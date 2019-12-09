Все семь членов кабинета министров Швейцарии приветствуют президента Индии Рам Натх Ковинда в Берне, сентябрь 2019 года. Внешнеполитическая стратегия Швейцарии строится, исходя из необходимости тесного привлечения к её формированию и других министерств, помимо МИД. Только таким образом страна может в перспективе добиться большей согласованности своих действий на внешнеполитическом направлении.

(Keystone / Peter Schneider)

Развитие деловых отношений с другими странами и содействие защите прав человека могут осуществляться и уже осуществляются в тесной взаимосвязи. В этом убеждена статс-секретарь МИД Швейцарии Паскаль Берисвиль (Pascale Baeriswyl). В эксклюзивном интервью порталу swissinfo.ch она рассказала о новой внешнеполитической стратегии страны и своем назначении на должность главы постоянного представительства Швейцарии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Паскаль Берисвиль человек в МИД Швейцарии влиятельный. Именно ей было поручено сформулировать стратегические направления внешней политики Швейцарии на предстоящие годы вплоть до 2028 годаВнешняя ссылка, руководствуясь при этом основными положениями доклада экспертной рабочей группы, в деятельности которой она сама принимала самое активное участие. В состав этой группы входили представители деловых кругов, в частности, топ-менеджеры перестраховочной компании Swiss Re, промышленного техгиганта ABB, а также представители других федеральных министерств, эксперты, ученые и сотрудники аналитических центров.

По мнению П. Берисвиль, роль и влияние противоречий, возникающих порой между интересами бизнеса и императивами в области продвижения и защиты прав человека, во многом «преувеличены». «Конфликт интересов в бизнесе вполне возможен, и если это случается, то принятие решения потом переводится на политический уровень, на котором потом в дальнейшем и должна оставаться вся ответственность», — заявила она порталу SWI swissinfo.ch.

«Но обычно эти две сферы идут рука об руку, потому что у вас не может быть устойчивых деловых и экономических отношений со страной, находящейся в плачевном состоянии (в том числе в смысле прав человека). В большинстве случаев резоны экономических отношений отнюдь не противоречат другим внешнеполитическим целям».

Саудовская Аравия и Китай

А как тогда складываются отношения Швейцарии с такими проблематичными в плане соблюдения прав человека странами, как Китай (третий крупнейший торговый партнер Швейцарии после Европейского Союза и США) и Саудовская Аравия (ближневосточный стратегический партнер, предоставивший Швейцарии статус «державы посредника» в его отношениях с Ираном)? Президент Швейцарии Ули Маурер (Ueli Maurer) в ходе своего семидневного визита в Китай в апреле этого года уделил основное внимание сотрудничеству двух стран в финансово-торговой сфере.

Перед разговором со статс-секретарем МИД Швейцарии Паскаль Берисвиль в её рабочем кабинете в Берне. (swissinfo.ch)

Во время своего визита в Москву он тоже сосредоточился только на экономических отношениях, фактически попросив президента В. Путина обеспечить швейцарскому бизнесу благоприятные рамочные условия. Вопросов в связи с нарушениями прав человека в России (см. инфобокс ниже) он не ставил. Ранее он также планировал визит в Саудовскую Аравию, который отменили после дела Джамаля Кашогги, где в жестоком убийстве оппозиционного журналиста подозревают непосредственно высших должностных лиц страны.

Встречи в верхах Президент Ули Маурер: «Владимир Путин — друг Швейцарии» После консультаций в Москве президент Швейцарии Ули Маурер дал краткое интервью нашим коллегам из швейцарского радио SRF. Автор: SRF News, Луция Чирки (Luzia Tschirky) Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) "Herr Putin ist ein Freund der Schweiz"

Хотя визит был отложен и Швейцария изложила Риаду свою позицию по делу Кашогги, Ули Маурер все-таки Маурер все же отправился в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года, где он встретился, в частности, с наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом (Crown Prince Mohammed bin Salman). Почему надо было ждать? И чего ждал Берн? О хотел, чтобы все об этом событии основательно подзабыли?

Паскаль Берисвиль говорит, что подобной логики тут искать не следует. «Задача построения отношений со странами, где нарушают права человека или где существуют формы государственного устройства, не предусматривающие наличия правительств, избранных демократическим путем, сложна в принципе и сама по себе». При этом одной из самых сильных сторон дипломатии альпийской республики является готовность Швейцарии вести политический диалог с любыми режимами и странами.

