Швейцарский город Кройцлинген и немецкий город Констанц — больше, чем близкие родственники. Они скорее похожи на сиамских близнецов, сросшихся воедино и разделенных только невидимой границей, по одну сторону которой Германия и Европейский союз, а по другую — Европейского союза уже нет, зато есть Швейцария. Сегодня их разделила пандемия и граница стала неожиданно «весомой, грубой и зримой».

Когда-то, во времена Второй мировой, Швейцарию и Германию уже разделяла наглухо закрытая граница. С тех пор прошла целая эпоха! Теперь в Европе, от польского Тересполя до португальского Лиссабона, царит полная свобода передвижения.

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В обычное время, поэтому, и жители этих двух городов могут совершенно свободно пересекать линию границы, которая особого значения для них никакого не имела. Но все изменилось с началом пандемии Covid-19.

Пандемия временно прекратила действие режима свободы передвижения, который многими давно уже стал восприниматься в качестве само собой разумеющегося обстоятельства образа действия. Начиная с середины мая в самом центре Европы вновь появились заборы и ограждения. Карантин разделил тех, кто не планировал разлуки.

Для европейцев, которые привыкли путешествовать куда и когда они захотят по всему миру без виз (ну, без виз — «почти» по всему миру!) и которые обладают довольно низким болевым порогом, такие преграды и ограды могут стать серьезным психологическим стрессом.

Эта граница, конечно, не похожа на Берлинскую стену, но тем досадней и нелепей все эти ограждения из сетки-рабицы, призванные замедлить распространение коварного коронавируса. Сейчас вдоль этих заборов разыгрываются порой более чем трогательные сцены свиданий и прощаний.

Независимый фотограф Роланд Шмид из Базеля (Roland Schmid) посетил регион Констанц/Кройцлинген и вернулся оттуда с целым фотопроектом, озаглавить который вполне можно было бы известным «Так далеко, так близко»!

Остается только надеяться, что это не на всегда, тем более что многие, нарушая, конечно, правила «социального дистанцирования», все равно беспечно продолжали обмениваться поверх этих барьером словами, пивом и даже иногда поцелуями.

Что касается нас, то мы тоже призываем — оставайтесь на Пасху дома! Тем самым вы спасете чью-то жизнь. И поймете, насколько велика ценность европейских прав и свобод!



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