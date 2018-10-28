Этот контент был опубликован 28 октября 2018 г. 11:00 28.10.2018 - 11:00

Археолог исследует останки древних людей на перевале Теодулпасс. (@Sophie Providoli/Musée d’histoire du Valais)

Деревянные луки эпохи неолита, кварцевые наконечники стрел, молитвенник, человеческие останки и другие археологические артефакты, причём часто в очень хорошей сохранности — альпийские ледники отступают и отдают людям то, что долгое время было скрыто слоями реликтового льда. Некоторые из этих находок представлены на выставке в городе Сьон, кантон Вале, где недавно побывал журналист портала SWI Swissinfo.ch.

«Будучи на леднике и найдя какой-то деревянный фрагмент, естественный или натуральный, знайте, что он наверняка был занесён сюда человеком. А уж если фрагмент выглядит необычно, например, если на его поверхности можно различить следы обработки в результате антропогенного воздействия, то тогда нашедшему фрагмент обязательно следует связаться с археологической службой кантона», — объясняет нам Пьер-Ив Нико (Pierre-Yves Nicod).

Археолог по образованию, он является куратором недавно открывшейся в Историческом музее кантона Вале в городе Сьон выставки под названием «Память льда: восхождения в опасности» («Mémoires de glace: vestiges en périlВнешняя ссылка»). На экспозиции представлена пусть не очень обширная, но весьма интересная коллекция предметов и артефактов, самые старые из которых датируются 6 тысячелетием до н. э., а самые «свежие» «всего лишь» прошлым веком. Все они, так или иначе, стали пленниками альпийских ледников, но теперь глетчеры тают, и туристы или лыжники часто наталкиваются на эти немые свидетельства минувших столетий.

На службе археологии

В каждом кантоне Швейцарии существуют археологические службы, в задачу которых входит организация археологической работы, а также каталогизация и изучение найденных предметов, каждый из которых может стать весомым вкладом в местную историю, которая в стране ценится едва ли не выше истории национальной. При этом в распоряжении археологов находятся самые современные средства и технологии, включая метод определения возраста артефактов при помощи радиоизотопной датировки.

Горная обувь супругов Марселена и Франсины Дюмулен, пропавших 15-го августа 1942 года на леднике Цанфлёрон. (@Musée d’histoire du Valais/ Photo Michel Martinez)

Пьер-Ив Нико знакомит нас с относительно недавними находками, среди которых он обращает внимание на тяжёлые кожаные горные ботинки, принадлежавшие, как выяснилось, Марселену Дюмулену (Marcelin Dumoulin) и его супруге Франсин (Francine). Семейная пара проживала в местечке Савьез (Savièse) что над Сьоном, они пропали без вести 15-го августа 1942 года, отправившись в непогоду на высокогорный альпийский луг присмотреть за домашним скотом. У супружеской пары остались семь маленьких детей.

Семьдесят пять лет спустя сотрудник горного туристического подъёмника обнаружил на поверхности ледника Цанфлёрон (TsanfleuronВнешняя ссылка) над деревней Ле Дьяблере (Les Diablerets) их останки, а также личные вещи — рюкзак, часы, молитвенник и фляжку. Причиной находки стало последовательное таяние ледников, начавшееся примерно в 1960-е годы. С тех пор ледник здесь отступил примерно на полкилометра, вернув миру пропавших горных крестьян. Похороны семьи Дюмулен прошли 22 июля 2017 года, участие в них приняли двое из их родных детей, а также внуки и правнуки.

Привычное дело

Исчезновения людей в плохую погоду на поверхности ледников в Швейцарии дело не редкое. Точного числа пропавших не знает никто, но известно, что в Швейцарии примерно в период с 1926 года только в кантоне Вале таким образом исчезло примерно 300 человек и все они были потом официально признаны пропавшими без вести в швейцарском кантоне, по праву гордящемся своими живописными альпийскими вершинами и мощными ледниками. В последние годы ледники эти, однако, исчезают ускоряющимися темпами, возвращая обществу то, что они в своё время у не позаимствовали, включая уже мумифицированные тела погибших и различные археологические артефакты.

В будущем их число может стать ещё больше, ведь швейцарские учёные исходят сейчас из того, что в результате климатических изменений риск исчезновения практически всего ледяного покрова в швейцарских Альпах уже к 2090 году перестал быть чисто теоретическим. А между тем совсем недавно, в сентябре, полиция кантона Вале подтвердила факт обнаружения у подножия горы Маттерхорн останков и снаряжения для скалолазания, принадлежавшие японскому альпинисту, бесследно пропавшему в местных горах четыре года назад.

Останки и личные вещи «Наёмника с перевала Теодулпасс». (@Walliser Kantonsmuseen, Sitten; Michel Martinez)

На выставке также можно увидеть личные вещи неизвестного человека, получившего имя «Наемника с перевала Теодула». Как полагают, в 17 веке он провалился в трещину над деревней Церматт в полной военной экипировке, с мечом, пистолетом, кинжалами и сумками. Его кости, одежда, деньги и другие личные вещи были откопаны на леднике группой археологов Церматта в 1984 году. Позднейшее детальное исследование дало возможность утверждать, что скорее всего «наемник» был богатым купцом, направлявшимся через горный перевал из Италии в Швейцарию или, возможно, в Германию.

