#swisshistorypics Как открывали купальные сезоны в Швейцарии
Каждый год в мае в Швейцарии начинают свою работу пляжи и открытые городские бассейны. В этом нет ничего нового: первые организованные места для купания и отдыха были обустроены в Швейцарии ещё 200 лет назад.
Людей всегда тянуло к воде. Долгое время человечество довольствовалось единственной возможностью: снять одежду и начать резвиться в воде голышом. Прогресс шёл вперёд, наступили «культура» и «цивилизация», в рамках которых возникли общественные конвенции, заставлявшие мужчин и женщин купаться раздельно.
С этой целью везде, в том числе и в Швейцарии, стали появляться сначала простые, а потом и более сложные, деревянные купальни, а позже, с развитием техники, настало время и бассейнов, как закрытых, так и под открытым небом. В 19 веке в Швейцарии деревянные купальни строились строго по принципу полового разделения.
В Цюрихе в 1837 году на реке Лиммат строится «купальня для женщин», существующая в преобразованном виде по сей день. В 1864 году вдоль старой городской стены Цюриха был открыт мужской бассейн «Schanzengraben». До сих пор среди его посетителей можно видеть только мужчин.
В 1919 году в городе Веггис что на Люцернском озере был открыт пляж «Lido», одна из первых в Швейцарии современных зон отдыха, где женщины и мужчины могли отдыхать совместно. С этого момента в Конфедерации начался бум общественных пляжей и купален, многие из которых в 1930-е годы были построены в рамках принятых правительством мер по созданию рабочих мест в период мирового промышленного кризиса.
В серии #swisshistorypicsВнешняя ссылка мы вспоминаем прошлое и показываем фотографии, связанные со швейцарской культурой, искусством и традициями.
Фотографии: Архив истории строительства (Baugeschichtliches Archiv), Архив библиотеки Высшей технической школы Цюриха (ETH-Bibliothek Zürich). Бильд-редактор: Эстер Унтерфингер, перевод и подготовка: Надежда Капоне.