Швейцарские военные реконструкторы в мундирах конца 18-го века времен господства в Конфедерации Наполеона. Воскресенье, 23 июня 2019 года, регион Леонтика (Leontica), долина Блениоталь (Bleniotal), кантон Тичино. Этот смотр проводится здесь регулярно в память об участии швейцарцев в битве против россиян на реке Березине. (© Keystone / Samuel Golay)

Альпийский поход А.В. Суворова описан в тысячах томах, но что происходило в Швейцарии в момент присутствия на ее территории французских и российских войск? Ведь не по лунной же поверхности маршировали «чудо-богатыри» и после ухода их из Швейцарии история отнюдь не прекращается. Первая часть большого материала к 250-летию со дня рождения Наполеона на тему внутреннего развития Швейцарии в эпоху Гельветической республики и Второй коалиционной войны, 1797-1803 гг.

Разнообразные государства, которые на территории сегодняшней Швейцарии образовывали так называемую «Старую Конфедерацию» («Alte Eidgenossenschaft»), так и не смогли в период с начала Французской революции до 1798 года приспособить свои политические порядки к требованиям времени. Так, например, бернский патрициат, невзирая на государственное учение Просвещения, отстаивал старое понятие государства, в рамках которого взаимные правовые отношения между правящим городом и управляемым селом осуществлялись посредством традиционных церемоний и режима личной власти. Речь шла, таким образом, не о едином правовом порядке, а о сохранении особых прав. Многие общины при помощи насилия или денег получали в свое распоряжение определенные права, которые ими назывались «свободами». Но это была коллективная автономия, которая не имела никакого отношения к индивидуальной свободе или несвободе. Правом называлось то, что касалось не всех в равной степени, а только отдельной личности или группы. Таким образом, в Швейцарии проблема индивидуальной несвободы и правового неравенства стала серьезной общественной проблемой.

Фотогалерея Швейцарские гренадёры из долины Бленио Три швейцарские деревни из кантона Тичино каждый год устраивают памятные марши в честь своих предков, сумевших вернуться домой в Швейцарию, ...

Приверженцы политических и общественных реформ назывались в Швейцарии «патриотами». Однако, несмотря на политическую агитацию «патриотов», положение в стране оставалось спокойным вплоть до 1797 года. Толчком к падению «Старого режима» («Ancien Régime») в Швейцарии стало создание Цизальпинской республики. Французский генерал Наполеон Бонапарт, после создания этого государства, преследовал цель обеспечения связи между Францией и ее новыми владениями на севере Италии. Кроме того, Швейцария дала убежище многим политическим беженцам из революционной Франции. Непрекращающаяся политическая агитация французских эмигрантов в Швейцарии дала Франции еще один повод для того, чтобы способствовать решительным политическим преобразованиям в Конфедерации.

Конец Первой коалиционной войны

Заключение мира в Кампо Формио (Campo Formio) в октябре 1797 года означало прекращение Первой коалиционной войны. После этого Франция начала активно, в том числе и финансово, поддерживать швейцарских «патриотов», используя и помощь живших во Франции эмигрантов, таких, как Фредерик-Сезар де Лагарп, который был родом из нынешнего кантона Во. Французская пропаганда упала в Конфедерации на благодатную почву, особенно в областях, чувствовавших себя в политическим смысле обделенными, например, в нынешнем итальянском регионе Вельтлин, который тогда находился под управлением государства так называемых «Трех Союзов» на территории нынешнего кантона Граубюнден.

