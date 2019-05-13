С тех пор, как в Конфедерации в 1891 году появился такой инструмент прямой демократии, как народная законодательная инициатива, до стадии референдума в общей сложности дошли 196 законопроектов. Только в период с 1983 года на референдум было вынесено более 100 инициатив, но только 14 были приняты избирателем. В последние годы наблюдается некое смещение акцентов – особенно активно обращаться к инициативе стали политические партии, при этом нельзя сказать, что в этом им сопутствует особый успех (SRF/swissinfo.ch).

Двадцать девять народных законодательных инициатив находятся настоящее время на рассмотрении в парламенте и правительстве. Одни ждут утверждения даты голосования, по другим еще не собрано необходимого количества подписей. Парламент Швейцарии просто тонет в инициативах и многие депутаты полагают, что настало время усложнить процедуру их запуска.

В самом деле, в последние годы чаще всего именно партии выступали с новыми законопроектами – большинство которых потом было отвергнуто на референдуме. Так, за всю свою историю социалисты запустили 26 инициатив, но все они даже не дошли до референдума. Консерваторы из Швейцарской народной партии стали авторами восьми инициатив. Народ одобрил только две: «О депортации иностранцев-преступников» и «Против массовой иммиграции».

Партия «Зеленых» запустила пять инициатив, «Либералы» три – и все они провалились на референдумах. То же самое и у демохристиан. Возникает вопрос: если добиться успеха с законодательной инициативой практически невозможно, то почему партии не прекращают тратить на них силы и время? Ответ – в нашем видеосюжете.

Подготовили и озвучили: Надежда Капоне и Игорь Петров.

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