Так мог выглядеть европейский охотник эпохи неолита. Его экипировка и вооружение были найдены на перевале Шнидерйох (Schniderjoch) в 2003-2004 гг. (swissinfo.ch)

На выставке также можно увидеть личные вещи неизвестного человека, получившего имя «Наёмник с перевала Теодулпасс» (Theodulpass / Col de Saint-ThéoduleВнешняя ссылка). Перевал расположен между вершинами Маттерхорн и Брайтхорн в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии и Италии на высоте 3 301 метра над уровнем моря и соединяет населённые пункты Церматт в долине Маттерталь (Mattertal, кантон Вале, Швейцария) и Брёй-Червиния в долине Вальтурнанш (регион Долина Аосты / Valle d’Aosta, фр. Vallée d’Aoste) в Италии. Как полагают архерологи, примерно в 17-ом веке этот человек провалился в ледяную трещину около деревни Церматт, причём в полной военной экипировке, с мечом, пистолетом, кинжалами и сумками.

Его останки, включая одежду, деньги и другие личные вещи, были обнаружены на леднике группой археологов из Церматта в 1984 году. Позднейшее более детальное исследование дало возможность утверждать, что скорее всего «наёмник» был богатым купцом, направлявшимся через горный перевал из Италии в Швейцарию или, возможно, в Германию. «Любопытно, что объект, долгое время считавшийся мечом или кинжалом, скорее всего был ложкой для обуви», — говорит Пьер-Ив Нико. «Тем самым это одна из старейших железных ложек для обуви в мире, причем отлично сохранившаяся. Другие его вещи, например, личные карманные ножи и амулеты, дают нам возможность нарисовать своего рода психограмму этой личности».

В чём причина популярности?

Как видно, публику такая выставка привлекает довольно сильно. Но почему? «Я думаю, что интерес вызывает сама природа объектов, это ведь всё простые, как сейчас говорят, потребительские товары. Ну и интерес к мрачным сторонам жизни и к приключениям тоже со счетов я бы сбрасывать не стал». Каждый хорошо сохранившийся объект такого рода, с его точки зрения, является фотоснимком прошлого, источником, который помогает лучше понять, как была организована жизнь людей в ту эпоху, как они умудрялись пешком на протяжении многих веков преодолевать горные перевалы, какие у них были одежда и снаряжение, какие методы охоты и добычи природных ресурсов они использовали.

На выставке также выставлена коллекция предметов обихода — таких, как фрагменты обуви, лук и стрелы, колчан для стрел и защитные накладки для ног, принадлежавшие охотнику, жившему в эпоху неолита (2 800 до н.э.). Его вещи — но не останки — были найдены и собраны швейцарскими туристами, немецкими альпинистами и бернскими археологами на перевале Шнидейох (Schnidejoch) к северу от города Сион в период с 2003 по 2004 годы. Интересно, что обнаружившие лук альпинисты забрали его к себе домой в Германию и лишь три года спустя у них, видимо, проснулась совесть и они решили связаться с археологической службой кантона Вале, чтобы передать ей эту ценную находку.

Деревянная статуэтка, датированная ок. 400-100 гг. до н.э., найдена на перевале Коллон (Collon) между деревнями Аролла (Arolla) в Швейцарии и Бьона (Bionaz) в Италии. (@Musée d’histoire du Valais/photo Michel Martinez)

Пьер-Ив Нико рассказал похожую историю и о паре специальной обуви для хождения по снегу возрастом в 5 800 лет. Неизвестные умельцы смастерили ее из дерева и коры ивы, растущей в провинции Больцано в регионе Южного Тироля (Италия). «Обнаружил эти «снегоходы» итальянский инженер, работавший в горах на границе между Австрией и Италией. Он забрал находку к себе, и следующие семь или восемь лет она провела в шкафу у него в офисе. И только потом, по чистой случайности, инженер решил показать ботинки археологам, у которых просто загорелись глаза при виде такого «подарка для науки».

«За последние годы в музей поступило немалое число очень интересных объектов, однако, как мне кажется, еще большее их число пропало, ведь после освобождения из-под льда они начинают, при соприкосновении с воздухом, разлагаться и при несоответствующем обращении и хранении их очень легко можно повредить», — с досадой говорит Пьер-Ив Нико.

Наука и практика

Ледниковая археология остается пока относительно молодой дисциплиной, возникшей на волне интереса к горным находкам в 1991 году в связи с обнаружением в горах между нынешними Австрией и Италией Австрии замёрзшей мумии человека в возрасте 5 300 лет, прозванной в Австрии Эци (ÖtziВнешняя ссылка) и «Тирольский человек» в Италии. Этот артефакт является на данный момент старейшей сохранившейся мумией человека, обнаруженной в Европе. За последние 30 лет интерес к ледниковой археологии в Швейцарии значительно вырос, став более профессиональным и структурированным. Есть у этого интереса и практическое проявление.

Например, кантон Берн учредил целый Экспертный центр и каждое лето группа археологов на протяжении нескольких недель занимается сбором материала в горах. У кантона Вале — аналогичный подход, но тут пока создали только междисциплинарную рабочую группу, которой предстоит разработать стратегию развития «ледовой археологии». Одна из предложенных ею идей — создать в духе времени мобильное приложение для смартфонов, с помощью которого все желающие получат возможность направлять властям информацию об интересных объектах, найденных ими в горах. «Проблема в том, что делать это нужно быстро, так как на Вале приходится 30% от общего объёма всех швейцарских глетчеров, которые тают очень быстро», — предупреждает Пьер-Ив Нико.



Перевод с английского и адаптация: Людмила Клот.

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