А между тем в Париже 8/9 декабря 1797 года член французской Директории Жан Франсуа Ройбель (Jean François Reubell), Наполеони базельский руководитель городских ремесленных цехов Петер Окс (Peter Ochs) приняли решение превратить Швейцарию в унитарное государство. Петер Окс взял на себя задачу составить проект новой конституции. При этом швейцарским «патриотам» предоставлялась возможность самим провести революцию. Она началась в областях, находившихся в подчинении у Базеля. 17 января 1798 года в городе Листаль было водружено так называемое дерево свободы, народ взял штурмом дворцы земельных наместников. 5 февраля в Базеле начало работу Национальное собрание, первый революционный парламент Швейцарии. 24 января на территории нынешнего кантона Во была провозглашена Леманская республика. Везде власть имущие начинали выполнять требования народа, признавая народный суверенитет и равноправие города и села как основу дальнейших реформ.

Фундаментальные перемены

В течение нескольких недель Старая Конфедерация изменилась фундаментально. Различные области, которые ранее находились под управлением швейцарских патрицианских республик, объявляли себя свободными кантонами и выдвигали требование о принятии их в Конфедерацию на равных правах. Французская Директория, однако, не стремилась расширять Конфедерацию, в ее планы входило просто создание единой швейцарской республики по французскому образцу. Этому желанию соответствовала представленная Оксом в середине января 1798 года конституция единой республики, которая была отпечатана во Франции и курсировала в Швейцарии. Консервативные и федералистически настроенные круги (то есть те, кто хотел сохранить самостоятельность кантонов) отвергали ее. Области нынешнего кантона Во, находившиеся под управлением Берна, были в это время заняты французскими войсками с тем, чтобы защитить Леманскую республику. 1 марта 1798 года французские генералы Бруне и Шауэнбург двинули свои войска по приказу Директории против Берна, который рассматривался во Франции как оплот контрреволюции. 5 марта 1798 года Берн был занят французами.

Между январем и мартом1798 года в Швейцарии разгорелась ожесточенная общественная дискуссия на предмет того, какой должна быть новая конституция. Наряду с утвержденной в Париже конституцией единой республики, в кантонах курсировали и другие проекты, каждый из которых в той или иной степени предусматривал сохранение самостоятельности кантонов. 27 января генерал Бруне получил приказ французской Директории расчленить Конфедерацию, для того, чтобы через перевалы Симплон и Большой Сен-Бернар обеспечить контакт между Францией и Северной Италией. 16 марта Бруне основал Роданскую республику в составе кантонов Во (Waadt), Фрибур (Freiburg), Бернского Зееланда (Berner Seeland), Бернского Оберланда (Berner Oberland), кантона Вале (Wallis) и кантона Тичино (Tessin); столицей была назначена Лозанна.

Остальная Конфедерация должна была быть разделена на два государства — Гельветическую республику из 12 кантонов со столицей в Ааргау, и республику «Телльгау», в которую вошли бы земли Центральной Швейцарии и нынешнего Граубюндена. Однако Лагарп решительно возразил, и в Париже пошли на попятный — 22 марта Бруне отменил все свои решения. Французский правительственный комиссар Франсуа Лекарлье объявил после этого, что конституция единой республики обязательна для всех и приказал немедленно основать Гельветическую республику.

Провозглашение республики

12 апреля 1798 года в Аарау собрался 121 депутат от кантонов Ааргау, Базель, Берн, Фрибур, Леман, Люцерн, Оберланд, Шаффхаузен, Золотурн и Цюрих. Было принято решение основать новое единое государство. Кантоны Восточной и Центральной Швейцарии отказались вступать в новое государство. В качестве национальных цветов были выбраны зеленый, красный и желтый. Первая гельветическая Директория, правительство, состояла из Иоганна Лукаса Леграна (Johann Lukas Legrand), Пьера-Мориса Глэйра (Pierre-Maurice Glayre), Урса Виктора Обелина (Urs Viktor Oberlin), Давида Людвига Бэя (David Ludwig Bay) и Альфонса Пфиффера (Alphons Pfyffer).

Благодаря своей умной тактике умеренные «республиканцы» превалировали в правительстве, однако авторитетные «патриоты» Окс и Лагарп в правительство избраны не были. Позиция Директории была тем самым значительно ослаблена. В католических областях Гельветическая республика и ее конституция отвергались как «дело дьявола», поскольку конституция гарантировала свободу совести, а это рассматривалось представителями церкви как удар по религии. Патрицианские семьи и рода боялись того, что в результате политических преобразований они потеряют свое влияние и свои доходы.

