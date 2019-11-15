Политическое руководство Швейцарии всех уровней в период Второй мировой войны было отрицательно настроено к вопросу приема в стране еврейских беженцев.
Многие простые швейцарцы, тем не менее, придерживались противоположных позиций, на свой страх и риск принимая у себя людей, которым грозила верная смерть от рук нацистов. В этой галерее представлены фотографии, на которых изображены такие беженцы, нашедшие убежище в нейтральной Швейцарии.
Фотоматериалы предоставлены Музеем Холокоста в Париже (Memorial De La Shoah / Holocaust Museum in ParisВнешняя ссылка).