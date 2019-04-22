Кто-то считает её лишь пустым звуком. Другие видят в ней революционную технологию, которая изменит способ обмена практически любыми активами. Так что же это за технология так называемого распределенного реестра (DLT), как она работает и кому она выгодна? В этом ролике мы отделим факты от вымысла и поможем вам трезво взглянуть на вещи.

Начав свой путь как основа для криптовалют, таких как биткойн, технология распределенного реестра DLT в последнее десятилетие существенно продвинулась вперед, охватив целый ряд других сфер. Блокчейн, самый известный пример DLT, превозносился некоторыми как технология будущего, другие видят в нём инструмент мошенничества и отмывания денег.

Такая ситуация сложилась потому, что подобная технология позволяет группам людей безопасно хранить и обрабатывать данные без необходимости использования сторонних посредников, будь то банки и юристы. Сторонники технологии говорят, что этот механизм также сократит затраты и ускорит осуществление транзакций. DLT была призвана изменить способ управления нашими личными данными и личными финансами. Существует также бесчисленное множество её отраслевых применений, от финансов до цепочек поставок.

Кроме того, эта технология также обещает решить проблему торговли контрафактными товарами, защитить данные от несанкционированного использования и мошенничества, а также вести точные исторические записи о транзакциях, которые будут подтверждаться всеми пользователями. Посмотрите наше пояснительное видео и скажите нам свое мнение о технологии в комментариях ниже.

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