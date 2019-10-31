С гордостью оглядываемся мы на семь десятилетий нашей работы, вспоминая, что еще 20 лет назад SWI swissinfo.ch в прямом смысле звучало в эфире, будучи голосом Швейцарского международного радио, голосом Швейцарии за её пределами. Последние два десятка лет мы работаем исключительно в режиме онлайн, не забывая славные годы нашей радио-истории.
С середины 1930-х по 2004 год Швейцарское международное радио (Swiss Radio International, сокращенно S.R.I. ) было единственным форматом общения страны со своими соотечественниками за рубежом и единственным способом распространения нейтральной, взвешенной, качественной информации из Швейцарии для тех, кто проявлял интерес или к этой стране, или к сведениям, не подвергшимся цензуре и фальсификации. В этом видеоролике в сжатом виде представлена аудио-фото-история S.R.I., предшественника портала SWI swissinfo.ch.
А все началось в 1935 году со швейцарской службы коротковолнового вещания SKD, которая вещала в эфире на немецком, французском, итальянском и английском языках. Позже к ней начали добавляться другие европейские языки, потом добавился арабский язык, в итоге SKD изменила свое название на Swiss Radio International.
Швейцарское международное радио считалось авторитетным голосом нейтральной страны, и понятно, что в период Второй мировой войны, а затем и в последовавшие за ней десятилетия холодной войны, вплоть до первой войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов, такой голос имел в мировом эфире особый вес и особенное значение. Однако научно-технический прогресс не стоял на месте.
К началу и середине 1990-х годов коротковолновое вещание из Швейцарии начинает переходить на технологию ретрансляции радиопрограмм через спутник, а в 1999 году наступила эра интернета. Тогда мало кто был в состоянии представить себе весь масштаб того, что называется сегодня «цифровой революцией». Начавший работать в режиме онлайн сайт Swissinfo считался подсобным инструментом для радиостанции SRI. Некоторое время они существовали параллельно, пока в 2004 году радио окончательно не уступило место онлайн-формату. Бренд SRI ушел в историю. Подробнее см. материал ниже.
+ День, когда Швейцария заговорила с миром в интернете
В 2004 году в рамках сокращения бюджета решено было навсегда отключить Международное радио Швейцарии, но смену ему пришла международная служба swissinfo.ch. Выпуская свои материалы исключительно онлайн, она расширила охват аудитории, добавив к своим языкам японский, китайский, а впоследствии и русский язык, а также публикуя все больше фото- видео- и аудиоматериалов.
Журналисты, которые сегодня выпускают это СМИ на десяти языках, тесно сотрудничают, намечая совместную редакционную повестку дня, а стараясь освещать события в Швейцарии и в мире так, чтобы о них было интересно узнавать на разных континентах.
Проект «The Sounds of...»
Этот материал является одной из публикаций проекта «The Sounds of...», реализуемого швейцарским иновещанием SWI Swissinfo совместно со своими зарубежными партнёрами Polskie RadioВнешняя ссылка, Radio Canada InternationalВнешняя ссылка, Radio Romania InternationalВнешняя ссылка и Radio Prague InternationalВнешняя ссылка, которые также предоставляют нам свои аудио- и видеозарисовки на заданную тему.Конец инфобокса
Другие исторические радио-записи можно послушать здесь:
Чехословацкое радио всегда было в центре всех ключевых для истории этой страны событий. В 1968 году оно продолжало вещать даже несмотря на то, что его здание было занято военнослужащими армий Варшавского пакта, оккупировавших Чехословакию и жестоко подавившие «Пражскую весну». Сегодня Radio Prague International является общественной радиовещательной компанией, оно ведет вещание на русском, английском, чешском, немецком, французском и испанском языках, поддерживая также новостной интернет-сайт.
Передачи Польского радио сопровождают поляков дома и за границей вот уже более 90 лет. Работа этого радио было прервано только однажды, 1-го сентября 1939 года, после нападения на Польшу Германии, а, потом, через две недели и Советского союза. Замолчав на шесть военных лет, оно еще успело передать в эфир ряд важных материалов, касавшихся хода военных действий и отчаянного неравного сражения польской армии с агрессорами. В его архивах также хранятся уникальные аудиозаписи с полей сражений.
Румынское радио очень гордится своей историей, насчитывающей уже 91 год. Национальное радио Румынии было проводником государственного внутри- и внешнеполитического курса страны, что было особенно важно в эпоху глобальных потрясений, связанных событиями как Первой, так и Второй мировых войн. Как фашистский, так и коммунистический режим, установившийся в Румынии после 1945 года, не могли не наложить свой отпечаток на характер работы этого средства массовой информации, которому пришлось пережить и цензуру, и давление властей. После революции 1989 года Румынское радио вновь обрело статус независимого общественного СМИ.
Начало работы Канадского международного радио (Radio Canada International) пришлось на 25 февраля 1945 года. Радио стало голосом Канады в мире — работая сначала в коротковолновом диапазоне, а затем и в интернете. Сегодня слушатели и посетители веб-сайтов на пяти континентах могут слушать его передачи на пяти самых распространенных языках мира: английском, французском, испанском, китайском и арабском. Передач на русском языке Radio Canada International не ведёт.
Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.