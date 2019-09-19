В задачи Швейцарии не входит защищать налоговых обманщиков, налоговых уклонистов, а также людей, ворующих деньги у своей страны.

(Post@gaetanbally.ch +41 79 6672862 / 8047 Zurich)

Швейцария будет «официально направлять банковские и налоговые данные соответствующим властям ещё дополнительно 19-ти стран, в том числе таким авторитарным государствам, как Азербайджан, Казахстан и Турция». Такое решение принял парламент. Об этом сообщает швейцарское общественное негосударственное телевидение SRFВнешняя ссылка. Депутаты понимали, что обмен «чувствительными данными» с такими странами есть дело «непростое», но для них на первом месте стояла задача обеспечить отсутствие страны в разного рода «серых» и «черных» списках «налоговых гаваней».

Против выступал только представитель консервативной Швейцарской народной партии SVP/Цюрих) Томас Маттер (Thomas MatterВнешняя ссылка). «Принцип швейцарского нейтралитета, к которому я привержен всей душой, запрещает мне здесь и сейчас указывать коллегам-депутатам на авторитарные системы управления (в указанных странах), на диктатуры, на нарушение прав человека и на вездесущую (в этих странах) коррупцию. Тем не менее, с моей точки зрения, направлять в эти страны банковскую информацию нельзя».

Министр финансов Швейцарии и его коллега по партии «народников» Ули Маурер (Ueli MaurerВнешняя ссылка) с таким подходом согласен не был. По его словам, Швейцария обязана в автоматическом режиме поставлять банковские и налоговые данные зарубежным налоговым ведомствам, потому что она, будучи ведущим в мире финансовым центром, обязалась перейти на новые стандарты ОЭСР в области противодействия коррупции, отмыванию и ухода от налогов. «Если она этого делать не будет, то ей грозят санкции, от которых пострадает в первую очередь швейцарская промышленность».

Министр согласился: «Ничего не поделать, в мире есть много стран, где господствуют коррумпированные системы, тут мы не должны тешить себя иллюзиями. Однако это означает только то, что обмен информацией с такими странами должен проходить очень осторожно и осмотрительно». Насколько «осмотрительно» функционирует такой обмен, можно узнать из доклада Федерального совета, правительства ШвейцарииВнешняя ссылка, в котором суммируетсяВнешняя ссылка первый опыт обмена данными с 36-тью странами, в отношениях с которыми новый механизм уже работает, включая и такие «непростые» страны, как Россия, а также Китай и Саудовская Аравия.

Избавиться от репутации глобальной прачечной

Что касается России, то в докладе указано (стр. 39), что «визит делегации швейцарского Минфина в Москву в июне 2017 года смог внести ясность в степень готовности российской стороны наметить и реализовать меры по соблюдению надлежащих стандартов в области получения, хранения и использования получаемых из Швейцарии банковских данных. Высокопоставленный представитель российских налоговых органов несколько раз заверял швейцарское посольство в России, что все получаемые данные будут использоваться только с налоговыми целями, и что Россия не хочет, нарушая положения и нормы, лежащие в основе механизма автоматического обмена банковскими данными, рисковать быть исключенной из этого механизма».

Председатель парламентской фракции либералов (FDP) Беат Вальти (Beat WaltiВнешняя ссылка) указал в связи с данной тематикой, что «мы не можем препятствовать получению такими странами данных из Швейцарии. Нам приходится верить в то, что они будут в состоянии соответствующим образом с этими данными обращаться. Кроме того, у тех, кто мог быть затронут этим механизмом, было достаточно времени подготовиться». Иными словами, понимая, что их ждет, такие лица давно уже покинули Швейцарию и эвакуировали отсюда все свои активы.

Депутаты-социалисты также не возражают против передачи швейцарских банковских данных в распоряжение недемократических стран. Так, например, Жаклин Бадран (Jacqueline BadranВнешняя ссылка, SP/Цюрих) считает, что «есть защита данных, а есть защита данных, всегда нужно смотреть, кто или кого защищает режим конфиденциальности информации. В задачи Швейцарии не входит защищать налоговых обманщиков, налоговых уклонистов, а также людей, ворующих деньги у своей страны».

В итоге, включив в список стран, в отношениях с которыми у Швейцарии действует механизм автоматического обмена банковской и налоговой информацией на основании новых стандартов ОЭСР, еще 19 стран, официальный Берн исполнил свои обязательства, проистекающие для него из «Соглашения об автоматическом обмене информацией» («АОИ»). Тем самым он надеется, окончательно похоронив свою банковскую тайну по счетам нерезидентов, столь же окончательно избавиться от репутации глобальной прачечной для грязных денег.

Уточним, что настоящая новостная заметка представляет собой общий обзор и не является правовой или налоговой консультацией. Конец инфобокса



Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!