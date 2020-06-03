Сцена из швейцарского фильма Platzspitzbaby. Эта картина была самым успешным фильмом в Швейцарии в 2020 году до середины марта, когда кинотеатры Швейцарии были закрыты. (Ascot Elite Entertainment)

Швейцарские кинотеатры снова имеют право открыться 6 июня, а потому их владельцы задаются вопросом, стоит ли начинать работу прямо в этот же день, или стоит подождать, а если открываться, то что показывать и придут ли люди в кино, или им пока не до развлечений с учетом относительно неустойчивой и неопределенной ситуацией в экономике страны?

«В какой-то степени решение правительства тогда, в марте, закрыть все кинотеатры, стало для нас большим облегчением, потому что настала хоть какая-то ясность», — говорит Эдна Эпельбаум (Edna Epelbaum), генеральный директор швейцарской кинопрокатной компании Cinevital, председатель «Швейцарского кинопрокатного объединения» (Schweizerischer Kinoverband SKV/ACS/SCAВнешняя ссылка), зампредседателя «Международного союза кинематографистов» (Union Internationale du Cinéma UNICA). «Каждый кантон принимал решения закрывать или не закрывать кинотеатры самостоятельно, и это очень усложняло работу индустрии кинопроката, с учетом того, что мы напрямую зависим от национальных и международных кино-релизов. Так что в какой-то момент, это было в воскресенье вечером 15-го марта 2020 года, половина страны уже сидела на карантине, а другая половина еще нет. И когда правительство наконец внесло определенность в положение, всем стало гораздо легче».

И вот теперь в субботу 6 июня двери кинотеатров могут открыться снова, попкорн опять начнет лопаться и резко пахнуть, а на почти 600 киноэкранах страны снова начнут показывать «движущиеся картинки». Почти три месяца находились кинозалы закрытыми и все это время их владельцы ломали себе голову над тем, как им выжить в ситуации, когда и без пандемии положение кинопроката в стране весьма и весьма шаткое.

Эдна Эпельбаум, которой принадлежит сеть кинотеатров в городах Берн, Биль и во франкоязычной Швейцарии, рассказала по телефону порталу SWI swissinfo.ch, что после введения в стране режима карантина судьба кинопроката вообще оказалась под угрозой, потому «довольно быстро стало ясно, что почти все наши сотрудники должны быть переведены на режим укороченного трудового графика». Как это работает, об этом можно прочитать здесь.

В любом случае Эдна Эпельбаум довольно быстро и без проблем получила чрезвычайный беспроцентный кредит в поддержку кинопроката. При этом она подчеркивает, что «это не субсидия, это кредит. Сейчас он помогает выдавать зарплаты и оплачивать текущие счета. Но это все-таки кредит, и в какой-то момент его придется вернуть. И вот это очень тревожно, потому что до сих пор кинотеатры не получали никаких денег в смысле прибыли, пока в их распоряжении только этот кредит и возможность перевести сотрудников на укороченный график занятости». Можно ли уже сейчас предсказать, каким для швейцарского кинопроката будет 2020 год?

Этот кинотеатр в Берне обещает, что «скоро он вернется». (Helen James/swissinfo.ch)

«Я думаю, он будет настолько плохим, что нам не останется ничего иного, кроме как постараться забыть о нём как можно быстрее. Большим ударом стал, например, перенос на ноябрь премьеры новейшего фильма из франшизы про Джеймса Бонда, а ведь в списке 25-ти самых успешных в смысле проката фильмов в истории Швейцарии восемь фильмов — это как раз истории про агента ОО7. Это не первый кризис, с которым сталкивается кинопрокат у нас в стране, и он, увы, не будет последним», — добавляет Э. Эпельбаум.

Иво Куммер (Ivo KummerВнешняя ссылка), руководитель Отдела кино в Федеральном ведомстве культуры (BAK) Швейцарии это подтверждает. По его словам «кинотеатрам, чтобы выжить в этом году, придется рассчитывать только на популярные блокбастеры». Такие, например, как новый парадоксальный триллер Кристофера Нолана «Довод» («Tenet»).

