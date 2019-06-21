Гарик Исраелян астрофизик и музыкант. Брайан Мэй музыкант и тоже астрофизик. Из встреча привела к появлению фестиваля Starmus, культурного формата, в равной степени обращающегося к духу и эмоциями, разуму и чувству эстетического и прекрасного. Проходить он в этом году будет в Цюрихе с 24 по 29 июня.

В 1999 году он возглавлял группу ученых, впервые доказавших, что образование черных дыр вызвано взрывами сверхновых звезд. Это достижение привело к тому, что имя его было упомянуто самим Стивеном Хокингом, так что нет никаких сомнений в том, что Гарик Исраелян является настоящей «звездой» на небосклоне науки.

Будучи астрофизиком, в активе которого более 250 научных публикаций и работа вместе с нобелевскими лауреатами, он, тем не менее, всегла имел еще одну, но пламенную страсть, а именно, музыку. Это увлечение зародилось в нём еще во времена его советского ереванского детства. Родившись с 1963 году, он был свидетелем расцвета прогрессив-рока 1970-х гг., для которого характерны эксперименты с элементами классической и электронной музыки.

Гламур против «Прог-рока»

При этом уже тогда в этом направлении можно было различить два разных подхода к музыке такого рода: одни, как Дэвид Боуи с его андрогинным внешним видом и рассказами о приключениях «человека не от мира сего» по имени Зигги Стардаст, предпочитали делать ставку на гламур и блёстки, другие звёзды, такие, как Pink Floyd, ELO, Genesis или Yes, претендовали на сугубый интеллектуализм на стыке «космического» саунда и социально-заострённых текстов.

Гарик был из числа последних. Сам он в своё время успел поиграть на клавишах в рок-группе, а потом было ему явление в лице группы Queen, объединяющей в себе и удовольствие от жизни, и электронные эксперименты, и лучшие элементы стиля «прогрессивная рок-музыка».

«Группа Queen была для нас настоящим шоком, а ее лидер-гитарист Брайан Мэй (Brian May) истинным героем. Когда мне было 17 или 18 лет я даже написал письмо на адрес международного фан-клуба группы, чтобы выразить свою признательность и восхищение музыкой этого коллектива», — вспоминает Гарик Исраелян. «Однако насколько был велик шанс, что письмо из СССР действительно сумеет дойти до Великобритании?».

Фанат научной фантастики

Астрономия появилась в его жизни позже. О первой высадке на Луну он помнит смутно. Советский Союз, пресса которого по-спортивному честно поздравила американцев с успехом (не преминув напомнить о необходимости «накормить бедных и расселить гетто»), сумел обеспечить себе многие «победы на этапе»: первый искусственный спутник, первый человек в космосе, первая женщина на орбите, первый выход в открытый космос, первый автоматический зонд на Луне.

Но послать человека на Луну, произвести там высадку, прогулку по поверхности и, главное, вернуть этого человека живым на Землю? Эту задачу Советам решить не удалось. Почему? Есть мнение, что это прямиком связано с военным характером освоения космоса в СССР. В частности, корабли «Салют» были на самом деле модификациями военных аппаратов серии «АлмазВнешняя ссылка», разработанных для нужд Минобороны. На орбите Земли эти летательные аппараты могли выполнять конкретные военные задачи, но какие задачи следовало бы им решать на орбите Луны?

Как бы там ни было, Гарик стал астрофизиком и начал работать в Институте Астрофизики на Канарских островах (Испания), занимаясь наблюдением за одной из самых необычных звезд небосклона — звездой Ригель, находящейся в созвездии Ориона. Необычность этого небесного тела связанна с его странным, нехарактерным для таких звёзд поведением: на протяжении своей «жизни» Ригель несколько раз сменил свою массу.

Эта звезда и побудила его написать сценарий для научно-фантастического фильма, потому что фантастика является еще одной его страстью. «Что было бы, если наше солнце вело себя так же, как эта звезда? Что было бы, если бы человечество вдруг узнало, что существовать ему осталось всего-то две недели?»

Двадцать лет спустя

Директор Института, в котором работает Гарик, лично и хорошо знал Брайана Мэя. Будучи успешным музыкантом и войдя вместе с группой Queen в анналы мировой культуры, гитарист, тем не менее, никогда не терял из виду и свою научную карьеру. В 2007 году он защитил докторскую диссертацию. На Канарах он бывал регулярно.

«Я послал директору десять страниц со своими идеями для фильма и через пару недель он позвонил мне и сказал, что со мной хочет поговорить сам Брайан Мэй . Через двадцать лет после того моего письма, которое, видно, так никуда и не дошло, я испытал еще один шок». Проект с кинокартиной так никогда и не был реализован, несмотря на то, что Г. Исраелян и Б. Мэй всячески старались заинтересовать фильмом могущественных кинобоссов.

ВИДЕО Память о «Queen» живет в Монтрё В Монтрё открылась постоянная экспозиция, посвященная рок-группе «Queen» и рассказывающая о том, как она работала в легендарной звукозаписывающей ...

Зато возник фестиваль Starmus (от слов Stars и Musik). Цель его: заставить людей поднять головы к небу, к звёздам, заинтересовать людей наукой и может быть даже «заронить в души молодежи первые искры, из которых потом возгорится вечный огонь Познания».

Интересные гости

Просмотрев и объединив данные своих адресных и телефонных книжек, обоим организаторам фестиваля удалось сформировать довольно интересный «сет-лист» участников фестиваля, первый выпуск которого прошел в 2011 году на острове Тенерифа. Второй прошел там же, но на острове Ла-Пальма. Основная идея фестиваля оставалась одной и той же: не только заразить гостей наукой и послушать хорошую музыку, но еще и привлечь к этому празднику интеллектуального саунда ученых нобелевского уровня и астронавтов. Подробности можно узнать из программы нынешнего выпуска фестиваля.Внешняя ссылка

Ее можно сравнить и с программами прошлых фестивалей, гостями которых бывали и Стивен Хокинг, и почти все ещё ныне живущие участники космической программы «Аполлон» и даже Алексей Леонов, космонавт, первым вышедший в открытый космос. Что же касается музыки, то в этот раз в Цюрих приедут такие величины, как клавишник Рик Уэйкман (Rick Wakeman), гитарист-виртуоз Стив Вай (Steve Vai), оскароносный композитор Ханс «Дюнкерк» Циммер (Hans Zimmer) и режиссер-визионер Кристофер Нолан (Christopher Nolan), режиссер фильмов Inception («Начало») и Interstellar.

В первый раз в Швейцарии Фестиваль «Стармуз» уже проводился три раза, два раза на Канарских островах и один раз в Норвегии. И вот теперь настал черед Швейцарии. Швейцарское международное радио SWI Swissinfo является информационным партнёром этого уникального мероприятия на пересечении науки и музыки. Предложение провести фестиваль в Конфедерации поступило от швейцарского астронавта Клода Николье (Claude Nicollier) и от часового бренда Omega, часы которого космонавты НАСА вот уже 50 лет носят на своих запястьях. Фестиваль посвящен 50-летию со дня первой высадки человека на Луну, в ходе которой астронавты подняли американский флаг и развернули швейцарский солнечный парус, спроектированный и созданный в Берне. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

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