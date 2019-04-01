Жюри фонда Fondation Reinhardt von GraffenriedВнешняя ссылка отобрало лучшие пресс-фотографии 2018 года. Некоторые из них в нашем материале.
В категории «Актуальные события» победил Штефан Борер (Stefan Bohrer) сделавший впечатляющий снимок пожара в грузовом порту на реке Рейн в городе Базель (см. выше). «Этот снимок был отмечен и в качестве своего рода парафразы известной фотографии, вошедшей в историю в качестве современной классики», — указывает член жюри Кони Нордманн (Koni NordmannВнешняя ссылка), имеющий в виду известное фото мастера из агентства Magnum Томаса Хёпкера (Thomas HoepkerВнешняя ссылка), на котором была запечатлена группа подростков, мирно болтающих не о чём на фоне пылающих Башен-Близнецов.
В категории «Швейцарские истории» победил Николас Бродар (Nicolas Brodard), который несколько месяцев подряд сопровождал со своей камерой федерального президента Швейцарии в 2018 году Алена Берсе, ни разу, при этом, не показав собственно политика: «Министра нет ни на одном из снимков, но зато мы получаем шанс увидеть мир его глазами». Портал swissinfo.ch недавно опубликовал подборку фотографий из этого проекта.
В категории «Повседневность» победил Кристиан Мерц (Christian Merz), заснявший четырех Санта-Клаусов, совершающих визит в тюрьму.
Фотомастер Антони Энекс (Anthoney Anex) был удостоен первой премии за лучший портрет: на ней изображена швейцарская художница Пилотти Рист, позирующая с высунутым языком у бортика плавательного бассейна.
Швейцарский футболист Гранит Джака (Granit Xhaka) тоже показывает язык. Во время футбольного ЧМ в России этот спортсмен с кововарскими корнями вызвал своим жестом оживленную дискуссию на предмет того, насколько успешно Швейцария интегрирует своих граждан иностранного происхождения. Фотограф Лоран Джиллерон (Laurent Gillieron) получил первую премию в категории «Спортивный снимок».
В категории «Зарубежье» со своим впечатляющим снимком первую премию завоевал Михаэль Цумштайн (Michael Zumstein), посетивший в Нигере реабилитационный центр для бывших боевиков террористический организации Boko Haram.
Один из перечисленных лауреатов получит на церемонииВнешняя ссылка, которая пройдёт 24 апреля в Берне, звание «Фотограф 2018-го года».