Пьер Хазан (Pierre Hazan) на фоне фрагмента официального постера выставки, созданного на основе датированной 2008 годом картины «Heavenly city» («Небесный город») китайского художника Ян Йон Ляна (Yang Yongliang). (SWI-Frédéric Burnand)

Война — будущее всего человечества? Именно этот вопрос и стоит в центре экспозиции, работающей сейчас в Женеве под эгидой фонда Fondation Martin Bodmer. Концепция выставки была разработана совместно ООН и МККК. В основе этой концепции: образ мировой цивилизации и поисков ею политического равновесия и своего исторического предназначения. Выставка приурочена к столетию с момента образования Лиги Наций.

«Еще тридцать лет назад такого рода выставка была бы проникнута безграничным оптимизмом», — указывает Пьер Хазан (Pierre Hazan), куратор выставки, в самом начала объёмного выставочного каталога. «Однако спустя три десятка лет (после падения Берлинской стены, — прим. ред. рус.) перспектива изменилась самым жестким образом». А это уже слова представителя женевского Центра гуманитарного диалога (Zentrum für humanitären DialogВнешняя ссылка), неправительственной организации со штаб-квартирой в городе Кальвина и со специализацией на проблемах посредничества в условиях вооруженных конфликтов.

В самом деле: чтобы убедиться в этом, достаточно включить новости. Совет Безопасности ООН, международная организация, созданная с целью обеспечения мира во всем мире, в настоящее время просто парализовано, особенно это заметно на фоне ближневосточных конфликтов с участием «великих держав», а также потенциальных конфликтных очагов в регионе Персидского залива. В стороне стоит ООН и в рамках ситуации в южной Азии, где того и гляди столкнутся в прямом противостоянии Индия и Пакистан, два «ядерных государства». «Сегодня как никогда ответственность людей, принимающих решения либо в пользу войны, либо в пользу мира», — указывает Пьер Хазан.

Эта ответственность лежит как на плечах глав государств и правительств, но также и граждан, которые либо этих глав выбирают, либо вынуждены терпеть их, с учетом того, что даже авторитарные режимы, прежде, чем начать военную операцию за рубежом, так или иначе вынуждены искать, или создавать для себя, реальную или видимую «народную поддержку». Выставка «Война и мир» как раз показывает образцы такой военной пропаганды и то, насколько повысилась ее деятельность за последние сто лет, то есть за время зарождения и роста значимости средств массовой информации, начиная с радио и заканчивая нынешними «социальными СМИ».

(Архив ООН.)

Созданная сто лет назад Лига Наций уже тогда видела опасность прицельного разжигания ненависти к «другим», к «инородцам», стараясь по мере возможностей сделать все, чтобы противодействовать таким смертельно опасным тенденциям. Именно поэтому в рамках выставки посетитель может ознакомиться с текстом международной Конвенции от 1936-го года «Об использовании радиовещания в интересах мира», в котором содержится более чем и сегодня актуальный призыв к всем государствам, осуществляющим вещание на зарубеж или передачи которых принимаются на территории соседних стран, не «разжигать войн, не передавать в эфир провокаций, чреватых войной, не поддерживать и не восхвалять деяния, которые к войне привести способны».

Противодействие дезинформации

ООН и сегодня пытается противодействовать распространению ненависти и прицельной и сознательной дезинформации в социальных сетях. Предшественник ООН, имеется в виду Лига наций, занялся этой проблемой слишком поздно. На выставке в Женеве представлены, поэтому, наиболее одиозные примеры таких материалов, разжигающих ненависть и прямиком приведших тогда к войне. Среди них, во-первых, антисемитское и реваншистское сочинение Адольфа Гитлера «Моя борьба», впервые опубликованное в 1925 году, а во-вторых, тайное приложение к так называемому Пакту Риббентропа-Молотова, документ, ставший прелюдией к развязыванию Второй мировой войны.