Самый первый швейцарский «Бундесхаус» находился не в Берне, а в городе Аарау, сегодня это замок «Haus zum Schlossgarten». В 1798 году здесь располагалось правительство Гельветической республики.

(SRF-SWI)

Благодаря усилиям французского посланника в Швейцарии, а также политике Гельветической республики, Обвальден и кантоны восточных областей страны все-таки присоединились к республике. Однако «изначальные» кантоны Ури, Швиц, Нидвальден, а также Цуг, собрали армию под командованием ландамана кантона Швиц Алоиса Рединга, и перешли в наступление против Гельветической республики, но в результате ответных действий французского генерала Шауэнбурга сопротивление армии Рединга было сломлено в три дня. 4 мая 1798 года он подписал почетную капитуляцию. 17 мая сдался и кантон Вале. В июле и августе 1798 года к Республике присоединились кантоны Лугано и Тичино.

Непосильные расходы

После подавления сопротивления кантонов Центральной Швейцарии административное деление Гельветической республики было еще раз пересмотрено. Ури, Швиц, Цуг и Унтервальден были объединены в кантон Вальдштетте (Waldstätte), Гларус и регион Сарганс образовали кантон Линт (Linth), а Аппенцель и Санкт-Галлен — кантон Сентис (Säntis). Большой проблемой для Гельветической республики была французская оккупация, благодаря которой республика, собственно, и была создана. Расходы на содержание французских войск были для казны республики просто непосильны. Всего по общим подсчетам французы выкачали из Швейцарии немыслимую по тем временам сумму в 20 миллионов франков. Большая часть этих средств пошла на финансирование знаменитого египетского похода Наполеона. Из-за всех этих сложностей между Директорией и французским комиссаром Лекарлье постоянно возникали трения, поэтому в итоге члены Директории Бэй и Пфиффер были заменены на ориентированных на Францию «патриотов» Лагарпа и Окса.

Отношения между Гельветической республикой и Францией были урегулированы на основе союзного договора от 19 августа 1798 года. Оба государства обязывались поддерживать друг друга при ведении как наступательных, так и оборонительных войн, так что фактическому швейцарскому нейтралитету, который существовал в 17-ом и 18-ом веках под патронатом Франции, пришел конец. Франция получала право использовать дороги Республики вдоль Рейна и Боденского озера для прохода своих войск в мирное и в военное время, а также право использовать в военных целях перевал Симплон. Кроме того, Франция брала на себя роль гаранта Гельветической республики. Оккупационные войска должны были через три месяца после ратификации договора покинуть страну. 19 сентября 1798 года после обмена ратификационными грамотами Гельветическую республику признали все союзные Франции государства, а также Испания.

Памятная доска в честь пребывания Наполеона на перевале Симплон. (© Keystone / Olivier Maire)

Франц Второй, император Священной Римской Империи Германской нации, Гельветическую республику не признал. Все враги нового унитарного швейцарского государства, поэтому, предпочитали бежать на территорию, находящуюся под контролем Габсбургов с тем, чтобы организовать там сопротивление. План эмигрантов был таков — побудить неприсоединившееся к республике государство «Трех Союзов» (Граубюнден) попросить императора о защите от Франции. Затем в самой Швейцарии должно подняться восстание, после чего при помощи габсбургских войск можно было бы восстановить старый порядок. В августе 1798 года агитация эмигрантов начала приносить первые плоды. Дело в том, что с 12 июля 1798 года в Гельветической республике было введено правило, по которому каждый гражданин должен был принести ей клятву верности.

