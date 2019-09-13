На репетициях оперы «Эйнштейн на берегу» («Einstein on the Beach») в Женеве: четыре часа «изысканной оперы не для всех», слияние музыкального и визуального рядов вокруг образа великого физика, который свою теорию относительности открыл, кстати, не в Женеве, а в Берне.

(Carole Parodi)

Новый сезон 2019/20 гг. Большой театр Женевы (The Grand Théâtre de GenèveВнешняя ссылка) начинает новой смелой постановкой оперы «Эйнштейн на пляже», написанной в 1976 году американским композитором-минималистом Филипом Глассом (Philip Glass) и впервые поставленной режиссером Робертом Уилсоном (Robert Wilson). Вот уже уже более 40 лет эта концептуальная вещь считается вехой в истории мировой оперы, будучи почти для каждого режиссера, кто берется за нее, серьёзным творческим вызовом.

Однако творческая и продюсерская Compagnia Finzi PascaВнешняя ссылка со штаб-квартирой в городе Лугано что в италоязычной части Швейцарии перед такими вызовами не пасует. Имея за плечами опыт постановки церемоний открытия трех Олимпийских игр и уникального «Праздника Виноделов» («Fête des Vignerons») в городе Веве, она «не привыкла отступать» и смело берется за оперу Филиппа Гласса, непременное зрелище для всякого, кто готов на целых четыре часа погрузиться в гипнотический экстаз.

У оперы «Эйнштейн на пляже» нет сюжета. Вместо этого в ней существуют несколько доминирующих визуальных тем, которые все так или иначе связаны или с ядерной физикой, или с математикой, музыкой и вообще со всем тем, что может прийти в голову зрителю на грани фантазии. Первый постановщик оперы, американский режиссер и драматург Роберт Уилсон тоже с самого начала говорил, что «вам не нужно ничего понимать, вы отправляетесь на эту оперу, чтобы просто забыться».

За ходом репетиций спектакля, премьера которого состоялась 11 сентября, журналист swissinfo.ch наблюдал целый день и целую ночь. Работа над постановкой продолжалась без учета официальных часов работы Большого театра Женевы, самой большой оперной площадки Швейцарии. Постановка не состоялась бы без гармоничного взаимодействие актеров, исполнителей, оркестра, солиста, хора и технического персонала и как раз в обеспечение этой гармонии режиссер Даниэле Финци Паска (Daniele Finzi Pasca) вложил почти все свои силы почти без остатка. Но однажды перерыв делает даже он.

Оркестр «Einstein Ensemble Orchestra» и хор выпускников Высшей школы музыки в Женеве (Musikhochschule Genf / La Haute école de musique Genève) целый год работали над сложной музыкой, написанной живым классиком Филиппом Глассом (Philip Glass). (Eduardo Simantob)

Пока технический персонал готовит реквизит и декорации Д. Финци Паска находит для нас пару минут, чтобы объяснить, что с его точки зрения основная движущая сила «Эйнштейна на берегу» заключается в чередовании на сцене ассоциативных образов, призванных активировать у зрителя способность к спонтанной чувственной и эмоциональной реакции. Он говорит, что идея оперы глубоко связана с интуитивными основами любого творческого процесса, и именно эту связь он и создает на сцене вместе с командой помощников.

«Работу над любым проектом мы всегда начинаем с «мозгового штурма». Так мы ищем главные темы, подбирая затем к ним подходящие ассоциативные ряды», — говорит он. Разумеется, при этом нельзя обойтись без просмотра единственной существующей видеозаписи спектакля в классической постановке Уилсона. Версия Финци Паска кардинально отличается от неё, по крайней мере у нас после репетиций создается именно такое впечатление.

Но режиссер не склонен полностью соглашаться с таким мнением. «Основная концепция оперы, опирающаяся, в частности, на внутреннюю смысловую целостность оперы, остается нетронутой, но при этом, конечно, каждый режиссер старается представить свою трактовку, стремясь обнаружить какие-то ранее незамеченные, но сокрытые внутри произведения смыслы с тем, чтобы пробудить их к жизни».

В основе: музыка Гласса

Сколь бы авторитетной ни была постановка Уилсона, и для него, и для других режиссеров основным источником идей и вдохновения всегда остается оригинальная партитура Филипа Гласса. Дирижер Тит Энгель (Titus Engel) со своей стороны указывает еще и на дух внутренней свободы, незримо и постоянно присутствующий в ней.

Поэтому, например, музыканты могут задавать музыке собственный темп в соответствии с ритмом исполнителей на сцене. Свобода распространяется и на зрителей: каждый при желании может выйти из зала и войти в него вновь.

Для композитора, который в начале своей карьеры, чтобы элементарно свести концы с концами, был вынужден работать слесарем-сантехником и таксистом, опера «Эйнштейн на пляже» была важной творческой вехой. Она стала для него рывком в царство финансовой свободы, и затем он уже мог творить без оглядки на деньги. А вот большой публики у оперы «Эйнштейн на пляже» не было.

