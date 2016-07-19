Велосипедная лихорадка охватила Швейцарию
Очередной 16-й этап многодневки Тур де Франс проводился в Швейцарии. Толпы людей пришли в Берне посмотреть и подбодрить велогонщиков, особенно своего героя, швейцарского велосипедиста Фабиана Канчеллару.
Берн, политический центр Швейцарии, с утра понедельника 18 июля пребывал буквально в лихорадке в связи с этим неординарным событием — на улицах можно было видеть киоски с продукцией, отмеченной символикой Тур де Франс; люди прогуливались, находясь в празднично-летнем настроении. Страдали только спешащие на работу граждане: полгорода было перекрыто и многие маршруты автобусов и трамваев ходили не по расписанию и с объездами, что и вызвало неудобство. Сама же гонка «пересекла» границу с Францией и «попала» в Швейцарию около полудня.
La photo du jour / The pic of the day #TDF2016Внешняя ссылка pic.twitter.com/huTtGdKgukВнешняя ссылка— Le Tour de France (@LeTour) July 17, 2016Внешняя ссылка
Невшатель был первым швейцарским городом, куда прибыл пелотон в рамках 16-го этапа велогонки длиной 209 км.
Погода во вторник 18 июля была по-летнему жаркая, несмотря на это — или благодаря этому — тысячи людей вышли на улицы, чтобы встретить гонщиков Берне: самая известная в мире велогонка, держа свой извилистый путь через полстраны с запада на восток, добралась наконец и до этого города.
@blingmatthewsВнешняя ссылка takes a bend near the front of the peloton with ~4.5k to go in today's #TDF2016Внешняя ссылка stage @ORICA_BEВнешняя ссылка pic.twitter.com/r0ftayxkY6Внешняя ссылка— Paul Connolly (@PSConnolly) July 18, 2016Внешняя ссылка
Брусчатка Берна, которую, как будто специально, перекладывали в 2013 году, привлекла к себе внимание даже международных СМИ. Так, обладатель желтой майки лидера Крис Фрум (Chris Froome) сообщил британскому телеканалу ITV4, что «последние несколько километров были довольно неровными. По обе стороны, слева и справа, кое-где шло обустройство дороги, а потом началась брусчатка — мы просто пытались держаться подальше от неприятностей».
Интересно, кстати, как это в Берне умудряются класть брусчатку и не ремонтировать ее потом десятилетиями?
Sharp cobbled climb (Cancellara style) with 2.5k to go in Berne. Beautiful city. pic.twitter.com/ogvZPIfXTpВнешняя ссылка— Ned Boulting (@nedboulting) July 18, 2016Внешняя ссылка
Швейцарец Фабиан Канчеллара, который занял в итоге 6-е место на этом этапе, уже написал с небольшой грустью в твиттере о том, что он в качестве профессионального велогонщика выступает последний год.
A very special,emotional day is coming.the @LeTourВнешняя ссылка is arriving in my hometown #BernВнешняя ссылка— Fabian cancellara (@f_cancellara) July 18, 2016Внешняя ссылка
looking foward with mix feelings pic.twitter.com/cO9qqga13oВнешняя ссылка
Как и следовало ожидать, жители Берна и его гости всячески поддерживали швейцарского спортсмена — ведь Канчеллара родом именно из Берна. После гонки он рассказал агентству Associated Press, что ему «не хватило сил» совершить финальный спурт. «Особое чувство, когда едешь по улицам родного города. Но на данный момент я ощущаю усталость больше, чем что-либо еще», — признался он.
Watching Cancellara race into #BerneВнешняя ссылка next to the Fabian Cancellara fan club was my best idea yet #TDF2016Внешняя ссылка pic.twitter.com/c7wgvcjRmHВнешняя ссылка— Sophie Hurcom (@sophiehurcom) July 18, 2016Внешняя ссылка
Вот тот момент, когда гонщики пересекли финишную черту.
Pretty amazing to be at the finish line @tdfbernВнешняя ссылка @letourВнешняя ссылка #TDF2016Внешняя ссылка #BernВнешняя ссылка pic.twitter.com/MBHLzeTat3Внешняя ссылка— Jennifer MacIntyre (@JMacSuisse) July 18, 2016Внешняя ссылка
Велогонщик из Словакии Петер Саган выиграл швейцарский этап, а зрители, конечно, захотели поближе познакомиться с этой спортивной звездой на стадионе Stade de Suisse в бернском районе Ванкдорф, там, где располагался финиш.
После вчерашнего этапа, когда спортсмены отдали много сил, борясь и с соперниками, и с жарой, сегодня у них день отдыха, но уже завтра, в среду 20 июля, они отправятся из Берна дальше по маршруту в сторону кантона Вале.
Куда конкретно они поедут и что, может быть, увидят в пути? Посмотрите на карту, специально подготовленную swissinfo.ch и узнайте о том, мимо каких швейцарских достопримечательностей пронесутся гонщики.
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Швейцарский этап гонки Тур де Франс
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Перевод и подготовка: Надежда Капоне, Игорь Петров.
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