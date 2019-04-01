Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 8:00

Жюри фонда Fondation Reinhardt von GraffenriedВнешняя ссылка отобрало лучшие пресс-фотографии 2018 года. Некоторые из них в нашем материале.

В категории «Актуальные события» победил Штефан Борер (Stefan Bohrer) сделавший впечатляющий снимок пожара в грузовом порту на реке Рейн в городе Базель (см. выше). «Этот снимок был отмечен и в качестве своего рода парафразы известной фотографии, вошедшей в историю в качестве современной классики», — указывает член жюри Кони Нордманн (Koni NordmannВнешняя ссылка), имеющий в виду известное фото мастера из агентства Magnum Томаса Хёпкера (Thomas HoepkerВнешняя ссылка), на котором была запечатлена группа подростков, мирно болтающих не о чём на фоне пылающих Башен-Близнецов.

В категории «Швейцарские истории» победил Николас Бродар (Nicolas Brodard), который несколько месяцев подряд сопровождал со своей камерой федерального президента Швейцарии в 2018 году Алена Берсе, ни разу, при этом, не показав собственно политика: «Министра нет ни на одном из снимков, но зато мы получаем шанс увидеть мир его глазами». Портал swissinfo.ch недавно опубликовал подборку фотографий из этого проекта.

(Swiss Press Photo, Nicolas Brodard)

(Swiss Press Photo, Nicolas Brodard)

(Swiss Press Photo, Nicolas Brodard)

В категории «Повседневность» победил Кристиан Мерц (Christian Merz), заснявший четырех Санта-Клаусов, совершающих визит в тюрьму.



(Swiss Press Photo, Christian Merz)

Фотомастер Антони Энекс (Anthoney Anex) был удостоен первой премии за лучший портрет: на ней изображена швейцарская художница Пилотти Рист, позирующая с высунутым языком у бортика плавательного бассейна.



(Swiss Press Photo, Anthony Anex)

Швейцарский футболист Гранит Джака (Granit Xhaka) тоже показывает язык. Во время футбольного ЧМ в России этот спортсмен с кововарскими корнями вызвал своим жестом оживленную дискуссию на предмет того, насколько успешно Швейцария интегрирует своих граждан иностранного происхождения. Фотограф Лоран Джиллерон (Laurent Gillieron) получил первую премию в категории «Спортивный снимок».

(Swiss Press Photo, Laurent Gillieron)

В категории «Зарубежье» со своим впечатляющим снимком первую премию завоевал Михаэль Цумштайн (Michael Zumstein), посетивший в Нигере реабилитационный центр для бывших боевиков террористический организации Boko Haram.

(Swiss Press Photo, Michael Zumstein)

(Swiss Press Photo, Michael Zumstein)

(Swiss Press Photo, Michael Zumstein)

Один из перечисленных лауреатов получит на церемонииВнешняя ссылка, которая пройдёт 24 апреля в Берне, звание «Фотограф 2018-го года».



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