Равно как и две другие оперы из так называемой «Портретной трилогии» Гласса (в неё входят также оперы «Сатьяграха» («Satyagraha»), основанная на жизни Махатмы Ганди, и «Эхнатон» («Akhnaten»), повествующая о фараоне, который впервые ввел в древнем Египте монотеизм), долго оставались произведениями лишь для узкого круга знатоков и ценителей. Настоящую известность ему принесла только работа в кино.

После саундтреков к картинам режиссера-документалиста Годфри Реджио (Godfrey Reggio) «Койяанискаци» («Koyaanisqatsi», 1982 г.), и «Повакаци» («Powaqqatsi», 1988 г.) музыка Филипа Гласса покинула нишу авангардного творчества и так называемого музыкального минимализма (сам Гласс не очень любит это понятие), найдя отклик у самой широкой аудитории. И именно тогда музыку Гласса открыл для себя и Д. Финци Паска. «С тех пор я внимательно следил за всеми его работами», — говорит он.

В спектакле, который идет в Большом театре Женевы (Grand Théâtre Genf), на самой большой театральной сцене Швейцарии, задействованы 60 артистов из 18-ти стран. (Eduardo Simantob)

Влияние Филиппа Гласса со всей очевидностью прослеживается уже в ранних работах Д. Финци Паска, реализованных им еще на базе театрального коллектива Ensembles Teatro Sunil, основанного в Лугано в 1983 году. Именно тогда и сложилось уникальное сочетание актерской игры, танца, акробатики, клоунады и цирка, то есть творческая концепция, и сегодня лежащая в основе творческого метода продюсерского коллектива Compagnia Finzi Pasca.

Гармоничное слияние света и музыки, за счет чего на сцене создаются порой совершенно фантастические сюжеты, привело к тому, что эту компанию называют сегодня швейцарским «Цирком дю Солей» («Cirque du Soleil»), для которого, то есть для настоящего цирка, она, кстати, также уже осуществила два постановочных проекта.

Глобальный творческий коллектив артистов

Несмотря на то, что корни компании находятся в Лугано, её деятельность давно уже не ограничивается только Швейцарией и даже Европой. В нынешней постановке оперы «Эйнштейн на пляже», например, принимают участие, вместе с одной лошадью, более 60-ти артистов, включая музыкантов и исполнителей хоровой музыки, из 18-ти стран.

Либретто Кристофера Ноулза (Christopher Knowles) написано, правда, на английском языке, но за кулисами ты сразу погружаешься в вавилонское столпотворение французского, итальянского, испанского и португальского языков.

Собственно сюжета в опере нет, поэтому всю конфигурацию нарративно-ассоциативного ряда задают свет и музыка. (Eduardo Simantob)

Истинный же язык оперы «Эйнштейн на пляже» — это чистая Эстетика. Новая постановка оперы подтверждает слова сказанные критиком Тимом Пейджем (Tim Page) еще в 1992 году: «Своим радикальным примером опера „Эйнштейн на пляже“ подготовила почву — дала, так сказать, разрешение — всему тому, что с момента ее премьеры произошло до сего момента в мире музыкального театра».

Спустя сорок три года новая постановка встречается с публикой, привычной ко многому. Тогдашний радикальный разрыв со всеми правилами оперного жанра сегодня уже не кажется чем-то исключительным. И, тем не менее, опера «Эйнштейн на пляже» и сегодня остаётся произведением, способным озадачить и удивить непредвзятую аудиторию.

Хронология постановок оперы После состоявшейся на фестивале в Авиньоне (Франция) в 1976 году премьеры «Эйнштейна на пляже» в истории современной оперы наступила качественно новая эпоха. Но понятно, что оперу продолжительностью более 4,5 часов без перерывов с тех пор ставили не часто. В 1989 году немецкий режиссер Ахим Фрейер (Achim Freyer) представил свою версию в Государственной опере Штутгарта, но она не имела успеха, критики сочли постановку «слишком абстрактной». В 2001 г. в Берлине это произведение было представлено как «опера-инсталляция», сочетающая в себе музыкально-драматический жанр и визуальные работы художников. Во время спектакля зрители могли прогуливаться по сцене и залу, что было сделано в развитие первоначальной концепции произведения, в рамках которого для зрителей была предусмотрена возможность, по желанию, выходить из зала или вновь входить в него. Постановка 2014 года в Париже транслировалась французским телевидением в прямом эфире. Эта трансляция является первой видеосъемкой спектакля. А совсем недавно, в 2017 году, в Дортмундском оперном театре прошла премьера оперы «Эйнштейн на пляже» в интерпретации еще одного немецкого режиссера Кея Фогеса (Kay Voges), впервые отказавшегося использовать классическую постановочную концепцию Гласса—Уилсона. И как ни странно, или именно поэтому(?), тот спектакль получил многочисленные и очень положительные отзывы критиков. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров, swissinfo.ch

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