Почти во всех кантонах эта процедура прошла без проблем, однако в кантонах Швиц и Нидвальден часть народа, находясь под влиянием церкви и эмигрантов, отказалась приносить присягу. 18 августа началось восстание. 9 сентября, после неудачной попытки посреднического вмешательства, французские войска второй раз вторглись в Центральную Швейцарию и жесточайшим образом подавили мятеж. Все особые права Центральной Швейцарии были аннулированы. Ситуация накалилась и в регионе «Трех Союзов». В результате габсбургского влияния, а также католической церкви и патрицианских родов, здесь прошло народное голосование. В результате большинство высказалось против присоединения к Гельветической республике. Правительство «Трех Союзов» обратилось к императору за помощью и 18 октября 1798 года австрийские войска заняли Граубюнден. Патриоты массово бежали на территорию Гельветической республики.

Вторая Коалиционная война

В марте 1799 года Франция начала Вторую коалиционную войну. Французские генералы Массена и Демонт (Masséna и Demont) оккупировали нынешний Граубюнден и основали здесь временное правительство, которое немедленно попросило Гельветическую республику принять территорию «Трех Союзов» в ее состав. 21 апреля просьба была удовлетворена. Однако затем в марте и апреле 1799 года, после поражений Франции в Германии и Италии, положение республики осложнилось. Войска второй антифранцузской коалиции двинулись в Швейцарию со всех направлений, дабы занять стратегически важные альпийские перевалы. 13 апреля коалиционные габсбургско-австрийские войска заняли Шаффхаузен.

Cтраницы истории По следам Суворова в Швейцарии Военные события 1799 года уходят все дальше в историю. Изданная недавно в Швейцарии новая книга дает возможность услышать живой голос 18-го века. Автор: Игорь Петров при поддержке Надежды Капоне, Сен-Готард - Андерматт - Альтдорф - Муотаталь - Гларус, Игорь Петров

Почувствовав близость войск коалиции, враждебно настроенные по отношению к Гельветической республике силы подняли мятежи. Директория была вынуждена вновь обратиться к французам за помощью. Ожесточенные бои в Верхнем Вале, в регионах Урзерен и Дисентис опустошили целые районы. 30 апреля 1799 года австрийцы начали активные действия по завоеванию Швейцарии. Сначала они захватили Граубюнден, затем восточные области Швейцарии, и оттеснили французов до Цюриха. Первая Цюрихская битва 4 июня 1799 года закончилась для французов неудачно, Массена вынужден был отойти, австрийцы заняли Центральную Швейцарию, Тичино и Верхний Вале. В обозе императорских войск возвратились и эмигранты, которые везде начали восстанавливать старые порядки. Идейным вдохновителем реставрации стал бернский юрист Карл Людвиг фон Галлер. Из-под его пера вышла переработанная конституция Конфедерации, которая предусматривала восстановление 13-ти старых кантонов и областей в их подчинении.

Гельветическая республика оказалась в критической ситуации. После Первой Цюрихской битвы армия республики распалась, 25 июня 1799 года Петер Окс был изгнан из Директории, поскольку он считался приверженцем Франции. Тем самым Директория надеялась, что Франция и Вторая Коалиция вновь признают нейтральный статус Швейцарии. Однако 13 августа Франция сумела выправить положение. Генерал Массена перешел в контрнаступление и в течение четырех дней освободил от австрийцев восточную Швейцарию, занял регион перевала Сен-Готард и Гларус. Вторая коалиция надеялась уничтожить французов концентрическим ударом — с севера и юга начали наступление русские генералы Римский-Корсаков и Суворов, с восточной стороны прибытия русских ожидал австрийский генерал Хотце (Hotze). Массена, однако, опередил коалицию. 25 и 26 августа он разбил во время Второй Цюрихской битвы Корсакова. Суворову же, которому с большими потерями удалось прорваться через перевал Сен-Готард, ничего не оставалось делать, как через перевалы Прагель и Паниксер уйти в занятый австрийцами Граубюнден, а затем покинуть и его в сторону России.

Окончание следует.

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