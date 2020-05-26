Для того, кто живет в такой относительно небольшой и плотно окруженной другими государствами стране, как Швейцария, границы — понятие весьма конкретное и осязаемое в повседневной жизни. Во время вспышки коронавируса границы вдруг оказались закрытыми, неожиданно снова попав в центр всеобщего внимания.

Швейцарский фотограф Роджер Эберхард более трех лет пытался разобраться в феномене государственной границы, явления с одной стороны строго охраняемого, а с другой — совершенно беззащитного, как показывает история, перед лицом вселенских ураганов, катаклизмов, агрессий и просто политического произвола императоров, королей и президентов.

Изначально Роджер Эберхард (Roger Eberhard), фотограф из Цюриха, руководствуясь желанием «наглядно показать наш мир в качестве постоянно меняющегося и пестрого картографического паззла», хотел создать фотоальбом о границахВнешняя ссылка. При этом в своем проекте он, разумеется, не упускал из вида и актуальные политические события, связанные с миграцией, визовыми режимами и поиском убежища вынужденными мигрантами.

Рассматривая «текучесть» мировых границ, конфигурации которых и в самом деле заметно изменились в период с 1960-х годов, и желая одновременно подчеркнуть «преходящую природу границ, этих искусственных пометок», оставленных на поверхности земли человеком он, в итоге, создал парадоксальную историю о том, как порой легко, оказывается, передвинуть границу и как часто, на самом деле, это происходит.

На фото ниже: верхняя станция подъемника на ледник Фурггсаттель (Furggsattel Glacier) в Церматте раньше находилась в Италии, а теперь принадлежит Швейцарии, поскольку граница здесь сдвинулась из-за таяния ледника в результате потепления климата. Подробнее об этой проблеме в материале в конце данной статьи.





(Roger Eberhard)

Попытка позитивного преодоления Конец цитаты

Словосочетение «human territorialityВнешняя ссылка», сделанное заголовком проекта, взято не просто так. В современной социологии этим понятием («человеческая территориальность», см. например R.D. Sack, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001) обозначают практику установления и удержания контроля над той или иной территорией, приуроченной к человеку, к группе индивидуумов или к социуму в целом. Очерчивая такую территорию, человек, группа индивидуумов или социум в целом творчески дефинирует себя на пересечении законов природы, политики и культуры, структурируя своё бытование в физическом пространстве.

Фотогалерея По следам Берлинской Стены Что осталось от Берлинской Стены? Фотограф из Швейцарии Доминик де Рива отправилась на поиски следов недавней истории. Автор: Игорь Петров

Диалектически соединяя в себе постоянство и изменчивость, теория «human territoriality» в каком-то смысле является попыткой позитивного преодоления и диалектического «снятия» теорий «геополитики» и «жизненного пространства», потерпевших научное и моральное банкротство в результате исторических событий, имевших в место в сфере исторической географии в последние три столетия. Антонимами в этом смысле являются, например, Евросоюз как образец реализаци постмодерного проекта «human territoriality», и, скажем Австро-Венгерская Империя («жизненное пространство»).

При этом Роджер Эберхард акцентирует внимание читателя на границе как на «политическом конструкте», который на самом деле является не просто «искусственной пометкой человека на земле» (это определение в конечном итоге слишком общё), но результатом силовой политики совершенно конкретных национальных государств или групп стран. В этой связи он, например, фотографирует издалека Крымский мост, который стал в последние годы ярким символом и примером политики силовой перекройки государственных границ, снова вернувшей Европу из эпохи «человеческой территориальности» во времена завоевания «геополитических пространств».



(Roger Eberhard)

Обмен с Лихтенштейном Конец цитаты

Швейцария также не осталась в стороне. Здесь внимание фотографа оказалось прикованным к двум регионам, а именно, к горному перевалу Фургсаттель (Furggsattel) в юго-западном кантоне Вале, а также к горе Элльхорн (Ellhorn)Внешняя ссылка на востоке Швейцарии (большая фотография в начале материала), с которой связана более чем интересная история.

С 1949 года гора входит в состав кантона Граубюнден, община Флеш (Fläsch), тогда как до того она принадлежала Княжеству Лихтенштейн, общине Бальцерс. С оборонной точки зрения принадлежность Элльхорна к Лихтенштейну была для швейцарского армейского командования источником постоянного беспокойства, ведь гора доминировала над местностью и угрожала позициям укрепрайона «Сарганс».