«Обсуждению экономических отношений мы уделяем ровно столько же внимания, сколько мы уделяем обсуждению вопросов международного права и соблюдения прав человека», — говорит П. Берисвиль. «И в отношении той же Саудовской Аравией мы поступаем также. Этим летом я сама была в этой стране и у нас там состоялась очень продолжительная дискуссия о правах человека и о деле Кашогги, которое действительно потрясло всех».

Швейцария в роли посредника

Именно поэтом так растет сейчас спрос на «добрые услуги» (посредничество) нейтральной Швейцарии. За три года пребывания П. Берисвиль в должности статс-секретаря Швейцарская Конфедерация взяла на себя еще четыре «защитных мандата» по взаимному представительству дипломатических интересов разных стран, включая представительство интересов Саудовской Аравии в Иране, интересов Ирана в Саудовской Аравии, Ирана в Канаде и США в Венесуэле. Не забудем, что Берн представляет интересы России в Грузии и наоборот, Тифлиса в Москве.

Обзор прессы Швейцарское радио SRF о приговорах судов в рамках «московского дела» Мягкие приговоры можно объяснить только наличием политических резонов. Кремль посылает сигнал своим критикам: «Мы не такие злые, как вы думаете». Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 15:50

П. Берисвиль поясняет, что в рамках дипломатии Швейцарии издавна существует традиция вести диалог со всеми сторонами в целях укрепления взаимного и всеобщего доверия. «Именно поэтому Швейцарию считают нейтральной страной даже в самых сложных обстоятельствах», — продолжает она. «И именно поэтому-то к нам приходят и обращаются с просьбой выступить в роли посредника. Как правило, это происходит между двумя странами, разорвавшими взаимные дипломатические отношения, с учетом того, что в мире сейчас немало горячих точек, где страны если и не рвут, то уж точно понижают уровень своих двусторонних отношений».

Непостоянное членство СБ ООН для Швейцарии

Этот вопрос относится к одним из самых спорных в Швейцарии. Не повредит ли репутации Швейцарии как нейтральной страны кресло, пусть и непостоянное, в СБ ООН? Паскаль Берисвиль считает, что не повредит. Стремление Швейцарии занять кресло непостоянного члена Совета Безопасности ООН вполне соответствует стремлению официального Берна обеспечить оптимальное представительство Швейцарии в международных организациях.

Так, на прошлой неделе швейцарка в ранге посла Хайди Грау (Heidi Grau) стала Специальным представителем ОБСЕ по Украине. А с весны следующего 2020 года госпожа Берисвиль, уже будучи в Нью-Йорке на должности главы Постоянного представительства Швейцарии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, начнет продвигать идею непостоянного членства Швейцарии в СБ ООН. «Полагаю, что глубокие экспертные знания и немалый опыт Швейцарии в вопросе наведения мостов между разными странами сможет принести Совету Безопасности огромную пользу, а именно этого и ожидает от нас международное сообщество», — говорит она.

+ Следует ли Швейцарии претендовать на место в СБ ООН?

Остается вопрос санкций? Будет ли нейтральна Швейцарию, если ее, паче чаяния, изберут в Совет Безопасности на период с 2023 по 2024 гг., воздерживаться при голосовании по таким непростым вопросам? «Решение будет приниматься по каждому отдельному случаю», — говорит П. Берисвиль. «Но у нас уже есть очень хорошие примеры того, как аналогичные Швейцарии страны, например, Швеция, отлично выполняли свою работу в Совете Безопасности в качестве посредников и миротворцев. И я думаю, что Швейцария пойдет тем же путём».

По её словам, в предстоящем году швейцарскими приоритетами в ООН станут «вопросы научной дипломатии, оказание поддержки Генеральному секретарю в вопросе проведения реформ в рамках всей системы ООН, которая нуждается в срочном преобразовании. Мы будем обращать внимание на права женщин и девочек, а также на вопросы свободы журналистики в контексте прав человека».

А пока Паскаль Берисвиль занимается доводкой до ума проекта новой внешнеполитической стратегии Швейцарии. Эта работа будет завершена к концу текущего 2019 года. Она отмечает, что «в задачу наших дипломатических представительств за рубежом всегда входила цель помочь компаниям и университетам Швейцарии выйти на новые для них рынки. И эта задача является одним из центральных пунктов новой стратегии».



Русскоязычная редакция Swissinfo.ch

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