На еще одном выставочном стенде показаны оригиналы знаменитого дневника Анны Франк, девочки, умершей от тифа в 1945 году в возрасте 15-ти лет в концентрационном лагере Берген-Бельзен. Рядом с ними представлена дипломатическая нота польского правительства в изгнании длиной в 16 страниц от декабря 1942 года, носящая заголовок «О массовом уничтожении евреев на территории Польши, оккупированной Германией». Ее адресатами были 26 правительств стран антигитлеровской коалиции.

МККК закрывает глаза

Как теперь известно, союзники по этой коалиции (США, СССР, Англия) знали о творящихся в оккупированной Польше нацистских злодеяниях, но ничего не предпринимали для того, чтобы противодействовать этому кошмару. Закрывал глаза на жуткую реальность и Международный Комитет Красного Креста (МККК), партнёр нынешней женевской выставки. Проводя курс на приспособление к новым реалиям в Европе, находящейся под контролем Германии, МККК, по сути, зеркально отражал такой же курс, проводимый в то время политическим швейцарским руководством.

Внутри МККК, с одной стороны, велись дискуссии на предмет того, не следует ли открыто осудить преступления нацистского режима в отношении гражданских лиц на оккупированных территориях. В итоге Комитет сумел написать и отредактировать очень осторожное воззвание (с требованием прекратить такую практику). Однако в конце-концов МККК отказался от обнародования этого документа, причем, и на выставке это показано очень отчетливо, свою не очень-то приглядную роль в рамках этого сюжета сыграл тогдашний член швейцарского кабинета министров Филипп Эттер (Philipp Etter, 1891-1977), член правления МККК и федеральный президент Швейцарии.

«Против большевизма». Плакат, г. Цюрих, 1919 год.

(Privatsammlung)

Выставка, созданная Пьером Хазаном и Жаком Бертольдом (Jacques Berchtold), директором фонда Fondation Martin Bodmer, является весьма актуальным стимулом вспомнить уроки истории в ситуации возвращения агрессивных методов ведения внешней политики, реваншизма и антисемитизма, в том числе и в Германии. С другой стороны, создатели выставки вовсе не размениваются на дешевый активизм, подчеркивая, что история – это феномен длинных временных циклов. Но значит ли это, что сама по себе история циклична в смысле вечного повторения? Значит ли это, что человечество действительно так и не научилось извлекать из нее необходимые уроки?

Именно этот вопрос и встречает каждого посетителя выставки уже в самом начале экспозиции. Вполне возможно, что это действительно так. Тем не менее, каждый новый цикл исторических событий всегда сопровождается покаянием и жаждой добиться исторического примирения людей, стран, народов, цивилизаций. Поэтому не случайно, что среди экспонатов выставки находится один из экземпляров закладного глиняного гвоздя, установленного правителем Лагаша по имени Энтеменей по случаю заключения мирного договора с Уруком.

Выдержка из надписи: «В то время Энтемена, эн Лагаша и Лугал-Кинише-дуду, эн Урука, сделали [договор] братства». Текст является самым старым известным дипломатическим документом. Обнаружен в Телло, древнем городе Гирсу, 2 400 авг. нашей эры. Для справки: Энтемена, правитель (энси или эн) шумерского государства Лагаш. Правил приблизительно в 2360—2340 годах до н. э. Подчинил себе Умму — город-государство в южной части Древней Месопотамии, на территории современного Ирака и одержал победу в противостоянии с королём Урука Лугаль-кинге-ниш-дуду.

Один из экземпляров закладного глиняного гвоздя, установленного правителем Лагаша по имени Энтеменей по случаю заключения мирного договора с Уруком.

(Fondation Martin Bodmer)

Попытки обуздать или хотя бы поставить под контроль вспышки межгосударственного насилия предпринимались протяжении всей человеческой истории. Особую роль при этом играли три монотеистические «авраамические» религии — иудаизм, христианство, ислам. Каждая из них пыталась дефинировать, что можно, в что нельзя делать и предпринимать, в том числе в сфере внешней политики. По мнению Пьера Хазана, именно здесь и находятся «истоки концепции справедливой и священной войны, довольно сомнительной концепции, пережившей свое второе рождение во время операции НАТО на Балканах в 1999 году и в рамках первой Войны в Заливе».

