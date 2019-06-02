Ерофеев логотип с надписью точка зрения Виктор Ерофеев

Швейцария и Россия входят, несомненно, в ограниченный список стран, на которые в мире обращают особое внимание и которые становятся ньюсмейкерами даже, казалось бы, по ничтожному поводу. Только роли в ньюсмейкерстве у них разные, если не противоположные.

Многие мировые СМИ недавно обошло сообщение о том, что Швейцария больше не будет хранить многотонные запасы сырого и жареного кофе на случай будущей войны, а продаст их на рынке по рыночным ценам. При этом запасы какао и табака будут сохранены. Что тут особенного?

На самом деле – всё. Представить себе, что швейцарские свидетели ядерного апокалипсиса до недавнего времени готовы были в своих горных (или еще каких-то) бункерах пить вкусный горячий кофе, в ожидании, когда же закончится ядерная гроза –значит, по сути дела, создать особый портрет населения, которое, развив в своем сознании исторический оптимизм успешной страны, не в состоянии принять мысль о конце света.

Теперь вместо кофе, который занимал слишком много места в государственных секретных закромах, швейцарцы обойдутся, помимо прочего, какао и сигаретами, но своего оптимизма от этого не убавят. При этом история предполагаемых лишений рассказывается не менее вкусно, чем рекламируется какой-либо высокогорный курорт.

Новости о военных парадах в России, модном лозунге «Можем повторить!», связанным с победой в далеком 1945 году, волнуют мировые СМИ не меньше швейцарских запасов. Но каким бы ни был развитой милитаризм в современной России, которая наконец нашла себе единственную работающую скрепу – тотальную мобилизацию населения от детских садов до домов престарелых – рассказ о ее государственном резерве на случай войны не окажется таким уж вкусным. И дело не в том, что там будут скорее всего банки тушенки и колкие мешки сухой рыбы, продукты выживания, а не жизни, как какао, а в том, что никто по-настоящему не задумается о вкусах милитаризованного населения. Какие там вкусы, если цена жизни стоит на отметке около нуля!

Иными словами, даже во время гипотетической войны Швейцария является заботливым и разумным поставщиком услуг своему населению. А вот в России население готово есть тушенку ради служения своему государству и объясняться ему в преданности. Вот почему если демонстрации любви к победе и военной силе со стороны России воспринимаются в той же Швейцарии, как и повсюду на Западе, как потенциальная угроза, особенно после Крыма и Донбасса, то новости о кофе и какао в швейцарских закромах выглядят сообщениями о человеческой достоинстве и любви к жизни.

Я также обратил внимание на недавний материал о Цюрихском аэропорте, который разошелся по разным СМИ. Весьма восторженный, рекламный рассказ с красочными картинками о том, что это – рай для путешественников. Там есть и умные бинокли для любителей разглядывать самолеты, указывающие, что они конкретно видят, и бесплатный шоколад, и куча вкусных ресторанов и баров.

Я ловлю себя на слове «вкусный» – это не только о еде, но и о подаче материала, которое соответствует желанию швейцарской вкусной жизни и отчасти является символом Швейцарии. В Швейцарии все вкусно: и горнолыжные курорты, и сыры, и шоколад, и часы, и прохладные озера. К Швейцарии тянутся люди во многих странах как к модели вкусной жизни.

В этом смысле у России другая судьба. Мы скорее всего привлекаем к себе внимание как страна-нарушитель. Конечно, нарушать и разрушать стереотипы, устраивать революции – дело хорошее, но далеко не все подпадает под это определение. Если сравнить Цюрихский аэропорт с Шереметьевским, то рассказ о последнем часто связывается с какими-то нарушениями, несчастьями, катастрофами. На фоне противостояния государственных концепций России и Швейцарии промахи швейцарских служб оказываются досадной случайностью, российских – закономерностью. И местные самолеты не отличаются надежностью – не то, что швейцарские часы.

Находиться на подиуме, на всеобщем обозрении – особая судьба. Россия и Швейцария – каждая страна по-своему – с этого подиума не сходят уже многие десятки лет.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!