«Сердце, потерянное для большого экрана»

И все же, несмотря на закрытые кинотеатры, отмененные кинофестивали и отложенные съёмки, сегодня фильмов и сериалов смотрится больше, чем когда бы то ни было, и связано это с новым форматом потребления кино-контента в режиме потокового видео «по требованию». Провайдеры потокового вещания стали главными победителями карантина, в который были помещены аналоговые кинотеатры.

Миллиарды людей по всему миру, застрявшие дома, отчаянно нуждались в той или иной форме развлечений, и не случайно, поэтому, что лидер отрасли концерн Netflix отчитался недавно о самом большом росте числа подписчиков за всю свою историю. О том же говорят и все мировые популярные порталы «фильмов для взрослых», а также швейцарские сетевые кинотеатры, такие как Cinefile, Filmingo и Artfilm.ch.

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«К концу апреля 2020 года у нас уже было в пять раз больше просмотров, чем за весь 2019 год», — говорит Андреас Фурлер (Andreas Furler), основатель и генеральный директор портала CinefileВнешняя ссылка. Национальным швейцарским хитом стал, например, фильм «MareВнешняя ссылка» швейцарского режиссера Андреа Штака (Andrea Štaka), которому не повезло выйти в прокат как раз в момент введения в стране всеобщего карантина. Другие швейцарские фильмы, которые также должны были выйти на большие экраны, просто мигрировали на потоковые порталы. Но что хорошо зрителю, то плохо традиционному прокатчику, который хочет, чтобы люди ходили в кино и платили по 18 франков за средний кино-билет.

Эдна Эпельбаум говорит в этой связи, что несколько ее кинотеатров объединились с порталом Cinefile, с тем чтобы дать зрителям возможность наверстать упущенное. Другое дело, что доходы от потокового видео идут в бюджет соответствующим провайдерам, сами кинозалы ничего с этого не имеют. «Но это наше предложение для зрителей, мы хотим, чтобы они нас совсем уж не забыли. С экономической же точки зрения компенсировать ущерб эта акция никак не поможет», — говорит Тобиас Фауст (Tobias FaustВнешняя ссылка), директор портала kult.kino, выступая по швейцарскому общественному негосударственному радио SRF.

Особенное беспокойство у него вызывают небольшие кинопроекты с относительно небольшими бюджетами и с без того минимальными шансами на успех. «Многие из них должны были выйти в прокат и они уже израсходовали все свои маркетинговые средства. И когда кинотеатры откроются снова, эти фильмы уже не смогут опять запуститься, рискуя просто исчезнуть бесследно». Эдна Эпельбаум говорит, что продолжит сотрудничество с платформой Cinefile и после полного снятия карантина, «потому что это реальный способ продлить жизнь кинолентам», но она подчеркивает, что ее «сердце было раз и на всегда потеряно для большого экрана».

Картин будет меньше

С другой стороны, шансы есть, ведь люди устали сидеть дома. В Германии опрос показал, что «в кино, после снятия карантина, с большой долей вероятности» пойдут 69% респондентов, тогда по ресторанам соскучились 66% опрошенных, а о «чувстве локтя в области печени» в переполненном общественном транспорте скучают только 55% опрошенных.

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«Я думаю, что локдаун на самом деле доказал, что люди действительно не могут жить без общения, они хотят делиться эмоциями, историями, переживаниями, а домашний кинотеатр вам этого ничего не даст», — агитирует нас представитель индустрии кинопроката скорее идти и покупать билеты, которые, кстати, являются едва ли не самыми дорогими в Европе.

Вопрос только, а что смотреть? Очередную франшизу про супергероев «Марвел», особенно с учетом того, что новый, действительно новаторский киноязык ищется сейчас за пределами мейнстрима, на территории сериаловВнешняя ссылка или в формате такого кинопроекта, как «ДауВнешняя ссылка» Ильи Хржановского. Итак, остается вопрос, когда швейцарские кинозалы реально начнут работать? Теоретически их двери могут снова открыться уже 6 июня, но это очень непростое решение для владельцев кинотеатров: они не хотят открываться слишком рано и потом рисковать быть вынужденными закрыться снова, как это случилось в Китае.

