазию его имя. Она говорит, что к моменту его смерти германские племена, алеманы, начали постепенное заселение территории нынешнего центрального швейцарского плато. Они были, таким образом, мигрантами, а Аделазий, напротив, был «местным», да еще и римлянином по культуре. «Древние захоронения здесь, в Гренхене, типичны для региона бытования римлян и распространения римской культуры, хотя фактически в те времена собственно римлян в регионе вокруг нынешнего Гренхена уже не было, скорее всего, местными жителями были представители исконных кельтских племён, освоивших и перенявших значительные элементы римской культуры и римского образа жизни».

«Не исключено, что Аделазий говорил на некоем диалекте латинского языка», — говорит Мириам Вулльшлегер. По ее словам, она сама была приятно удивлена количеством и качеством захоронений, найденных на бывшем средневековом кладбище, территория которого была застроена жилыми домами. «Мы знали, что здесь должен быть некрополь, потому что уже в 19 веке местные историки проводили здесь изыскания, выявив не менее девяти десятков погребений. Я полагала, что почти все могилы уже были найдены и раскопаны, но в 2014 году нас ожидал приятный сюрприз в виде большого количества хорошо сохранившихся, неповрежденных захоронений».

Почему Гренхен? Почему именно здесь создался такой «центр» раннесредневековых могил? «Я думаю, что прежде всего это связано с географическим расположением региона у южных предгорий Юрского горного массива, вдоль которых проходили важные транспортные пути. Почва здесь тоже очень плодородна, так что горные террасы всегда были интересны людям с точки зрения развития земледелия. А где жили люди, там логично ожидать и наличие захоронений. При этом очень важно, чтобы то, что мы обнаруживаем во время раскопок, не исчезало в хранилищах и запасниках музеев», — говорит М. Вулльшлегер. Поэтому было решено, что останки Аделазия и реконструкция его лица будут постоянно экспонироваться начиная с осени в новом Доме музеевВнешняя ссылка в соседнем городе Ольтен.



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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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