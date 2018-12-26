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Фотогалерея Уходящий год 2018-й в фотографиях из Швейцарии

четверо лыжников ночью

Достижение: участники лыжной гонки «Ледниковый патруль» («Patrouille des Glaciers») преодолевают 53-километровое расстояние по ледникам и горам вдоль швейцарско-итальянской границы от города Церматта до Вербье, 18 апреля. Гонка эта знаменита также тем, что она проходит ночью. 

множество надувных кругов вид сверху

Память: 5 тыс. надувных кругов для плавания заполнили всю Пьяцца Гранде в Локарно, покрыв площадь 3 500 квадратных метров. Таким способом активист из Тичино Оппи де Бернардо привлек внимание к трагедии беженцев, тонущих в Средиземном море. Инсталляция называется «Apolide» (лицо без гражданства), 31 марта.

Дорис Лойтхард выступает на конференции

Энергия: Дорис Лойтхард, занимавшая с 2000 года пост министра энергетики, выступает на европейской конференции по энергетике в Женеве 30 января. В конце 2018 года эта федеральная советница, внесшая огромный вклад в процесс постепенного отказа страны от ядерной энергетики, уходит в отставку.

белый конверт для голосования

Волеизъявление: на этой фотографии – конверт для голосования, который получают по почте все избиратели Швейцарии. В 2018 году швейцарцы на федеральных референдумах проголосовали в общей сложности по 10-ти вопросам.

мужчина в темной комнате с проводами и оборудованием

Богатство: Тео Мартинет, соучредитель компании Alpine Mining, посреди крипто-сокровищницы в маленькой альпийской деревне Гондо. В этой деревне, где более ста лет назад занималась добычей золота, сейчас располагаются центры обработки криптовалют. Это стало возможным благодаря местной низкой цене на электроэнергию. 7 мая.

две пожилые женщины тренируются

Сила жизни: Женщины в возрасте на занятиях по фитнесу под эгидой организации Pro Senectute в Люцерне. Основанная в 1917 году некоммерческая организация Pro Senectue занимается вопросами благосостояния, достоинства и защиты прав пожилых людей, 29 октября.

корова летит по небу

Грузоподъемность: Раненую корову доставляют с перевала Клаузен на вертолете в долину с целью лечения, 24 августа. 

пять гребных лодок одна за другой

Динамика: На чемпионате мира по гребле на озере Ротзее в Люцерне 14-го июля. Ротзее – это единственное в мире природное озеро с идеальными условиями для гребли. Длина его в 2,5 километра делает озеро более чем подходящим для гонок на дистанции в 2000 метров.

оранжево-красная луна на темно-синем небе

Красная луна: По данным НАСА в 21 веке нас ожидает 228 лунных затмений, из них 86 будут полными затмениями, такими, как вот это, запечатленное на этой фотографии в пятницу, 27 июля, над вершиной Сэнтис на границе кантонов Аппенцелль-Внешний и Внутренний.

вид сверху на лодки, стоящие на полностью сухой поверхности озера

Засуха: Минимальные осадки на протяжении нескольких месяцев привели к обезвоживанию нескольких озер в Швейцарии, таких как озеро Лак-де-Бренет на швейцарско-французской границе, 26 октября.

две женщины на борцовском ринге

Сила традиций: Две спортсменки сошлись в борцовском поединке по традиционной швейцарской борьбе на празднике Борьбы Швинген 25 августа в регионе Узвиль в кантоне Аргау. Кстати, первые женские состязания в этой дисциплине состоялись в 1980 году.

танцовщица в красном платье на полу

Танец: Выступление канадской балерины Ирен Янг на финальном этапе балетного конкурса Prix de Lausanne 3 февраля. Этот международный балетный конкурс для молодых талантов в возрасте от 15 до 18 лет впервые прошел в 1973 году.

четверо прокладчиков тоннеля позируют перед камерой с касками

Подземное царство: Есть смычка тоннеля! Шахтеры-проходчики позируют в туннеле Альбула после трехлетней работы по прокладке 5 860-метровой подземной трассы. Новый туннель Альбула пролегает по маршруту Кур - Тусис - Санкт-Мориц, на его прокладку ушли три года и 345 млн франков, 2 октября. 

14 фотографий для иллюстрации наиболее значимых событий года

Чем Вам запомнился год уходящий? Кто-то прожил яркий, наполненный значимыми событиями отрезок времени, другие просто переживали «долгий день до вечера», мучаясь от летней жары. У нас вы найдёте фото-ретроспективу 2018 года, с помощью которой мы хотим подвести некоторые итоги последних 12-ти месяцев.

Ясно одно: солнце в этом году на тепле не экономило. Лето выдалось жаркое, долгое и сухое; уровень воды в швейцарских реках и озёрах настолько упал, что в Рейне от жары начала гибнуть рыба. Жара спровоцировала еще более интенсивное, чем обычно, таяние ледников в альпийском высокогорье. Кстати, посмотрите, какие пугающие находки и артефакты отдают льды человеку, из них в Сьоне собрали даже целую музейную экспозицию.

Зато хорошо заработали «водоносы»: продажи минеральной воды, пива и мороженого побили все рекорды, бассейны и купальни не могли пожаловаться на отсутствие клиентуры, их заполнили многочисленные купальщики и купальщицы, причем некоторые еще и топлесс, благо в Берне, например, запрет на такой вид активного отдыха был официально снят 40 лет назад. Горные регионы с их относительной прохладой были как никогда популярны у туристов местных и зарубежных.

Жаркие политические битвы и выборы

Год также был отмечен и горячими политическими схватками по принципиальным вопросам. Запомнился, разумеется, раунд дискуссий по народной законодательной инициативе «NoBillag», а также по законопроекту «В пользу укрепления правового суверенитета Швейцарии». Обе инициативы были отклонены: первую, предлагавшую отказаться от оплаты сбора за общественное радио- и телевещание, избиратели провалили весной большинством в 71,6% голосов, а вторую, требующую приоритета «швейцарского права перед чужими судьями» — осенью большинством в 66,2% голосов.

Больше власти — в женские руки!

Федеральный совет, правительство Швейцарии, пополнился двумя новыми министрами-женщинами: Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter) и Виолой Амхерд (Viola Amherd). Впервые в истории страны на довыборах в состав кабинета победили две женские кандидатуры одновременно. С 2019 года правительство Швейцарии будет состоять из трех женщин и четырех мужчин.

Кроваво-красное зрелище

А еще в Швейцарии можно было наблюдать редкое природное зрелище под названием «Кровавая Луна», которое стало итогом самого продолжительного полного лунного затмения 21-го века! Следующая возможность полюбоваться таким же затмением появится у наших дальних потомков только 9 июня 2123 года.

Русскоязычная версия материала создана на основе перевода с немецкого языка Людмилой Клот.