С другой стороны, им нужно начинать как можно скорее зарабатывать деньги. «Первым делом мы хотим снова предложить людям вспомнить о культуре кино. А потому сейчас мы получаем от властей „добро“ на разработанную нами концепцию обеспечения безопасности в помещениях кинотеатров. Поэтому лично я 10 июня я открою свои кинотеатры во французской части Швейцарии, а 11 июня — в немецкой части», — говорит Э. Эпельбаум.

(swissinfo.ch)

Но это, добавляет она, будет «довольно сложная задача, потому что мы очень зависимы от проката в Германии, Франции и Италии. Дело в том, что прокатчики в трёх основных лингвистических регионах Швейцарии (немецком, итальянском, французском) покупают дублированные версии последних хитов у своих соседей, и они не имеют права начинать показывать фильм раньше этих стран. Поэтому в начале июня количество фильмов, показываемых в кино, вероятно, будет несколько меньше, чем обычно. Тем не менее, фильмы будут. Мы покажем и новые картины, и ленты, выход которых был отложен из-за пандемии».

«Все сложно, но мы верим в кино»

Положение швейцарского кинопроката на данный момент можно обозначить известным «все сложно». В прошлом году в стране закрылось семь кинотеатров, но и количество билетов, и прибыль индустрии кинопроката увеличились. «Это немного похоже на Форреста Гампа: у тебя есть коробка конфет и ты никогда не знаешь, какая начинка тебе попадётся в следующий раз», — говорит Э. Эпельбаум.

«В начале года мы почти никогда не можем предсказать, что мы получим по его итогам. Если повезет, и фильмы будут интересными и привлекут много посетителей, тогда и мы сможем подвести неплохие итоги, а нет — значит нет! Вот, скажем, 2019 год был очень хорошим кинематографическим годом, очень разнообразным. У нас было, чем привлечь людей в кино».

В самом деле, в 2019 году лидерами проката в Швейцарии были весьма разноплановые фильмы: это и «Король Лев», и «Мстители: Финал» и «Холодное сердце 2», а с другой стороны это были такие неожиданные хиты, как «Джокер» и «Зеленая книга». «Но сейчас, к сожалению, на дворе 2020 год, так что показатели кассовых сборов у нас определенно понизятся. Но мы верим и в кино, и в людей, любящих кино, поэтому мы предпочитаем смотреть вперед».



Швейцарские кинотеатры и кинопрокат в 2019 году В прошлом году число кинотеатров в Швейцарии уменьшилось на семь до всего 272 кинотеатров, но при этом увеличилось число проданных билетов, общие кассовые сборы тоже выросли. Кроме того, в Швейцарии открылись 16 новых мультиплексов, а это значит, что, несмотря на сокращение числа кинотеатров, количество кинозалов осталось прежним. Общее количество проданных билетов увеличилось на 6,4% и составило 12,8 миллиона штук. Две трети билетов были проданы на американские фильмы, швейцарские фильмы смогли продать 875 000 билетов, доля швейцарского кино в общем кинопрокате составила 6,8%. Общий доход индустрии кинопроката увеличился с 178,7 млн швейцарских франков до 193,3 млн, средняя цена билета увеличилась на 0,30 франка и составила 15,50 шв. фр. (418 гривен или 1 162 рубля). Средний житель Швейцарии ходит в кино 1,5 раза в год, что означает небольшой рост по сравнению с 2018 годом (1,4 раза в год). Как всегда в Швейцарии в сфере кинопроката наблюдаются заметные различия: во франкоязычной части люди ходят в кино в среднем 1,9 раза в год, а вот в италоязычной Швейцарии интерес к кино выражен слабее всего (0,9 раза в год).

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