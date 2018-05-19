Зона отдыха и купальня Объединения гомеопатического лечения в Цюрихе, 1907 г. Архитектор Арнольд Хубер-Зуттер (Arnold Huber-Sutter).

Пляж и бассейн «Montchoisi» в Лозанне каждую зиму переделывают в каток. Снимок 1940-1950-х годов.

Пляж в г. Бергюн (кантон Граубюнден). Фотограф Фр. Рехштайнер (Fr. Rechsteiner), 1932 г.

Общественный пляж «Tiefenbrunnen» в Цюрихе, построенный в 1954 году. Архитекторы: Отто Дюрр (Otto Dürr), Вилли Роос (Willy Roos), Йозеф Шютц (Josef Schütz).

Общественный пляж в г. Парадизо, регион Лугано. Фотограф Лео Верли (Leo Wehrli), 1934 г.

Зона отдыха «Eglisee» с общественным пляжем и бассейном в Базеле построена в 1930/31 гг. Архитекторы Юлиус Маурицио (Julius Maurizio) и Беда Хефти (Beda Hefti). Снимок сделан в 1940 г.

Городской пляж в г. Биль на Бильском озере. 1950-й год.

Общественная купальня «Dolder» в Цюрихе. Построена архитекторами Эмилем Эберхардом (Emil Eberhardt) и Эмилем Райном (Emil Rein) в 1934 г.

Общественная купальня «Allenmoos» в Цюрихе. Построена архитекторами Максом Хэфели (Max Häfeli) и Вернером Максом Мозером (Werner Max Moser) в 1938 году. Фото сделано в 1942 г.

Открытая купальня «Weesen» в Санкт-Галлене с видом на Альпы. Фотография 1925 года, фотограф Жан Габриэль (Jean Gabriell).

Женский открытый бассейн на Лиммате в Цюрихе. Построен архитектором Арнольдом Гайзером (Arnold Geiser) в 1887 г.

Открытый мужской бассейн «Alpenquai» в Цюрихе, построенный в 1883 году. Фотография сделана в 1886 г.

Bildergalerie in schwarzweiss über historische Bäder in Zürich

Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 11:00 19.05.2018 - 11:00

Каждый год в мае в Швейцарии начинают свою работу пляжи и открытые городские бассейны. В этом нет ничего нового: первые организованные места для купания и отдыха были обустроены в Швейцарии ещё 200 лет назад.

Людей всегда тянуло к воде. Долгое время человечество довольствовалось единственной возможностью: снять одежду и начать резвиться в воде голышом. Прогресс шёл вперёд, наступили «культура» и «цивилизация», в рамках которых возникли общественные конвенции, заставлявшие мужчин и женщин купаться раздельно.

С этой целью везде, в том числе и в Швейцарии, стали появляться сначала простые, а потом и более сложные, деревянные купальни, а позже, с развитием техники, настало время и бассейнов, как закрытых, так и под открытым небом. В 19 веке в Швейцарии деревянные купальни строились строго по принципу полового разделения.

В Цюрихе в 1837 году на реке Лиммат строится «купальня для женщин», существующая в преобразованном виде по сей день. В 1864 году вдоль старой городской стены Цюриха был открыт мужской бассейн «Schanzengraben». До сих пор среди его посетителей можно видеть только мужчин.

В 1919 году в городе Веггис что на Люцернском озере был открыт пляж «Lido», одна из первых в Швейцарии современных зон отдыха, где женщины и мужчины могли отдыхать совместно. С этого момента в Конфедерации начался бум общественных пляжей и купален, многие из которых в 1930-е годы были построены в рамках принятых правительством мер по созданию рабочих мест в период мирового промышленного кризиса.



В серии #swisshistorypicsВнешняя ссылка мы вспоминаем прошлое и показываем фотографии, связанные со швейцарской культурой, искусством и традициями.

Конец инфобокса

Фотографии: Архив истории строительства (Baugeschichtliches Archiv), Архив библиотеки Высшей технической школы Цюриха (ETH-Bibliothek Zürich). Бильд-редактор: Эстер Унтерфингер, перевод и подготовка: Надежда Капоне.

Мораль и общество Сорок лет назад в Берне разрешили загорать «топлесс» Автор: Русская редакция SWI Swissinfo и агентство SDA/ATS 40 лет назад суд в Берне постановил, что появление женщин в городских купальнях «топлесс» не является нарушением общественной морали.

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