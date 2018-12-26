Чем Вам запомнился год уходящий? Кто-то прожил яркий, наполненный значимыми событиями отрезок времени, другие просто переживали «долгий день до вечера», мучаясь от летней жары. У нас вы найдёте фото-ретроспективу 2018 года, с помощью которой мы хотим подвести некоторые итоги последних 12-ти месяцев.

Ясно одно: солнце в этом году на тепле не экономило. Лето выдалось жаркое, долгое и сухое; уровень воды в швейцарских реках и озёрах настолько упал, что в Рейне от жары начала гибнуть рыба. Жара спровоцировала еще более интенсивное, чем обычно, таяние ледников в альпийском высокогорье. Кстати, посмотрите, какие пугающие находки и артефакты отдают льды человеку, из них в Сьоне собрали даже целую музейную экспозицию.

Зато хорошо заработали «водоносы»: продажи минеральной воды, пива и мороженого побили все рекорды, бассейны и купальни не могли пожаловаться на отсутствие клиентуры, их заполнили многочисленные купальщики и купальщицы, причем некоторые еще и топлесс, благо в Берне, например, запрет на такой вид активного отдыха был официально снят 40 лет назад. Горные регионы с их относительной прохладой были как никогда популярны у туристов местных и зарубежных.

Жаркие политические битвы и выборы

Год также был отмечен и горячими политическими схватками по принципиальным вопросам. Запомнился, разумеется, раунд дискуссий по народной законодательной инициативе «NoBillag», а также по законопроекту «В пользу укрепления правового суверенитета Швейцарии». Обе инициативы были отклонены: первую, предлагавшую отказаться от оплаты сбора за общественное радио- и телевещание, избиратели провалили весной большинством в 71,6% голосов, а вторую, требующую приоритета «швейцарского права перед чужими судьями» — осенью большинством в 66,2% голосов.

Больше власти — в женские руки!

Федеральный совет, правительство Швейцарии, пополнился двумя новыми министрами-женщинами: Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter) и Виолой Амхерд (Viola Amherd). Впервые в истории страны на довыборах в состав кабинета победили две женские кандидатуры одновременно. С 2019 года правительство Швейцарии будет состоять из трех женщин и четырех мужчин.

Кроваво-красное зрелище

А еще в Швейцарии можно было наблюдать редкое природное зрелище под названием «Кровавая Луна», которое стало итогом самого продолжительного полного лунного затмения 21-го века! Следующая возможность полюбоваться таким же затмением появится у наших дальних потомков только 9 июня 2123 года.

Русскоязычная версия материала создана на основе перевода с немецкого языка Людмилой Клот.