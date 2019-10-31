С гордостью оглядываемся мы на семь десятилетий нашей работы, вспоминая, что еще 20 лет назад SWI swissinfo.ch в прямом смысле звучало в эфире, будучи голосом Швейцарского международного радио, голосом Швейцарии за её пределами. Последние два десятка лет мы работаем исключительно в режиме онлайн, не забывая славные годы нашей радио-истории.

С середины 1930-х по 2004 год Швейцарское международное радио (Swiss Radio International, сокращенно S.R.I. ) было единственным форматом общения страны со своими соотечественниками за рубежом и единственным способом распространения нейтральной, взвешенной, качественной информации из Швейцарии для тех, кто проявлял интерес или к этой стране, или к сведениям, не подвергшимся цензуре и фальсификации. В этом видеоролике в сжатом виде представлена аудио-фото-история S.R.I., предшественника портала SWI swissinfo.ch.

А все началось в 1935 году со швейцарской службы коротковолнового вещания SKD, которая вещала в эфире на немецком, французском, итальянском и английском языках. Позже к ней начали добавляться другие европейские языки, потом добавился арабский язык, в итоге SKD изменила свое название на Swiss Radio International.

Швейцарское международное радио считалось авторитетным голосом нейтральной страны, и понятно, что в период Второй мировой войны, а затем и в последовавшие за ней десятилетия холодной войны, вплоть до первой войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов, такой голос имел в мировом эфире особый вес и особенное значение. Однако научно-технический прогресс не стоял на месте.

К началу и середине 1990-х годов коротковолновое вещание из Швейцарии начинает переходить на технологию ретрансляции радиопрограмм через спутник, а в 1999 году наступила эра интернета. Тогда мало кто был в состоянии представить себе весь масштаб того, что называется сегодня «цифровой революцией». Начавший работать в режиме онлайн сайт Swissinfo считался подсобным инструментом для радиостанции SRI. Некоторое время они существовали параллельно, пока в 2004 году радио окончательно не уступило место онлайн-формату. Бренд SRI ушел в историю. Подробнее см. материал ниже.

+ День, когда Швейцария заговорила с миром в интернете



В 2004 году в рамках сокращения бюджета решено было навсегда отключить Международное радио Швейцарии, но смену ему пришла международная служба swissinfo.ch. Выпуская свои материалы исключительно онлайн, она расширила охват аудитории, добавив к своим языкам японский, китайский, а впоследствии и русский язык, а также публикуя все больше фото- видео- и аудиоматериалов.

Журналисты, которые сегодня выпускают это СМИ на десяти языках, тесно сотрудничают, намечая совместную редакционную повестку дня, а стараясь освещать события в Швейцарии и в мире так, чтобы о них было интересно узнавать на разных континентах.

Другие исторические радио-записи можно послушать здесь:

Radio Prague International / Международное радио Прага Ведет вещание на русском, английском, чешском, немецком, французском и испанском языках. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) Czechoslovak Radio

Чехословацкое радио всегда было в центре всех ключевых для истории этой страны событий. В 1968 году оно продолжало вещать даже несмотря на то, что его здание было занято военнослужащими армий Варшавского пакта, оккупировавших Чехословакию и жестоко подавившие «Пражскую весну». Сегодня Radio Prague International является общественной радиовещательной компанией, оно ведет вещание на русском, английском, чешском, немецком, французском и испанском языках, поддерживая также новостной интернет-сайт.

Polskie Radio S.A. / Польское радио Работа этого радио было прервано только однажды, 1-го сентября 1939 года, после нападения на Польшу Германии. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) POLISH_RADIO

Передачи Польского радио сопровождают поляков дома и за границей вот уже более 90 лет. Работа этого радио было прервано только однажды, 1-го сентября 1939 года, после нападения на Польшу Германии, а, потом, через две недели и Советского союза. Замолчав на шесть военных лет, оно еще успело передать в эфир ряд важных материалов, касавшихся хода военных действий и отчаянного неравного сражения польской армии с агрессорами. В его архивах также хранятся уникальные аудиозаписи с полей сражений.

Radio Romania International / Румынское радио Румынское радио очень гордится своей историей, насчитывающей уже 91 год. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) RADIO ROMANIA

Румынское радио очень гордится своей историей, насчитывающей уже 91 год. Национальное радио Румынии было проводником государственного внутри- и внешнеполитического курса страны, что было особенно важно в эпоху глобальных потрясений, связанных событиями как Первой, так и Второй мировых войн. Как фашистский, так и коммунистический режим, установившийся в Румынии после 1945 года, не могли не наложить свой отпечаток на характер работы этого средства массовой информации, которому пришлось пережить и цензуру, и давление властей. После революции 1989 года Румынское радио вновь обрело статус независимого общественного СМИ.

Radio Canada International / Канадское международное радио Ведет передачи на английском, французском, испанском, китайском и арабском языках. Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 английский (en) RADIO CANADA INTERNATIONAL

Начало работы Канадского международного радио (Radio Canada International) пришлось на 25 февраля 1945 года. Радио стало голосом Канады в мире — работая сначала в коротковолновом диапазоне, а затем и в интернете. Сегодня слушатели и посетители веб-сайтов на пяти континентах могут слушать его передачи на пяти самых распространенных языках мира: английском, французском, испанском, китайском и арабском. Передач на русском языке Radio Canada International не ведёт.





Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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