В период с 1933 года в Берне конкретно опасались возможного аншлюса Лихтенштейна к Германии, а потому уже в 1934 году военное руководство Швейцарии предлагало произвести с Лихтенштейном обмен территориями. Политическое руководство созрело до этой идеи к 1938 году, но было уже поздно. Обмен территориями удалось провести только десять лет спустя в 1948 году, после чего на горе Элльхорн, отошедшей к Швейцарии, были построены пехотный бункер и долговременная укрепленная артиллерийская позиция.

Китайский рубикон Конец цитаты

На следующем фото изображен еще один символ политики завоеваний и насильственных стираний границ: река Хуанхэ, или Желтая река, вторая по протяженности в Китае, длина которой составляет примерно 5 464 км. Река протянулась от Тибетского автономного района до залива Бохайвань в северо-западной части Жёлтого моря. В 230 г. до н.э. император Цинь Ши Хуанди положил конец двухсотлетней эпохе Воюющих Царств, объединив к 221 году до н. э. территории Внутреннего Китая и войдя в историю в качестве создателя первого централизованного китайского государства.

Река Хуанхе была в этом контексте своего рода рубиконом, преодоленным в ходе создании единой Империи Цинь, которая просуществовала только 15 лет, что делает ее самой короткой в истории Китая. После смерти Цинь Ши Хуанди в 210 г. до н.э. началась эпоха Империи Хань (с 206 г. до н.э. до 220 года н. э.), властные структуры, институты и способы правления которой послужили образцом для всех последующих империй вплоть до конца имперского Китая в 1912 году.





(Roger Eberhard)

Не прилагая усилий Конец цитаты

А вот еще один пример подвижности и текучести исторических границ: на фото регион поселка Раков в Минской области Беларуси. Человек, который родился бы в Ракове в 1905 году и оставался бы здесь в течение следующих 90 лет, смог бы поменять несколько национально-государственных принадлежностей, не прикладывая к этому ровным счетом никаких усилий и даже против собственной воли.

Появившись на свет в Российской Империи и пережив немецкую оккупацию во время Первой мировой войны, этот сельчанин в 1922 году стал бы гражданином второй Польской республики, а в 1939-м, после раздела Польши нацисткой Германией и коммунистической Россией — гражданином Советского Союза. Во время Второй мировой войны Раков ненадолго был опять оккупирован Германией, потом снова отошел к СССР, а после его распада в 1991 году этот сельский житель получил бы паспорт независимой современной Беларуси.





(Roger Eberhard)

«Папский меридиан» Конец цитаты

7 июня 1494 года Португалия и Личная уния Кастилии и Арагона (фактически объединившихся к этому времени в Испанию) заключили Тордесильясский договор о разделе сфер влияния в мире. Договор уточнял линию раздела этих сфер, установленную годом ранее в булле Римского Папы Александра VI «Inter caetera». Демаркационная линия была перенесена и проходила теперь по так называемому «Папскому меридиану» (49°32’56").

Принято считать, что, заключая Тордесильясский договор, обе стороны ещё очень смутно представляли себе реальную географию Атлантики. Так, в 1500 году в результате экспедиции Педру Алвареша Кабрала стало очевидно, что Испания просто «подарила» Португалии Бразилию, первым городом которой на территории этой страны стал Сан-Висенте (São Vicente, на фото), основанный в 1532 году.





(Roger Eberhard)

И такая история стоит практически за каждой фотографией в этом проекте, который средствами поэтического созерцания показывает, что случается, когда политика вдруг берет и меняет наш такой, казалось бы, стабильный мир. А теперь ниже: обещанный материал о текучих границах в Альпах.



Роджер Эберхард (Roger Eberhard) родился в 1984 году. Изучал фотографию в Институте фотографии Брукса (Brooks Institute of Photography) в Санта-Барбаре, штат Калифорния, и в Цюрихской высшей школе прикладных искусств (Zürcher Hochschule der Künste).

Конец инфобокса



Русскоязычную оригинальную версию подготовили Людмила Клот и Игорь Петров.

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Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции