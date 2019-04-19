Каждую Страстную пятницу в маленьком средневековом городке Ромон (Romont) во франкоязычном швейцарском кантоне Фрибур совершается непривычный, загадочный и тревожащий религиозный обряд: женщины, полностью одетые в черное, оплакивают смерть Христа.

Истоки современного западного театра лежат в древнегреческих и средневековых так называемых «мистериях». Известный российский богослов и историк Александр Иванович Пономарёв (1849–1911) указывал в связи с этим в своей работе «Средневековые мистерии, их церковное и историко-литературное значение», что «средневековая драма развилась вполне самостоятельно — в церковном храме, в связи с богослужением. Самое название средневековых драм — мистерии, указывает на такое начало: misterium или ministerium значит служба, церковный обряд.

Служба и церковные обряды, обставленные разнообразными драматическими действиями, появляются с самого начала церкви — с первого момента открытия христианского богослужения, с течением времени усложняются, становятся более торжественными и разнообразными и до такой степени драматичными по внешнему виду, что и совершенно независимо от каких-нибудь намеренных приспособлений представляют из себя небольшие драматические сцены с главными действующими лицами, с диалогами, пением и тому подобным».



Но если в целом театральная форма усложнялась и развивалась, то в таких укромных уголках Европы, как средневековый город Ромон (Romont), до наших дней сохранилась архаичные, древние и домодерные формы мистерий, окрашенные, к тому же, в уникальные региональные тона, что делает эти живые памятники культуры особенно ценными. Традиции поминальных мистерий в Ромоне, которые собственными глазами можно увидеть каждую Страстную пятницу, относятся как раз к разряду таких традиций.

Самые первые из сохранившихся упоминаний о Страстных мистериях в Ромоне восходят еще к 1456 году. В них обычно участвовали женщины-плакальщицы, которые воспроизводили действия женщин Иерусалима, сопровождавших Иисуса Христа при Его восхождении на Голгофу. Сегодня церемония оплакивания проходит как внутри, так и вокруг соборной церкви Ромона. Программа церемонии остается неизменной все последние столетия. Начинается она звоном трещёток. Заменяя собой звон колоколов, которые, «как известно, на Пасху улетают в Рим», этот звук призывает верующих в Храм на службу к Великой пятнице.

Может удивить

Богослужение начинается в 15 часов дня и поначалу ничем не отличается от других таких служб, проводимых с целью вспомнить о распятии на кресте Иисуса Христа во искупление людских грехов. Однако потом начинается повествование о Крестном пути, и вот тут церемония в Ромоне может удивить очень многих: в это время десять-пятнадцать женщин, полностью одетых в черное, покидают церковь и начинают небольшой крестный ход вокруг здания церкви. Возглавляет ее женщина с покрытой капюшоном головой, несущая большой крест. За ней следует одинокая женщина, воплощающая Деву Марию, далее — группа плакальщиц, за ними идут священники, дети из церковного хора и, наконец, обычные прихожане.

На пурпурных подушках скорбящие несут различные предметы, которые символизируют Страсти Христовы: молоток, гвозди, терновый венец, кнут, копье и губку, при помощи которой к Его устам римский легионер подносил воду... Одна из плакальщиц также несет белую ткань, на которой можно при желании разглядеть изображение головы Христовой — по легенде эту ткань Святая Вероника дала Христу, чтобы Он мог отереть лицо Свое от крови и пота во время на Голгофу.

Затем участницы церемонии возвращаются в церковь, двигаясь в абсолютной тишине, дабы сохранить святость церемонии, не превращая ее в театральщину. Строго соблюдается анонимность участниц процессии. Известно только, что все они — местные молодые женщины из Ромона. Этот обычай практически исчез в 1970-х годах. В наши дни его успешно возобновили, хотя сейчас он из религиозной церемонии фактически превратился в туристическую достопримечательность.

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