С этой точки зрения разработанные МККК так называемые Женевские конвенции являют собой с исторической точки зрения качественный рывок. Изначально целью этих документов было спасение раненых на поле боя и обеспечение защиты интересов гражданского населения. Но их значение простирается далеко за рамки простого утилитаризма. Они знаменуют собой отношение к любой войне как к абсолютному злу, пусть даже в реальной жизни, и это тоже показано на выставке, такие, например, акты, как Первая Женевская конвенция, имели четко обозначенные границы возможного.

Речь идет, в частности, о заявлении, сделанном в 1880 году одним из отцов-основателей МККК Луисом Габриэлем Гюставом Муанье (Gustave Moynier, 1810-1926) о нежелательности присоединения к Первой Конвенции африканских стран в связи с тем, что «черные народы Африки еще по большей своей части дики для того, чтобы присоединиться к гуманитарному образу мысли, являющимся источником вдохновения для данного документа, и чтобы реально воплощать на практике основные его идеалы».

Единственным исключением с точки зрения Г. Муание являлось государство Конго, в процессе основания которого тот принимал активное участие и которое стало жертвой беспощадного колониального разграбления, инициированного единоличным тогдашним «владельцем» этой части Африки бельгийским королем Леопольдом Вторым. Его курс привел к смерти десятков тысяч конголезцев, что в итоге стало причиной настоящего международного скандала.

«Война и мир» великих писателей

Но, наверное, никто не понимал весь трагизм бесконечной спирали насилия и раздора лучше великих представителей великих мировых литератур. Им всегда почти магическим образом удавалось вскрывать всю подлость и ложь войны, пробиваясь сквозь дым и кровь к основному, к фундаментальному, а именно — к амбивалентной сути самой человеческой природы. Недаром название выставки полностью совпадает с шедевром мировой словесности, романом Льва Толстого «Война и мир».

По случаю этой экспозиции в Женеву впервые были привезены из Москвы и показаны оригинальные страницы рукописи этой книги. И недаром Пьер Хазан вспоминает знаменитый диалог из романа, в рамках которого, перед Бородинским сражением, князь Андрей Болконский говорит Пьеру об античеловеческой сущности войны.

(Москва, Музей Толстого.)

А всего в нескольких шагах от драгоценных толстовских страниц находятся книги классиков военного дела, начиная трактатом «О войне» (1833 год) Карла фон Клаузевица («Vom Kriege», Carl von Clausewitz) и заканчивая сочинением «Искусство войны» китайского стратега и мыслителя Сунь-Цзи (6 век до н.э.). Можно увидеть на выставке и первую полосу газеты «Combat» от 8 августа 1945 года с передовицей, вышедшей из-под пера Альберта Камю (Albert Camus).

В тот момент еще только будущий нобелевский лауреат по литературе прокомментировал ужас Хиросимы словами, которые и сегодня не потеряли своей актуальности: «Механическая цивилизация достигла высшей степени своего одичания. В будущем мы будем вынуждены сделать выбор между коллективным самоубийством и разумным использованием научных достижений (пер. наш, - прим. ред. рус.)».

Выставка «Война и мир» Проходит (PDFВнешняя ссылка) под эгидой фонда Fondation Martin BodmerВнешняя ссылка до 20 марта 2020 года в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня основания Лиги Наций и с момента начала процесса превращения Женевы в важный международный центр многосторонней дипломатии.Внешняя ссылка Этому городу в качестве места размещения Европейского отделения ООН посвящена отдельная экспозицияВнешняя ссылка. Швейцария как государство активно участвуетВнешняя ссылка во всех этих мероприятиях наряду с ООН и МККК. Конец инфобокса

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