Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

История и Религия

Фотогалерея Еврейские беженцы в Швейцарии: история и факты

Bernard Eizikman

Бернар Эзикман (Bernard Eizikman, четвёртый слева) в октябре 1944 года вместе с членами семьи Дюбуа (Dubois) на их крестьянском подворье в кантоне Невшатель, регион Брессель (Bressels). В период с сентября 1943 года по февраль 1944 года он и его брат Жан-Пьер прятались у семьи Годен (Gaudin) в Савойе, затем они попали в тюрьму в городе Анмас (Annemasse). Мэр города Жан Деффо (Jean Deffaugt) вступился за них, они были выпущены на свободу и смогли бежать в Швейцарию (Mémorial de la Shoah/Coll. Yoram Degani).​​​​​​​ 

Photo historique de quatre enfants qui jouent

Андре Панчер (André Panczer, на коленях рядом корзинкой) находился в качестве беженца в период между 1943 и 1945 годами в швейцарском городе Хинвиль (Hinwil). (Mémorial de la Shoah/Coll. André Panczer).​​​​​​​

Photographie d'identité historique d'un homme

Фотография Лейцера Убоги (Leizer Uboghi) на его удостоверении беженца, Швейцария, 1943 год (Mémorial de la Shoah/Coll. Anic Gryn).​​​​​​​

Photographie d'identité historique d'une jeune femme

Фотография Дженты Убоги (Jenta Uboghi) на удостоверении беженца, Швейцария, 1943 год (Mémorial de la Shoah/Coll. Anic Gryn).​​​​​​​

Photo historique de deux garçons dans un jardin

Марсель и Йозеф Сосновски (Marcel и Joseph Sosnowski) принадлежали к движению Сопротивления. В 1943 году они вместе с группой других бойцов попали в Швейцарию и были размещены в лагере для беженцев Варемб (Varembé) под Женевой. Позже они были размещены в детском приюте в деревне Шпайщер (Speicher), кантон Аппенцелль-Внешний, на фото (Mémorial de la Shoah/Coll. Joseph Sosnowski).​​​​​​​

Photo d'identité historique d'un garçon

Йоахим Грунфельд (Joachim Grunfeld) сначала был вместе с родителями и сестрой Лоттой (Lotte) интернирован в лагере под городом Агде (Agde) на юге Франции, в январе 1941 года его перевели в лагерь в городе Ривесаль (Rivesaltes) под Перпиньяном. Благодаря детской благотворительной организации Œuvre de secours aux enfants (OSE) он с сестрой смог бежать и все время вплоть до 1944 года они провели по приютам и детским домам. В 1944 году им удалось переправиться в Швейцарию (Mémorial de la Shoah/Coll. Yehoyahin Gur).​​​​​​​

Photo d'identité historique d'une jeune fille

Портрет Жоржетты Эйль (Georgette Eil), город Биль, 1945 год. После ареста ее отца она с сёстрами находилась в приютах организации OSE, в 1943 году они смогли бежать в Швейцарию (Mémorial de la Shoah/Coll. Yona Klibanoff).​​​​​​​

Photo d'identité historique d'un jeune homme

Портрет Ури Хайльброннера (Uri Heilbronner), Швейцария, 1944 год. В 1940 году Ури и вся его семья были арестованы в германском Мангейме, затем они были интернированы во Франции и попали в лагерь под городом Ривесаль (Rivesaltes). Ури сумел попасть в Швейцарию и избежать, таким образом, депортации в лагерь смерти (Mémorial de la Shoah/ Coll. Daniel Barnea).​​​​​​​

Photo d'identité historique d'une jeune fille

Портрет Евы Биалон (Eva Bialon), Швейцария, 1944 год. После разгрома Франции летом 1940 года родители отправили ее в город Авернь (Auvergne). Из-за кожной аллергии, которой она страдала, Ева попала оттуда в санаторий, из которого она уже с группой других детей была переправлена в Швейцарию. Там она сначала была размещена в карантинном лагере, а затем ее распределили в одну из швейцарских семей. После освобождения Франции Ева смогла вернуться домой и найти своих родителей (Mémorial de la Shoah/Coll. Evelyne Appel).​​​​​​​

Photo historique de femmes qui tricotent.

Малка Готайнер (Malka Gotajner, на фото: первый ряд, в центре) жила во время оккупации вместе с сыном в Париже, затем она была интернирована в лагере под городом Дранси (Drancy). В 1943 году она попала в Швейцарию. Там ее разместили в трудовом лагере под Люцерном (Mémorial de la Shoah/Coll. Victor Gotajner).​​​​​​​

Photo de famille historique

Тоба, Давид и Альберт Циземан (Toba, David, Albert Zyserman) стригут волосы маленькому мальчику, Швейцария, 1943 год. Тоба Альтман, она же Циземан (Toba Altman/Zyserman) пряталась со своим сыном Альбертом сначала в деревне Saint-Cyr-du-Mont-d'Or. Затем вместе с мужем она скрывалась от преследований под Лионом и в конце войны ей удалось бежать в Швейцарию (Mémorial de la Shoah/Coll. Solange Zyserman).​​​​​​​

Galerie jüdische Flüchtlinge

Политическое руководство Швейцарии всех уровней в период Второй мировой войны было отрицательно настроено к вопросу приема в стране еврейских беженцев. 

Многие простые швейцарцы, тем не менее, придерживались противоположных позиций, на свой страх и риск принимая у себя людей, которым грозила верная смерть от рук нацистов. В этой галерее представлены фотографии, на которых изображены такие беженцы, нашедшие убежище в нейтральной Швейцарии. 

Фотоматериалы предоставлены Музеем Холокоста в Париже (Memorial De La Shoah / Holocaust Museum in ParisВнешняя ссылка).


Ключевые слова

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта