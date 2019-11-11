Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 8:20

Автомобили подразделяются на типы в зависимости от типа топлива, которое они используют, и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

(Salvatore Di Nolfi / Keystone)

Стремясь снизить степень загрязнения атмосферы, а следовательно улучшить состояние здоровья жителей, власти Женевы утвердили пакет мер, предусматривающий, в частности, запрет въезда в центр города транспортных средств с повышенным уровнем выхлопа в дни, когда загрязнение воздуха достигает определенных критических уровней.

Данный запрет коснется всех транспортных средств – как швейцарских, так и иностранных – и вступит в силу во время уведомлений о смоге начиная с 15 января 2020 года. Женева стала первым городом в Швейцарии, принявшим такие меры. Германия и Франция уже их в свое законодательство.

Как этот запрет будет действовать? Конец инфобокса

Любое транспортное средство, чей водитель намерен проехать на нем через центр города Женевы, должно иметь наклейку, указывающую на его экологические показатели, иными словами, его способность загрязнять атмосферу. Наклейки разделены на шесть категорий: от «серых» для наименее экологичных моделей до «зеленых» для электромобилей и автомашин, которые работают на водороде. Та же самая система ранжирования используется во Франции, там она называется Crit’AirВнешняя ссылка.

Когда уровень смога в Женеве высок, а власти выпускают свое предупреждение, автомобили с серыми наклейками будут первыми, получающими запрет въезжать в центр города с 6 утра до 10 вечера. Если смог продержится дольше, ограничения «временно и прогрессирующим методом» статут применяться и к следующим загрязняющим категориям.

На этой карте показана та часть Женевы, которая будет закрыта для ряда транспортных средств во время смога.

(Canton Geneva)

Полицейские и пожарные машины, дипломатические автомобили, такси и микроавтобусы для пассажиров с ограниченными возможностями от наклеек освобождаются.

Коснется ли он автомобилей, чьи владельцы живут за пределами Женевы? Конец инфобокса

Да. Правило распространяется на транспортные средства из других кантонов и стран. Автомашины для профессионального использования получат двухлетний переходный период для того, чтобы, в соответствии с законодательством, иметь соответствующую наклейкуВнешняя ссылка. Другие частные автомобили должны иметь наклейку до 15 января 2020 года. А с 1 апреля за ее отсутствие начнут штрафовать.

В следующем году в Женеве начнет действовать система экологических наклеек для автомобилей Stick'AIR. Это поможет реализовать запрет для наиболее загрязняющих окружающую среду транспортных средств проезжать через центр города, когда уровень загрязнения воздуха достигает определенного уровня.

(Canton Geneva)

Сколько дней будет действовать этот запрет? Конец инфобокса

Основываясь на исторических местных метеорологических сводках, власти прогнозируют, что в году выпадает только от двух до десяти дней, обычно – в июле и августе, когда в Женеве держится сильный смог, а значит, запрет вступит в силу. Здесь также решили, что в особенно плохие дни общественный транспорт будет бесплатным, а ограничение скорости на автомагистрали вокруг Женевы будет снижено до 80 км в час. «Мы пошли на компромисс между экономической свободой и правом дышать здоровым воздухом», – сказал Антонио Ходжерс (Antonio Hodgers), президент кантонального парламента Женевы.



Насколько Женева загрязнена выхлопами в атмосферу? Конец инфобокса

В Швейцарии загрязнение воздуха считается причиной около 3000 преждевременных смертей ежегодно (в связи с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями). В Женеве гораздо более высокая плотность населения, чем в других швейцарских городах, поэтому логично, что перемены начнутся именно с нее. Впрочем, воздух в Женеве, как и в остальной части страны, сравнительно чистый по сравнению с другими местами в мире, показывает карта глобального загрязнения атмосферного воздухаВнешняя ссылка Всемирной организации здравоохранения.

Неужели все согласны с новым автомобильным запретом? Конец инфобокса

Женева – первый швейцарский кантон, который вводит данную систему наклеек. Ее одобрил Федеральный департамент по окружающей среде и транспортуВнешняя ссылка. В 2018 году тогдашняя министр транспорта Дорис Лойтхард (Doris Leuthard), заявила, что эффективное введение и обеспечение подобной системы возможно только на федеральном уровне.

Женевское отделение Touring Club Suisse (TCS), организации в поддержку водителей, уже заявило о своем намерении «бросить вызов новой системе». «Эти [местные] решения правительства вполне могут быть отменены, и мы с уверенностью ожидаем заключения конституционного суда», – заявил в четверг газете «Трибюн де ЖеневВнешняя ссылка» президент TCS в Женеве Франсуа Мембре (François Membrez).

Эксперт по дорожному движению из Высшей технической школы Цюриха (ETHZ) Матиас Фингер (Matthias Finger), выступая на швейцарском общественном радио SRFВнешняя ссылка, раскритиковал женевское «быстрое решение», отметив, что гораздо важнее было бы работать над улучшением системы общественного транспорта.



Русскоязычную версию подготовила Людмила Клот.

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