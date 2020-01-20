Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 11:00

В своём «Давосском манифесте», опубликованном к 50-летию Всемирного экономического форума (ВЭФ) основатель Форума Клаус Шваб вновь выдвигает довольно старую идею «капитализма заинтересованных сторон».

«Концепция капитализма стейкхолдеров» получает распространение с середины 80-х годов 20-го века. Её сформулировал Эдвард Фримен (R. Edward Freeman), профессор Кафедры бизнес-администрирования Университета штата Вирджиния в книге «Стратегический менеджмент: концепция заинтересованных сторон» («Strategic Management: A Stakeholder Approach»).

В этой монографии автор вводит понятие «заинтересованная сторона» (stakeholder, понятие, более широкое, чем просто «акционер») и предлагает рассматривать фирму, её внешнее и внутреннее окружение, как сложную систему заинтересованных в её деятельности акторовВнешняя ссылка, интересы и требования которых менеджеры фирмы должны принимать во внимание и удовлетворять в той или иной форме на тех или иных условиях.

По мнению Клауса Шваба, который собственно и начинал Давосский форум в 1971 году как площадку для обмена опытом в области стратегического менеджмента, так называемый «капитализм стейкхолдеров» сегодня является единственной реальной формой организации бизнеса, сочетающей в себе рентабельность и прибыль с социальной ответственностью, в том числе в сфере охраны окружающей среды.

Достижение актуальных социальных целей

Такой способ организации деловой активности способен в большей степени вносить вклад в достижение актуальных социальных целей, включая цели, намеченный в Парижской климатической конвенции и цели ООН в области устойчивого развития. Точно такой же стратегии следовал, например, Алексей НавальныйВнешняя ссылка, приобретя в качестве миноритарного акционера компании «Аэрофлот» право стать членом совета директоров этой фирмы.

В широком смысле такой подход позволяет общественным движениям и активистам участвовать в регулировании развития бизнеса не деструктивными методами, забастовками и прочими акциями гражданского неповиновения, но конструктивно. Левые активисты в Швейцарии отвергают такой подход. Среди противников нового издания идеи «капитализма стейкхолдеров» является радикальная организация «Public Eye».

Мы поговорили с представителем этой структуры Оливером Классеном.Внешняя ссылка Он считает, что идеи манифеста К. Шваба как раз направлены на то, чтобы вообще изъять бизнес из сферы общественного контроля и регулирования. Организации «Public Eye» столько же лет, сколько и Форуму в Давосе. Эта неправительственная организация была основана 50 лет назад под названием «Бернская Декларация» с целью содействовать процессам, ведущим к увеличению степени социальной ответственности бизнеса и политики. См. также:

Видео Десять фактов о Всемирном экономическом форуме в Давосе Что такое ВЭФ? Кто приезжает в Давос? Сколько Швейцария тратит на обеспечение безопасности? Об этом подробнее в нашем материале. Автор: Андреа Орнелас (Andrea Ornelas), Патриция Ислас (Patricia Islas)

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