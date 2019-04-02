Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (справа) и Роберт Бальцаретти, главный переговорщик Швейцарии с ЕС. (© Keystone / Peter Klaunzer)

Проект рамочного, или институционального соглашения между Швейцарией и Евросоюзом, стал причиной многолетних сложностей и ряда острых дискуссий. Брюссель дал Швейцарии время до июля 2019 года, чтобы решать, хочет ли она принять имеющийся вариант соглашения или нет.

Газеты NZZ am Sonntag и Le Temps опубликовали результаты опроса института исследования общественного мнения gfs.bern, посвященного проекту рамочного соглашения с ЕС. Согласно его результатам 17% швейцарцев заявили, что они определенно одобрили бы сделку, а 43% — что, скорее всего, одобрили бы. То есть «за» выступают 60% населения страны в среднем, а во франкоговорящей Швейцарии еще больше, 69%. Еще 35% населения высказались против (15% были определенно против, и с ними более-менее соглашались следующие 20%).

Результаты можно назвать достаточно неожиданными, особенно после нескольких месяцев критики данного документа, а также на фоне постоянных заявлений ведущих политиков страны о том, что будь соглашение представлено народу в его нынешнем виде, тот никогда его не поддержал бы на референдуме. Особенно показателен «разброд умов» с левой части политического спектра.

Если президент партии социалистов (SP/PS) Кристиан Левра (Christian Levrat) настроен скептически, а его партия пока еще не определилась по этому вопросу, около 80% избирателей, обычно голосующих за социалистов, как показало упомянутое исследование, поддерживают соглашение.

Социалисты, напомним, выступают за договоренности с Евросоюзом, но не удовлетворены именно данным проектом, подготовленным Федеральным советом, правительством. Они настаивают на том, что соглашение должно оградить швейцарский рынок труда и зарплаты, а также швейцарские стандарты социальной поддержки граждан, от европейских демпинга и ограничений. А соответствующие меры пока что в проекте отсутствуют.

Швейцарские избиратели с «зелеными», либеральные и христианско-демократическими убеждениями также в основном поддерживают соглашение с ЕС. Зато правоцентристская консервативная Швейцарская народная партия (SVP/UDC), которая вновь подтвердила свое решительное несогласие с соглашением на своем съезде в прошедшие выходные, стала исключением: три пятых ее избирателей — против.

Желание иметь выбор

При этом, отметил Урс Бири (Urs Bieri) из института GfS Bern, проводившего опрос, избиратели в целом дают свое «неохотное одобрение»: они на самом деле хотят продолжения нынешних отношений с Брюсселем, которые основаны на сложном комплексе двусторонних соглашений. По его словам, имей респонденты более широкий выбор вариантов, вторым из предпочтительных стало бы сближение отношений с простым соглашением о свободной торговле с ЕС, в то время как вариант рамочной сделки, который объединяет двусторонние сделки в более широком и сложном контексте, занимает в списке предпочтений третье место.

Опрос обнаружил, что «крайние» варианты — вроде фактического вступления в ЕС или, наоборот, полного разрыва отношений — пользуются очень небольшой поддержкой со стороны прагматичной швейцарской общественности. Исследование института GfS было осуществлено по заказу организации Interpharma (национальной ассоциации, представляющей интересы предприятий фармацевтической отрасли) и базируется на телефонном опросе 2 000 граждан, проведенном в феврале и марте 2019-го года.



Русскоязычную версию материала подготовила Людмила Клот, Keystone-SDA/swissinfo.ch

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