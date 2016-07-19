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Культура

Велосипедная лихорадка охватила Швейцарию

Участники гонки Тур де Франс в бернском районе Нидеггштальден: погода была просто великолепной и благоприятствовала спортсменам.
Участники гонки Тур де Франс в бернском районе Нидеггштальден: погода была просто великолепной и благоприятствовала спортсменам. EPA

Очередной 16-й этап многодневки Тур де Франс проводился в Швейцарии. Толпы людей пришли в Берне посмотреть и подбодрить велогонщиков, особенно своего героя, швейцарского велосипедиста Фабиана Канчеллару.

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Британская мультимедийная журналистка, с 2010 года живущая в Швейцарии, Джо работала на телевидении, радио и в онлайн СМИ. Возглавляет команду, состоящую из видео-журналистов, фоторедакторов, графического дизайнера и СММ-специалиста, а также углубленно занимается соцсетями. Сокращение: jf

Джо Фаи (Джо Фэи), г. Берн, swissinfo.ch

Берн, политический центр Швейцарии, с утра понедельника 18 июля пребывал буквально в лихорадке в связи с этим неординарным событием — на улицах можно было видеть киоски с продукцией, отмеченной символикой Тур де Франс; люди прогуливались, находясь в празднично-летнем настроении. Страдали только спешащие на работу граждане: полгорода было перекрыто и многие маршруты автобусов и трамваев ходили не по расписанию и с объездами, что и вызвало неудобство. Сама же гонка «пересекла» границу с Францией и «попала» в Швейцарию около полудня.

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Невшатель был первым швейцарским городом, куда прибыл пелотон в рамках 16-го этапа велогонки длиной 209 км.

Погода во вторник 18 июля была по-летнему жаркая, несмотря на это — или благодаря этому — тысячи людей вышли на улицы, чтобы встретить гонщиков Берне: самая известная в мире велогонка, держа свой извилистый путь через полстраны с запада на восток, добралась наконец и до этого города.

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Брусчатка Берна, которую, как будто специально, перекладывали в 2013 году, привлекла к себе внимание даже международных СМИ. Так, обладатель желтой майки лидера Крис Фрум (Chris Froome) сообщил британскому телеканалу ITV4, что «последние несколько километров были довольно неровными. По обе стороны, слева и справа, кое-где шло обустройство дороги, а потом началась брусчатка — мы просто пытались держаться подальше от неприятностей».

Интересно, кстати, как это в Берне умудряются класть брусчатку и не ремонтировать ее потом десятилетиями? 

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Швейцарец Фабиан Канчеллара, который занял в итоге 6-е место на этом этапе, уже написал с небольшой грустью в твиттере о том, что он в качестве профессионального велогонщика выступает последний год.

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Как и следовало ожидать, жители Берна и его гости всячески поддерживали швейцарского спортсмена — ведь Канчеллара родом именно из Берна. После гонки он рассказал агентству Associated Press, что ему «не хватило сил» совершить финальный спурт. «Особое чувство, когда едешь по улицам родного города. Но на данный момент я ощущаю усталость больше, чем что-либо еще», — признался он.

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Вот тот момент, когда гонщики пересекли финишную черту.

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Велогонщик из Словакии Петер Саган выиграл швейцарский этап, а зрители, конечно, захотели поближе познакомиться с этой спортивной звездой на стадионе Stade de Suisse в бернском районе Ванкдорф, там, где располагался финиш.

После вчерашнего этапа, когда спортсмены отдали много сил, борясь и с соперниками, и с жарой, сегодня у них день отдыха, но уже завтра, в среду 20 июля, они отправятся из Берна дальше по маршруту в сторону кантона Вале.

Куда конкретно они поедут и что, может быть, увидят в пути? Посмотрите на карту, специально подготовленную swissinfo.ch и узнайте о том, мимо каких швейцарских достопримечательностей пронесутся гонщики.

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Швейцарский этап гонки Тур де Франс

Этот контент был опубликован на С 18 по 20 июля 2016 года гонка Тур де Франс провела один из своих этапов в Швейцарии. Как проходил маршрут? Посмотрите эту карту.

Читать далее Швейцарский этап гонки Тур де Франс

Как вы думаете, стоит ли и в будущем тратить деньги на проведение такого рода спортивных мероприятий? Напишите автору материала в сети твиттер @jofahyВнешняя ссылка или нам в редакцию, используя окно комментариев внизу.

Перевод и подготовка: Надежда Капоне, Игорь Петров.

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